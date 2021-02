"Fue un error humano", dijo Onana en un comunicado Fuente: Reuters

Duro revés para Ajax de Holanda. El arquero camerunés André Onanafue suspendido un año por la UEFA por violar las reglas antidopaje. Tras un control fuera de competición realizado el 30 de octubre, dio positivo al encontrarle furosemida, un diurético utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y de hipertensión, en su orina.

"La comisión disciplinaria de la Asociación Europea de Fútbol (UEFA) impuso una suspensión de 12 meses a André Onana por violar las reglas antidopaje tras un control fuera de competición el 30 de octubre pasado", señaló el club en un comunicado, añadiendo que presentará un recurso. "La suspensión es efectiva a partir de hoy y se aplica a todas las actividades de fútbol, nacionales e internacionales".

Según informó Ajax, el 30 de octubre, Onana se sintió mal y tomó un medicamento inicialmente destinado a su pareja. El Lasimac (un diurético e hipotensor) "no mejora el rendimiento" de un deportista, razón por la que el Ajax no se esperaba "una suspensión en firme". Pero el error que cometió el arquero le terminó costando muy caro.

"Onana no tenía ninguna intención de hacer trampas. Pero la UEFA estima, siguiendo las reglas antidopaje aplicables, que un deportista tiene el deber en todo momento de vigilar que ninguna sustancia prohibida entre en su cuerpo", señaló el club.

Onana fue suspendido por 12 meses por la UEFA

El director general del Ajax, el exarquero Edwin van der Sar, se mantuvo en la defensa de "un deporte limpio", pero no ocultó su pesar. "Este es un revés terrible para André y para el club. André es un gran portero, que ha demostrado su valía con el Ajax durante años y es muy querido entre los aficionados. Esperábamos una suspensión cautelar o una sanción mucho más corta que estos doce meses, porque no tenía la intención de mejorar su rendimiento", explicó.

Por otro lado, el propio Onana emitió un comunicado para defender su inocencia: "Todo ha sido fruto de un error humano al confundir un medicamento que contenía una sustancia prohibida por la WADA, con una simple aspirina. Dicho medicamento fue recetado a mi novia y, por equivocación, la confundí con un medicamento para el resfriado porque los envoltorios eran casi idénticos, lo que lamento enormemente".

Además, Onana aseguró que respeta la decisión de la UEFA pero no la comparte. "La considero excesiva y desproporcionada cuando ha quedado demostrado que fue un error no intencionado. Todo el mundo sabe que llevo una vida muy sana. No tengo necesidad de recurrir al doping para impulsar mi carrera deportiva", cerró el arquero.

Este el segundo golpe duro que recibe el Ajax en 24 horas. El jueves, el franco-marfileño Sébastien Haller, aterrizado a principios de enero en el club procedente del West Ham por 22,5 millones de euros (26,9 millones de dólares), no fue inscrito en la Europa League. "Es un enorme error administrativo de nuestra parte", lamentó el técnico del Ajax Erik ten Hag en el sitio web del club.

Haller, fichaje más caro del club holandés, no está en la lista de jugadores elegibles para la fase de eliminación directa de la segunda competición europea. Ajax se enfrenta a Lille en dieciseisavos el 18 y el 25 de febrero. Desde su fichaje en enero, el delantero de 26 años ha firmado dos goles y cuatro pases decisivos en seis partidos de la Eredivisie. Ajax anunció que hará una petición a la UEFA para obtener la inscripción de su nuevo jugador.

