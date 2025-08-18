Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors cortó este domingo su histórica racha de 12 partidos sin triunfos con una victoria sobre Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 0 como visitante en el estadio Malvinas Argentinas y, con su primera alegría en el Torneo Clausura 2025, escaló hasta el tercer puesto de la Tabla Anual y se metió nuevamente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con las tres unidades que sumó ante la Lepra mendocina, llegó a 39 en la temporada (11 triunfos, seis igualdades y cuatro caídas) y escaló al tercer lugar porque superó a Argentinos Juniors, que cayó ante Huracán 1 a 0. En esa ubicación, ingresaría al repechaje del próximo certamen continental y jugaría la misma instancia que disputó esta edición y lo eliminó Alianza Lima de Perú.

El nuevo líder de la tabla general del fútbol argentino es River Plate gracias a que doblegó a Godoy Cruz 4 a 2 en el estadio Monumental y alcanzó a Rosario Central, que empató con Deportivo Riestra 1 a 1, en 42 unidades. Sin embargo, el Millonario quedó por encima porque tiene mejor diferencia de goles (+20 contra +15).

El elenco de Marcelo Gallardo, el Canalla y Boca son los tres clubes que, de momento, están accediendo a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. En el caso del xeneize, por su magra temporada 2025 en la que tuvo más disgustos que alegrías, no tiene muchos más caminos que el que transita y ser campeón del Clausura para disputar el campeonato que es su obsesión. La eliminación en cuartos de final del Apertura y en 32avos de la Copa Argentina significaron perder dos posibilidades de clasificación directa, siempre y cuando hubiese obtenido algún título.

En ese contexto y aunque todavía puede ganar el Clausura, el conjunto del barrio porteño de la Boca necesita sumar unidades en el Clausura para la Tabla Anual y terminar entre los tres mejores. Si cae hasta no más del noveno lugar, se clasificará a la Copa Sudamericana al igual que en 2024.

La Tabla Anual del fútbol argentino Canchallena

Una cuestión a tener en cuenta para repartir los cupos a los torneos internacionales a través de la Tabla Anual son las plazas que liberarán los campeones. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la general, dejarán esos lugaras y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a Boca que solo pelea por el Clausura.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez Sarsfield o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Independiente, Godoy Cruz, Huracán, Lanús o Central Córdoba conquistan la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Leandro Paredes fue determinante en el triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia en Mendoza Marcelo Aguilar - LA NACION

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: River (a definir).

Tabla Anual 2: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)