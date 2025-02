Cuándo juega Argentina vs. Paraguay, por el Sudamericano Sub 20 2025: día, hora y TV

Este domingo, desde las 21.30 (horario argentino), la selección argentina se enfrenta a Paraguay en un partido correspondiente a la última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2025. El encuentro se disputa en el estadio José Antonio Anzoátegui y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Placente aún tiene chances de ser campeón: debe conseguir un mejor resultado que Brasil (juega a las 18.30 vs. Chile) para quedarse con el título. Incluso, con un triunfo de ambos pero con una mejor diferencia de gol albiceleste, también habrá festejo. Están igualados en puntos, con 10 cada uno, y el reglamento indica que el primer criterio de desempate es el resultado entre ambos en el hexagonal, pero como igualaron 1 a 1, en segundo orden aparece la diferencia de tantos, apartado en el que el conjunto carioca tiene una ligera ventaja (+4 contra +3).

La Argentina Sub 20 tiene chances de consagrarse campeona, pero no depende solo de sí Matias Delacroix - AP

El conjunto guaraní, por su parte, ya no puede coronarse, pero de todas maneras cumplió con el principal objetivo de este Sudamericano: clasificarse al Mundial de la categoría, que se realizará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este año. Todos los cupos disponibles para Sudamérica ya fueron definidos y los clasificados son la Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia. Chile disputará el certamen ecuménico como anfitrión, mientras que la gran sorpresa pasa por la ausencia del último campeón del mundo, Uruguay, quien quedó afuera de la pelea una fecha antes.

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2025.

Día : Domingo 16 de febrero.

: Domingo 16 de febrero. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : José Antonio Anzoátegui.

: José Antonio Anzoátegui. Árbitro : A definir.

: A definir. TV : DSports.

: DSports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara a la definición del torneo, Placente podría contar con la principal figura del seleccionado juvenil: Claudio Echeverri, el capitán del equipo. El ‘Diablito’ tuvo que ser reemplazado en el encuentro ante Brasil por una dolencia en el tobillo izquierdo pero, de no mediar inconvenientes, estaría ante la Albirroja. Según se pudo saber, el flamante refuerzo de Manchester City tiene un leve esguince que no le impediría sumar minutos en el cierre del torneo, aunque no tiene garantizado un lugar entre los titulares.

El 'Diablito', uno de los mejores jugadores de este Sudamericano Sub 20: jugaría ante Paraguay Matias Delacroix - AP

El otro afectado tras la batalla en el clásico fue el único ‘Europibe’ del plantel -término que hace referencia a los futbolistas nacidos en el Viejo Continente pero que, gracias a su madre o su padre, tienen nacionalidad argentina-: Alexander Woiski. El futbolista de Mallorca recibió una fuerte patada por parte de Igor, lo que le generó un hematoma en la pared abdominal. Por este motivo, tuvo que ir al hospital para descartar una lesión de gravedad y quedó afuera del partido de este domingo.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.45 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

LA NACION