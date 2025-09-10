Ecuador vs. Argentina: resumen, gol y resultado del partido por las eliminatorias sudamericanas 2026

En la última fecha del certamen clasificatorio, la Tri derrotó al seleccionado albiceleste, que sufrió la expulsión de Nicolás Otamendi en el primer tiempo
Ecuador derrotó por la mínima diferencia a la selección argentina en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, se hizo fuerte como local, aprovechó la expulsión de Nicolás Otamendi y, con un gol de penal del capitán Enner Valencia, cerró su participación en el certamen clasificatorio con una sonrisa. Ambos ya estaban clasificados desde antes de jugar este encuentro en Guayaquil.
Fue un partido trabado y poco vistoso. El local fue superior durante gran parte de los 90 minutos, mucho más entre los 31′ y los 50′, post expulsión de Otamendi y previo a la roja de Moisés Caicedo por doble amarilla. A la Argentina le costó ser protagonista y hubo más puntos bajos que altos en cuanto al rendimiento. Leonardo Balerdi falló en la jugada que derivó en la sanción al capitán, Lautaro Martínez no pudo imponerse en el área rival y el triángulo conformado por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister no dominó la mitad de la cancha.
*Noticia en desarrollo
