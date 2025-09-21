Dos asistencias de Nico Paz y una de Matías Soulé para los triunfos de Como y Roma en Italia

Nicolás Paz sigue sumando elogios en Italia. Esta vez aportó dos asistencias para el triunfo Como ante Fiorentina por 2-1 por un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Serie A, que registró además la goleada por 3-0 del Atalanta como visitante del Torino y el empate sin goles entre Cremonese y Parma. El partido más importante fue el clásico que Roma le ganó a Lazio 1-0 en el estadio Olímpico y que contó con la participación vencedora de Matías Soulé, quien aportó la asistencia para el gol de Pellegrini. Inter de Milán superó por 2-1 a Sassuelo: Lautaro Martínez fue suplente e ingresó por Thuram a los 20 minutos del segundo tiempo.

Como reaccionó a tiempo y se impuso por 2-1 como visitante contra Fiorentina. El local había empezado ganando con un violento zurdazo de Rolando Mandragora que tras su tiro libre que dio en la barrera volvió a meter un remate seco que se metió junto al palo izquierdo del arquero. Pero apareció Nico Paz, que tuvo otro encuentro destacado aportando dos asistencias. En la primera etapa ejecutó un tiro libre que dio en la barrera y casi termina como en la acción del gol del equipo violeta, ya que de ese rebote la pelota volvió al área y finalizaba en gol pero Nicolás Khun estaba en posición adelantada.

Paz iba a tener revancha y participación en la levantada de su equipo. El primer pase que finalizó en gol fue de pelota parada. Ejecutó de gran forma un tiro libre frontal lanzado desde la izquierda para el gol de cabeza de Marc-Oliver Kempf a los 20 minutos del segundo tiempo. La jugada preparada en la semana cayó sobre el punto penal.

Y movedizo y siempre pidiendo la pelota, volvió a ser decisivo cuando se jugaban tres minutos adicionales de los seis que el árbitro había dado para meter un lanzamiento largo para la corrida de Jayden Addai delantero de 20 años que luego de un par de amagos remató con derecha para el triunfo por 2-1.

Buen partido de Soulé en Roma

Roma venció por 1-0 a Lazio y se quedó con el clásico. Lorenzo Pellegrini marcó, a los 38 minutos del primer tiempo el gol del triunfo de Roma tras una asistencia de Matías Soulé. El argentino respaldó una presión alta colectiva de Rpma a la zona del lateral izquierdo y tras la recuperación cedió rápido con zurda para el ingreso de Pellegrini. No estuvo Paulo Dybala, lesionado. El equipo “giallorosso” del DT Gian Piero Gasperini suma ahora 9 puntos, los mismos que Milan y Napoli (este lunes puede quedar como único líder si vence al Pisa), y uno menos que Juventus. “Desde que estoy aquí hasta el día que vista esta camiseta, no habrá un momento en el que dé menos”, afirmó Pellegrini en diálogo con la cadena DAZN tras sellar la victoria en el derby disputado en el estadio Olímpico.

También en declaraciones reproducidas por la agencia AFP, agregó: “Estuve a punto de irme, y nadie sabía cómo iba a volver de la lesión. Pero hoy he vuelto y estoy marcando el gol de la victoria. El fútbol es impredecible, y por eso es hermoso. No sé qué pasará en el futuro, pero lo daré todo mientras vista esta camiseta”, garantizó. “Nunca he dudado del cariño de la afición, y la adoro. Más allá de todo, creo que esta Roma todavía puede mejorar mucho. Tiene muchos jugadores con una gran personalidad, y estoy orgulloso de ser uno de los capitanes y de transmitir esta pasión que impulsa a la Roma hacia adelante”, enfatizó Pellegrini, quien reconoció haberse emocionado tras el gol.

“Hay mucho en ese abrazo con (Gianluca) Mancini, me emocioné un poco después del gol. No todo el mundo lo sabe, pero desde que me lesioné, mis allegados sabían cuánto deseaba hacerlo bien. Si estoy en el campo hoy es gracias a mis allegados, y Mancini es parte de mi familia, es como un hermano”, resaltó Pellegrini.

