Convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

La selección argentina Sub 20 asume este miércoles su segundo compromiso en el Mundial Chile 2025, con todos los citados por el DT Diego Placente a disposición, salvo Santiago Fernández, quien debe cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado en la jornada anterior. En este sentido, ante Australia, por la segunda fecha del Grupo D, debutaría Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel. El futbolista de Benfica no estuvo en el estreno ante Cuba, el domingo, ya que llegó con muy poco tiempo de antelación.

Todos los detalles del partido que la selección argentina asumirá ante Australia, más las tablas de posiciones del torneo están disponibles en canchallena.com.

El ex-Vélez Gianluca Prestianni (izquierda) es la mayor figura del plantel argentino y debutaría este miércoles FILIPE AMORIM - AFP

El equipo albiceleste asume esta Copa del Mundo con el objetivo de volver a ser campeón después de 18 años, más allá de que el DT Diego Placente no cuenta en el plantel con todas las figuras que podría tener en la categoría, ya que no fueron cedidos por sus clubes. Los casos más resonantes son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes sí disputaron el Sudamericano a principios de año.

En general los dueños de los pases de los futbolistas consideran un riesgo cederlos para la cita ecuménica, más allá de la importancia que tiene el campeonato y como el reglamento de FIFA no los obliga, están amparados.

La ausencia más resonante en la Argentina es la de Franco Mastantuono, a quien Real Madrid no cedió THOMAS COEX - AFP

Pasó con decenas de estrellas a lo largo de la historia y en esta edición lo sufre Placente, al que tampoco le concedieron a Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa se debió a que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta la semana pasada en la Libertadores.

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Mediocampistas

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)

El plantel de la selección argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Fixture y resultados de la selección argentina en el Grupo D

Argentina 3-1 Cuba .

. Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina