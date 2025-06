Dónde ver online la final de la Champions League en vivo, entre Inter y PSG

París Saint Germain (PSG) e Inter de Milán se enfrentan este sábado desde las 17 (hora argentina) en el estadio Allianz Arena de Munich con arbitraje del rumano István Kovács en la final de la Champions League 2024-2025, el certamen de clubes más importante del mundo.

El encuentro se transmite en vivo por TV a través de ESPN y Fox Sports y en la plataforma digital Disney+ Premium. Los canales deportivos, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios habrá suplementario de media hora y, de persistir la igualdad, el campeón se dirimirá por penales.

Ambos equipos no jugaron nunca entre sí un partido oficial en un certamen de la UEFA Canchallena

La previa del partido

Se trata de una final inédita porque nunca antes ambos equipos se enfrentaron por el título del máximo campeonato continental del Viejo Continente. De hecho, jamás se vieron las caras en ningún certamen organizado por la Unión Europea de Fútbol (UEFA). Los franceses jugaron por la corona en la versión 2019-2020 y perdieron ante Bayern Múnich 1 a 0. Los italianos, por su parte, llegaron a la definición seis veces y cosecharon tres victorias y, en consiguiente, títulos -en 1963-1964 3 a 1 vs. Real Madrid; en 1964-1965 1 a 0 vs. Benfica; y en 2009-2010 2 a 0 vs. Bayern Múnich- y tres caídas -en 1966-1967 2 a 1 vs. Celtic; en 1971-1972 2 a 0 vs. Ajax; y en 2022-2023 1 a 0 vs. Manchester City-.

De cara a este partido, los entrenadores Luis Enrique y Simone Inzaghi no tienen bajas de peso y pueden disponer de la que consideren su mejor alineación. En el Nerazzurri Lautaro Martínez es una fija como titular mientras que el otro argentino del plantel es Joaquín Correa, quien pelea por un lugar entre los suplentes. En el equipo galo no hay jugadores albicelestes.

Posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Inter: Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez: DT: Simone Inzaghi.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es PSG con una victoria máxima de 2.30 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir un triunfo y coronación de Inter. El empate, que lleva la definición a los penales, paga hasta 3.40.

El equipo que se quede con el trofeo, además, se clasificará a la Supercopa de la UEFA en la que enfrentará a Tottenham, campeón de la Europa League al superar en la final a Manchester United 1 a 0 en San Mamés.

El escenario de la final fue sede del mismo encuentro en la edición 2011-2012, en la que Chelsea se quedó con el trofeo tras derrotar al anfitrión Bayern Múnich por penales luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Los goles fueron convertidos por Thomas Muller -BM- y Didier Drogba -C-.

El cuadro de la Champions League 2024-2025 desde los cuartos de final Canchallena

El camino a la final

PSG

Etapa de grupos

Fecha 1: 1-0 vs. Girona.

Fecha 2: 0-2 vs. Arsenal.

Fecha 3: 1-1 vs. PSV.

Fecha 4: 1-2 vs. Atlético de Madrid.

Fecha 5: 0-1 vs. Bayern Múnich.

Fecha 6: 3-0 vs. Salzburgo.

Fecha 7: 4-2 vs. Manchester City.

Fecha 8: 4-1 vs. Stuttgart.

Playoff

Ida: 3-0 vs. Brest.

Vuelta: 7-0 vs. Brest.

Octavos de final

Ida: 0-1 vs. Liverpool.

Vuelta: 1-0 vs. Liverpool (4 a 1 por penales).

Cuartos de final

Ida: 3-1 vs. Aston Villa.

Vuelta: 2-3 vs. Aston Villa.

Semifinales

Ida: 1-0 vs. Arsenal.

Vuelta: 2-1 vs. Arsenal.

Inter

Etapa de grupos

Fecha 1: 0-0 vs. Manchester City.

Fecha 2: 4-0 vs. Estrella Roja.

Fecha 3: 1-0 vs. Young Boys.

Fecha 4: 1-0 vs. Arsenal.

Fecha 5: 1-0 vs. Leipzig.

Fecha 6: 0-1 vs. Bayer Leverkusen.

Fecha 7: 1-0 vs. Sparta Praga.

Fecha 8: 3-0 vs. Mónaco.

Octavos de final

Ida: 2-0 vs. Feyenoord.

Vuelta: 2-1 vs. Feyenoord.

Cuartos de final

Ida: 2-1 vs. Bayern Múnich.

Vuelta: 2-2 vs. Bayern Múnich.

Semifinales

Ida: 3-3 vs. Barcelona.

Vuelta: 4-3 vs. Barcelona.

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 títulos. Lo sigue con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich con seis vueltas olímpicas cada uno. El último ganador de la ‘Orejona’ fue el Merengue, que derrotó en la final a Borussia Dortmund por 2 a 0 en Wembley. Así, le sacó más del doble de ventaja en cuanto a cantidad de títulos a su inmediato perseguidor.