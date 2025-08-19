River Plate vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre River Plate y Libertad de Paraguay, que comenzó la semana pasada con un empate sin goles en Asunción, se definirá este jueves con el partido de vuelta, programado para las 21.30 en el estadio Monumental. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, canales que se puede sintonizaron online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la antesala del encuentro que arbitrará Andrés Matonte, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.32 contra 10.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.50.

El equipo argentino define la llave como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa, en la que compitió contra Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y, con la igualdad en la ida de octavos, sigue invicto en el certamen internacional.

El Millonario afrontará la revancha con casi todo su plantel a disposición, a excepción de Germán Pezzella -sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue intervenido quirúrgicamente- y Fabricio Bustos -esguince de tobillo-. Maximiliano Salas está en dudas porque no se siente plenamente recuperado y Lucas Martínez Quarta podrá retornar porque a recibió el alta médica. Juan Fernando Quintero se recupera de un golpe y llegaría en condiciones.

Sebastián Driussi volvió después de una larga ausencia por lesión y marcó dos goles Gonzalo Colini - LA NACION

El conjunto guaraní fue escolta de San Pablo en el Grupo D con nueve unidades cosechadas con dos triunfos, tres empates y una caída. Anotó seis tantos y recibió cinco y emergió como el quinto mejor segundo. También enfrentó a Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. En el primer semestre, además, se consagró campeón del Apertura de Paraguay con una campaña de 44 puntos conseguidos a partir de 12 victorias, ocho empates y solo dos derrotas mientras que en el Clausura marcha sexto con 12 tantos a ocho del líder, Cerro Porteño.

El plantel que comanda Sergio Aquino tiene al argentino Darío Bordón, pero sobresalen los nombres de los históricos Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y el uruguayo Martín Cáceres. Sin haber podido sacar ventaja en la ida, buscará dar el golpe en el estadio Monumental y eliminar a uno de los candidatos.

Para River, Libertad es un rival conocido al que también enfrentó en la edición 2024 del máximo certamen continental, todavía con Martín Demichelis como entrenador. En la etapa de grupos el elenco del barrio porteño de Núñez se impuso 2 a 1 como visitante y 2 a 0 como local. El historial entre ambos clubes tiene, incluido el juego de la semana pasada, 15 antecedentes con nueve victorias del equipo argentino y cuatro del paraguayo. Empataron en dos ocasiones.

En caso de eliminar a Libertad, River avanzará a cuartos de final y chocará con el equipo que resulte ganador del cruce entre Palmeiras, el mejor de la etapa de grupos con seis victorias, y Universitario de Perú, rival al que enfrentó en la fase anterior. En la ida los brasileños ganaron 4 a 0 como visitante y tienen un pie en los cuartos de final.