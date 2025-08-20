Dónde ver en directo online Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025

Independiente se juega todo. Tras la derrota por 1 a 0 en el partido de ida, intentará revertir la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. La vuelta se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y transmisión televisiva de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En el primero de los dos encuentros de la serie, el conjunto chileno fue superior, hizo valer su localía y se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa con un gol de Lucas Assadi. En el visitante, que no gana hace siete partidos, fue expulsado el delantero uruguayo Matías Abaldo, quien llegó al club cedido desde Defensor Sporting hace apenas dos semanas, por doble amarilla.

Independiente no pudo con Universidad de Chile como visitante, por lo que necesita hacerse fuerte como local Esteban Felix - AP

El ganador se meterá entre los ocho mejores del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes y se verá las caras con Alianza Lima (Perú) o Universidad Católica (Ecuador). En este cruce, el equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito festejó como local en la ida tras ganar por 2 a 0 con un doblete de Alan Cantero. Todo se definirá este miércoles en simultáneo, justamente, con el enfrentamiento entre Independiente y Universidad de Chile.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el encuentro de este miércoles LUIS ROBAYO - AFP

