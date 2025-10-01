Convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

El equipo albiceleste cuenta con una lista de 21 citados, pero este miércoles, ante Australia, uno de esos futbolistas no estará a disposición, por sanción
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina Sub 20 asume este miércoles su segundo compromiso en el Mundial Chile 2025, con todos los citados por el DT Diego Placente a disposición, salvo Santiago Fernández, quien debe cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado en la jornada anterior. En este sentido, ante Australia, por la segunda fecha del Grupo D, debutaría Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel. El futbolista de Benfica no estuvo en el estreno ante Cuba, el domingo, ya que llegó con muy poco tiempo de antelación.
Todos los detalles del partido que la selección argentina asumirá ante Australia, más las tablas de posiciones del torneo están disponibles en canchallena.com.
El equipo albiceleste asume esta Copa del Mundo con el objetivo de volver a ser campeón después de 18 años, más allá de que el DT Diego Placente no cuenta en el plantel con todas las figuras que podría tener en la categoría, ya que no fueron cedidos por sus clubes. Los casos más resonantes son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes sí disputaron el Sudamericano a principios de año.
En general los dueños de los pases de los futbolistas consideran un riesgo cederlos para la cita ecuménica, más allá de la importancia que tiene el campeonato y como el reglamento de FIFA no los obliga, están amparados.
Pasó con decenas de estrellas a lo largo de la historia y en esta edición lo sufre Placente, al que tampoco le concedieron a Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa se debió a que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta la semana pasada en la Libertadores.
La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile
Arqueros
- Santino Barbi (Talleres)
- Álvaro Busso (Vélez)
- Alain Gómez (Valencia)
Defensores
- Dylan Gorosito (Boca)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Julio Soler (Bournemouth)
Mediocampistas
- Tomás Pérez (Porto)
- Milton Delgado (Boca)
- Tobías Andrada (Vélez)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Valentino Acuña (Newell’s)
Delanteros
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
- Ian Subiabre (River)
- Mateo Silvetti (Inter Miami)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Maher Carrizo (Vélez)
Fixture y resultados de la selección argentina en el Grupo D
- Argentina 3-1 Cuba.
- Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial Sub 20
De noche. A qué hora juega Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20 Chile 2025
TV y streaming del miércoles. Barcelona-PSG en la Champions League, el Sub 20 en el Mundial y Masters 1000 de Shanghái
En Valparaíso. Cuándo juega la selección argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20: día, hora y TV
- 1
Vélez pasó del blooper de Magallán a los dos golazos de Romero y la felicidad de Barros Schelotto: “¡Así se juega al fútbol!”
- 2
Real Madrid le ganó 5 a 0 a Kairat Almaty en el duelo de la Champions League
- 3
Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”
- 4
Edith Pecorelli, la mujer que salvó a Temperley y que le dio un cachetazo al mundo del fútbol