Ecuador vs. Argentina: así fue la jugada por la que Otamendi se fue expulsado en el primer tiempo
El zaguero recibió su primera roja desde que juega en la selección albiceleste
- 3 minutos de lectura'
En el duelo en el que la Argentina cayó 1 a 0 ante Ecuador, en el estadio Monumental de Guayaquil, en la última fecha de las eliminatorias, sufrió una mala noticia promediando la primera parte. Por una infracción como último hombre, Nicolás Otamendi se fue expulsado. Pero en la segunda etapa, el volante ecuatoriano Moisés Caicedo vio la segunda amarilla y también dejó la cancha. Ambos equipos finalizaron el partido con 10 jugadores.
Se jugaban 30 minutos y Ecuador salió desde el fondo. Moisés Caicedo envió un pelotazo frontal directo para Enner Valencia. El atacante lo desacomodó a Balerdi con el cuerpo y le ganó el espacio. Tomó la pelota y cuando iba camino al arco, llegó Otamendi desde atrás para derribarlo con un empujón por la espalda.
Sin dudarlo, el árbitro colombiano Wilmar Roldan le sacó la roja al defensor y de este modo, la Argentina se quedó con un hombre menos debido a que el zaguero impidió una situación manifiesta de gol, algo penado con expulsión en el reglamento.
EXPULSADO OTAMENDI 🟥 En el último partido oficial del defensor, se va tras una falta en la puerta del área— telefe (@telefe) September 9, 2025
31' | 🇪🇨 ECUADOR 0 - 0 ARGENTINA 🇦🇷
🇦🇷 #ArgentinaXTelefe en https://t.co/TiEk1MuCkR con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/zl1JyP9smN
Como Otamendi era el capitán, le cedió la cinta a Rodrigo De Paul. Además, a los 37 minutos, Lionel Scaloni decidió rearmar la defensa y en lugar del futbolista de Benfica entró Juan Foyth por Giuliano Simeone.
Es la primera expulsión de Otamendi en sus 128 encuentros con la casaca de la selección. Un dato a tener en cuenta es que con la tarjeta roja que sufrió en esta última fecha de las eliminatorias, Otamendi no podrá jugar, al menos, en la primera fecha del Mundial, debido que esta suspensión la deberá cumplir en el próximo torneo oficial que jugará la selección argentina. Vale aclarar que, en caso de que se dispute la Finalissima ante España, se trata de una trofeo amistoso.
Pero Ecuador se fue al frente en el marcador en el cierre de la primera etapa. Se jugaban 50 minutos de la primera etapa y Tagliafico fue a cruzar a Preciado al costado derecho de la cancha, pero dentro del área grande. En el salto, el lateral argentino ganó con la cabeza, pero le dio un duro golpe con el brazo derecho en la cabeza al rival, que quedó tendido en el piso, con sangre en su cabeza. El árbitro decidió ir a ver la acción al VAR. Luego de chequearla, decidió cobrar penal para Ecuador sin sancionar a Tagliafico. Tras algunas protestas, Valencia se hizo cargo de la ejecución, remató al medio y estableció el 1 a 0 para Ecuador.
TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR— TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025
Antes del final del primer tiempo, el árbitro colombiano marcó los doce pasos en contra de la #SelecciónArgentina, por infracción de Tagliafico contra Preciado. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/4xoSOj3ftx
El inicio del segundo tiempo tuvo una mala noticia para Ecuador. A los cuatro minutos, Moisés Caicedo tiró larga la pelota y Nicolás González puso el pie. El volante local llegó a destiempo y rozó levemente al argentino. Por la infracción, Wilmar Roldán le sacó amarilla. Como el mediocampista de Chelsea había sido amonestado a los 16 de la primera etapa, debió ser expulsado, por lo que el equipo de Sebastián Beccacece también juega con uno menos. En esta jugada, el VAR no podía intervenir porque se trató de una expulsión por segunda amonestación, no directa.
¡AHORA, LOS DOS CON DIEZ!— TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025
A los 49´, Caicedo se fue expulsado por doble amarilla. La Selección Argentina se había quedado con uno menos, por la expulsión de Otamendi en el primer tiempo. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/WLGDN0zYg6
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Eliminatorias
Derrota. La selección cerró las Eliminatorias con una caída en Ecuador por 1-0 y Otamendi expulsado
Trabado. Ecuador vs. Argentina: resumen, gol y resultado del partido por las eliminatorias sudamericanas 2026
Increíble. Bolivia saca pasaje al repechaje del Mundial gracias a un insólito penal... y a la ayuda de Colombia
- 1
Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi
- 2
El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados
- 3
Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial
- 4
Cuándo juega Argentina vs. Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, hora y TV