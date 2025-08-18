River, en la Tabla Anual 2025: así está el Millonario en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

River Plate es el nuevo líder de la Tabla Anual de la temporada 2025 del fútbol argentino gracias a que este domingo superó a Godoy Cruz 4 a 2 en el estadio Monumental en la quinta fecha del grupo B del Torneo Clausura 2025 y alcanzó, pero superó por diferencia de goles, a Rosario Central en 42 puntos. Así, domina la clasificación que otorga boletos a las copas Libertadores y Sudamericana del 2026.

El Millonario acumula 11 triunfos, 9 pardas y apenas una derrota en el año, teniendo en cuenta también el Apertura, y ocupa el primer lugar por sobre el Canalla porque tiene un resto de 20 tantos a favor contra 15 del equipo rosarino. Junto a Boca, que está tercero con 39 unidades, se están quedado de momento con los tres cupos al máximo certamen que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizará el año venidero.

En lo que resta del segundo semestre el conjunto de Marcelo Gallardo tiene programados otros 11 juegos por la primera etapa del Clausura, sin tener en cuenta los cruces de eliminación directa porque los juegos de esas instancias no se contabilizan para la general. Si decae en su rendimiento y retrocede hasta entre el cuarto y noveno lugar de la Tabla Anual, obtendrá un boleto a la Copa Sudamericana 2026.

El abaníco de posibilidades de River para meterse en la Libertadores 2026 es muy amplio porque no solo puede conseguirlo en la Tabla Anual sino también siendo campeón del Clausura, la Copa Argentina -jugará octavos de final vs. Unión de Santa Fe- y la Copa Libertadores 2025 -disputa los octavos de final vs. Libertad de Paraguay y empató en la ida 0 a 0 como visitante-. Todos esos certámenes otorgan una plaza para la edición 2026.

En la ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay, River cosechó un empate y definirá la serie en el Monumental Christian Alvarenga - Getty Images South America

Otra cuestión a tener en cuenta para repartir los cupos a los torneos internacionales a través de la Tabla Anual son las plazas que liberarán los campeones. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a River si es que no conquista ningún torneo y se cae de los primeros lugares de la Tabla Anual.

Lo mismo ocurrirá si Racing, Vélez Sarsfield o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Independiente, Godoy Cruz, Huracán, Lanús o Central Córdoba conquistan la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

La Tabla Anual del fútbol argentino Canchallena

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: River (a definir).

Tabla Anual 2: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)