A su vez, Gasperini explicó cómo tomó la decisión de incluir a Pellegrini como titular ante Lazio: “viendo los entrenamientos, vi cómo se movía. No dudé en ponerlo hoy. Es un jugador talentoso y también podría ser un gran atleta. Si lo consigue, mejorará considerablemente su juego”, confió. “Lorenzo es un jugador maduro. Tiene corazón, como Mancini, (el francés Manu) Koné y todos los demás. No es que por ser de Roma haya aportado algo extra. Necesita ser un jugador fuerte y rendir bien como todos los demás”, reflexionó el DT de la Roma.

Gasperini también expresó su felicidad por “los jugadores, la afición y el club”, pero aclaró que “no podemos arriesgarnos al estar jugando en ventaja numérica en los últimos diez minutos”. “Estoy muy contento, aunque no logré hacerme oír por los jugadores hacia el final. Era una situación demasiado favorable para nosotros y casi recibimos un gol, y eso habría sido justo en cierto momento porque no se pueden desperdiciar ciertas oportunidades”, admitió el entrenador.

Y agregó: “Tuvimos ocasiones de gol, cuatro o cinco de ellas bastante claras. Es una pena para nuestra gente, que creyó en nosotros, pero el equipo no mereció perder hoy. En mi opinión, merecimos el empate. Nos desplomamos tras recibir el gol, pero hasta entonces no habíamos encajado nada especial”, comentó en tanto el DT de Lazio, Maurizio Sarri, también ante DAZN. “Perdimos por un error garrafal, perdimos de forma terrible en un partido en el que, considerando todo, jugamos bien. Ahora me espera la tristeza habitual tras la derrota en el clásico”, concluyó Sarri, que incluyó al argentino Valentín Castellanos a los 62′ y sufrió las expulsiones de los franceses Reda Belahyane y Mattéo Guendouzi a los 85 y 90+7′, respectivamente,

En igual sentido se expresó el delantero y capitán Mattia Zaccagni: “recibimos un gol por un error estúpido cuando teníamos el partido controlado, y luego tuvimos muchas ocasiones para empatar”, lamentó.“Es decepcionante porque sólo necesitábamos un gol. Es lógico que tres puntos en cuatro partidos nos pesen, pero ahora es el momento de unirnos y avanzar. Necesitamos consolidar nuestra actitud, que es la única manera de avanzar. Tenemos que empezar desde aquí, empezando por el partido contra Genoa”, concluyó Zaccagni.

El clásico se inició al mediodía de Italia para desalentar la violencia de los aficionados. En el derbi anterior en abril, 24 policías resultaron heridos durante enfrentamientos, que comparados con “guerra urbana”. Pero debido a que el partido inició a las 12:30 de la tarde hora local, la temperatura dentro del Estadio Olímpico superó los 30 grados, requiriendo pausas de enfriamiento para los equipos a mitad de cada tiempo, según notifica un cable de la agencia AP.

El entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, había dicho el sábado que mover el partido al calor del día porque las autoridades no podían garantizar el orden público para un inicio más tarde era “una pérdida para el fútbol”. El inicio más temprano estaba diseñado para dar menos tiempo a los hooligans para crear problemas y, de hecho, no se informó de mucho desorden de inmediato.

Lautaro Martínez fue suplente en Inter

El Inter de Milán reaccionó luego de dos derrotas sucesivas en la Serie A italiana al derrotar 2-1 al Sassuolo. Cristian Chivu, estaba bajo presión. El entrenador rumano tomó dos decisiones de peso; dejó en el banco a su capitán, Lautaro Martínez, lejos de su mejor forma, y en el arco situó al español Josep Martínez en lugar del habitual Yann Sommer. Vencedor ante el Ajax en Ámsterdam (2-0) en la Champions League el martes, el conjunto Nerazzurro abrió el marcador en el minuto 14 por medio de Federico Dimarco.

Y tuvo que esperar al minuto 81 para ganar tranquilidad y ampliar la ventaja, aunque el Sassuolo dio emoción al tramo final con su gol en el 84. Gracias a estos tres puntos, los vigentes subcampeones de Italia y de Europa ascienden a la décima posición (6 puntos), a cuatro puntos de la Juventus, que no pudo pasar del empate el sábado en Verona (1-1).