Dónde ver en directo online Huracán vs. Once Caldas por la Copa Sudamericana 2025

Esta semana se definen los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y Huracán es uno de los clubes argentinos que va por su clasificación entre los ocho mejores. El Globo recibe a Once Caldas de Colombia este martes desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó con arbitraje del brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva con el objetivo de revertir el 1 a 0 sufrido en la ida en Manizales.

El encuentro de vuelta de la serie se transmite en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En todos los casos se requiere ser cliente de un cableoperador o suscriptor para acceder al contenido. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá ante el equipo que se imponga de Independiente del Valle y Mushuc Runa, ambos de Ecuador. En la ida ganó el Matagigantes 1 a 0 como visitante.

La previa del partido

El Globo esperó rival en esta instancia gracias a que lideró la zona C con holgura: sumó 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos igualdades y relegó por seis a América de Cali y Corinthians. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka tienen que revertir el resultado para dar un paso más en el certamen internacional en una temporada en la que, hasta el momento, obtuvo más resultados positivos que negativos porque fue finalista del Torneo Apertura y es uno de los escoltas del Grupo A del Clausura gracias a que en su última presentación doblegó a Argentinos Juniors 1 a 0.

El conjunto cafetero, por su parte, ganó la ida con el gol de Dayro Moreno y llega con ventaja al encuentro que define la llave. Su incursión en el certamen comenzó en la primera ronda, previo a la etapa de grupos, en la que se impuso a Millonarios de su mismo país 1 a 0. Ya en la zona F fue escolta de Fluminense con 12 puntos gracias a cuatro triunfos y dos caídas. Luego, accedió a los octavos tras eliminar en la reclasificación a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por un global de 7 a 0 -victorias 3 a 0 en la ida y 4 a 0 en la vuelta-. En el Clausura de Colombia, en contrapartida, marcha penúltimo con apenas tres unidades en seis encuentros porque igualó tres veces y perdió la misma cantidad.

En Colombia, Once Caldas prevaleció sobre Huracán 1 a 0 y tiene ventaja de cara a la revancha JOHN BONILLA� - AFP�

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Luciano Giménez o Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Luciano Giménez o Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka. Once Caldas: Joan Felipe Parra Marín, Jerson Malagón Piracún, Juan Felipe Castaño Zuluaga, Efraín Navarro Guerrero, Kevin Tamayo Zapata, Felipe Gómez Miranda, Robert Mejía Navarrete, Iván Rojas Vásquez, Andrés Felipe Ibargüen García, Jefry Zapata Ramírez y Dannovi Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.64 contra 6.50 que cotiza su derrtao, es decir una victoria del visitante. El empate cotiza a 3.75.