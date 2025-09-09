Ecuador vs. Argentina: así fue la jugada por la que Otamendi se fue expulsado en el primer tiempo

En el duelo en el que la Argentina cayó 1 a 0 ante Ecuador, en el estadio Monumental de Guayaquil, en la última fecha de las eliminatorias, sufrió una mala noticia promediando la primera parte. Por una infracción como último hombre, Nicolás Otamendi se fue expulsado. Pero en la segunda etapa, el volante ecuatoriano Moisés Caicedo vio la segunda amarilla y también dejó la cancha. Ambos equipos finalizaron el partido con 10 jugadores.

Se jugaban 30 minutos y Ecuador salió desde el fondo. Moisés Caicedo envió un pelotazo frontal directo para Enner Valencia. El atacante lo desacomodó a Balerdi con el cuerpo y le ganó el espacio. Tomó la pelota y cuando iba camino al arco, llegó Otamendi desde atrás para derribarlo con un empujón por la espalda.

Sin dudarlo, el árbitro colombiano Wilmar Roldan le sacó la roja al defensor y de este modo, la Argentina se quedó con un hombre menos debido a que el zaguero impidió una situación manifiesta de gol, algo penado con expulsión en el reglamento.

EXPULSADO OTAMENDI 🟥 En el último partido oficial del defensor, se va tras una falta en la puerta del área



31' | 🇪🇨 ECUADOR 0 - 0 ARGENTINA 🇦🇷



🇦🇷 #ArgentinaXTelefe en https://t.co/TiEk1MuCkR con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/zl1JyP9smN — telefe (@telefe) September 9, 2025

Como Otamendi era el capitán, le cedió la cinta a Rodrigo De Paul. Además, a los 37 minutos, Lionel Scaloni decidió rearmar la defensa y en lugar del futbolista de Benfica entró Juan Foyth por Giuliano Simeone.

Es la primera expulsión de Otamendi en sus 128 encuentros con la casaca de la selección. Un dato a tener en cuenta es que con la tarjeta roja que sufrió en esta última fecha de las eliminatorias, Otamendi no podrá jugar, al menos, en la primera fecha del Mundial, debido que esta suspensión la deberá cumplir en el próximo torneo oficial que jugará la selección argentina. Vale aclarar que, en caso de que se dispute la Finalissima ante España, se trata de una trofeo amistoso.

Pero Ecuador se fue al frente en el marcador en el cierre de la primera etapa. Se jugaban 50 minutos de la primera etapa y Tagliafico fue a cruzar a Preciado al costado derecho de la cancha, pero dentro del área grande. En el salto, el lateral argentino ganó con la cabeza, pero le dio un duro golpe con el brazo derecho en la cabeza al rival, que quedó tendido en el piso, con sangre en su cabeza. El árbitro decidió ir a ver la acción al VAR. Luego de chequearla, decidió cobrar penal para Ecuador sin sancionar a Tagliafico. Tras algunas protestas, Valencia se hizo cargo de la ejecución, remató al medio y estableció el 1 a 0 para Ecuador.

TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR



Antes del final del primer tiempo, el árbitro colombiano marcó los doce pasos en contra de la #SelecciónArgentina, por infracción de Tagliafico contra Preciado. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/4xoSOj3ftx — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

El inicio del segundo tiempo tuvo una mala noticia para Ecuador. A los cuatro minutos, Moisés Caicedo tiró larga la pelota y Nicolás González puso el pie. El volante local llegó a destiempo y rozó levemente al argentino. Por la infracción, Wilmar Roldán le sacó amarilla. Como el mediocampista de Chelsea había sido amonestado a los 16 de la primera etapa, debió ser expulsado, por lo que el equipo de Sebastián Beccacece también juega con uno menos. En esta jugada, el VAR no podía intervenir porque se trató de una expulsión por segunda amonestación, no directa.