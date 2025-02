Dónde ver en directo online Argentina vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20 2025

Este domingo termina el Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Paraguay con tres partidos correspondientes a la quinta fecha del Hexagonal Final y el último que se disputa es el de la selección argentina vs. Paraguay. El encuentro está programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz, luego de Brasil vs. Chile.

El duelo entre la albiceleste y el combinado guaraní se transmite en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Claudio Echeverri está en dudas para el partido de la selección argentina vs. Paraguay por una lesión EDISON GAMEZ - AFP

La previa de Argentina vs. Paraguay

El combinado nacional va por el título del torneo y se lo disputa con la Canarinha. Los dos líderes suman 10 puntos cada uno producto de tres victorias y un empate entre sí. El conjunto de Ramón Menezes está por encima del de Diego Placente porque tiene mejor diferencia de gol (+4 contra +3) y en caso de que igualen en unidades, ese ítem será el primero que se tendrá en cuenta para desempatar y decidir el campeón.

Es probable que el entrenador repita a la mayoría de los titulares que empataron con Brasil en el cotejo anterior. La única duda es si puede estar desde el inicio el capitán y máxima figura, Claudio Echeverri, quien padece una dolencia en uno de sus tobillos y es evaluado hasta los minutos previos. En caso de no ser de la partida, su lugar es para su excompañero en River Franco Mastantuono. Quien no está a disposición desde hace algunos partidos es Agustín Ruberto, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

El elenco guaraní ya cumplió su objetivo de clasificarse al Mundial de la categoría que se realizará entre el 27 de septiembre y 19 de octubre y, sin chances de ser campeón, disputa su último juego en el torneo con el objetivo de dar el golpe ante la Argentina. Fue un campeonato de menor a mayor para la Albirroja y, también, con obstáculos. En la primera etapa fue despedido el DT Aldo Duscher porque, tras la goleada sufrida ante Uruguay 6 a 0, mantuvo fuertes cruces con periodistas que lo criticaron. Aun así, el equipo se recuperó de la mano de Antolín Alcaraz se metió en la cita ecuménica.

Posibles formaciones

Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Claudio Echeverri o Franco Mastantuono, Ian Subiabre y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Paraguay: Facundo Insfrán, Gadiel Paoli, Lucas Quintana, Axel Balbuena, Diego León, Lucas Guiñazú, Ángel Aguayo, Gabriel Aguayo, Octavio Alfonso, Alan Morinigo y Tiago Caballero. DT: Antolín Alcaraz.

