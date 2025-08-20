Dónde ver en directo online Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025

El Rojo sueña con revertir la serie ante uno de los equipos más importantes del país trasandino; en la ida, el conjunto chileno se quedó con la victoria por 1 a 0
- 3 minutos de lectura'
Independiente se juega todo. Tras la derrota por 1 a 0 en el partido de ida, intentará revertir la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. La vuelta se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y transmisión televisiva de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
En el primero de los dos encuentros de la serie, el conjunto chileno fue superior, hizo valer su localía y se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa con un gol de Lucas Assadi. En el visitante, que no gana hace siete partidos, fue expulsado el delantero uruguayo Matías Abaldo, quien llegó al club cedido desde Defensor Sporting hace apenas dos semanas, por doble amarilla.
El ganador se meterá entre los ocho mejores del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes y se verá las caras con Alianza Lima (Perú) o Universidad Católica (Ecuador). En este cruce, el equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito festejó como local en la ida tras ganar por 2 a 0 con un doblete de Alan Cantero. Todo se definirá este miércoles en simultáneo, justamente, con el enfrentamiento entre Independiente y Universidad de Chile.
Independiente vs. Universidad de Chile: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- DGO - DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.70 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Universidad de Chile. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Sudamericana
Vuelta. En qué canal pasan Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025
Revancha. A qué hora juega Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025
“El traguito es una vitamina”. Lo echaron de un club por un video, es el máximo goleador colombiano y a los 39 eliminó a Huracán
- 1
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5
- 2
Racing le ganó a Peñarol en el último minuto, con la personalidad de un candidato y en un partido espectacular
- 3
Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
- 4
Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid