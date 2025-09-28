Dónde ver en directo online Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 Chile 2025

En la continuidad del Mundial Sub 20 Chile 2025, este domingo debuta la selección argentina que, en la primera fecha del grupo D, enfrenta a Cuba desde las 20 (hora argentina) en el estadio Bicentenario Elías Figueroa Brander de Valparaíso con arbitraje del malasio Muhammad Nazmi Nasaruddin.

El duelo se transmite en vivo por TV a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante. El otro cotejo de la jornada lo protagonizan Italia y Australia desde las 17 (hora argentina) en el mismo escenario.

La Sub 20 de Cuba llega al Mundial con un nuevo DT y pocas expectativas

La previa de Argentina vs. Cuba

El seleccionado albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo tras finalizar en el segundo lugar del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se realizó a principios de este año en Venezuela y tuvo a Brasil como campeón, con tres puntos de ventaja sobre la Argentina. El entrenador Diego Placente conformó un plantel sin varias de las máximas figuras porque no fueron cedidas por sus respectivos clubes. Se trata, por ejemplo, de Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Valentín Carboni (Genoa).

Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, es una de las cartas ofensivas de la selección argentina JUAN BARRETO - AFP

El conjunto cubano, por su parte, obtuvo su boleto a la cita ecuménica luego de llegar hasta las semifinales del Campeonato Sub 20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) 2024. Es su segunda incursión en la historia del campeonato luego de 2013, cuando no superó la etapa de grupos.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Norlys Chávez, Karel Pérez; Samuel Rodríguez, Romario Torres; Aniel Casanova, Michael Camejo, Yordan Castañer; y Alessio Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria porque en caso de lograrlo las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.17 contra los 8.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Cuba. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza a 6.40.