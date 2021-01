Por la multa dispuesta por la Federación inglesa de fútbol, Cavani se perderá los próximos tres partidos que dispute Manchester United Crédito: @ECavaniOfficial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de enero de 2021 • 12:47

Luego de que se le aplicara una insólita sanción por un supuesto mensaje racista que le envió a un amigo, el jugador uruguayo de Manchester United Edinson Cavani se descargó a través de sus redes sociales. El atacante publicó un mensaje manifestando que acepta la suspensión de tres partidos y la multa económica dispuesta el jueves por la Federación Inglesa de Fútbol por un afectuoso saludo en Instagram que fue dirigido a un amigo, aunque no la comparte. El futbolista, además, negó cualquier intención racista.

En la respuesta a un mensaje de felicitación que le había enviado amigo después de haber anotado dos goles para el United en la victoria 3-2 en Southampton el 29 de noviembre pasado, Cavani había escrito en esa red social: "Gracias, negrito". Luego, a partir de las críticas generadas, el futbolista borró el mensaje y se disculpó. Su club lo defendió explicando que la palabra fue utilizada en tono amistoso y que tiene diferente connotación en Sudamérica que en el Reino Unido.

Las explicaciones no impidieron que el uruguayo fuera suspendido por tres partidos, además de tener que pagar una multa de 100.000 libras esterlinas (111.000 euros, 137.800 dólares) y la obligación de seguir una formación de sensibilización. Es por eso que Cavani se defendió en Twitter de cualquier consideración racista: "Acepto las sanciones disciplinarias, sabiendo que no estoy familiarizado con las costumbres de la lengua inglesa, pero no comparto el punto de vista de la Federación Inglesa", escribió el jugador.

Además, añadió: "Me disculpo si he ofendido a alguien al expresar mi afecto hacia un amigo. Para nada era mi intención". Por último, aclaró: "Estoy en paz conmigo mismo. Sé que siempre he expresado el afecto según mi cultura y mi manera de vivir", concluyó su mensaje de desacuerdo.

Debido a la situación, el delantero uruguayo recibió muchísimo apoyo. Quien se expresó hace algunos días atrás fue la Academia Argentina de Letras. A través de un comunicado firmado por su vicepresidente, José Luis Moure, la entidad rechazó la decisión de la federación inglesa y consideró que hay un "evidente desconocimiento del significado que dan a esta expresión los hablantes de la Argentina y otras regiones dialectales de América del Sur".

Cavani fue sancionado por saludar afectuosamente a un amigo en su cuenta de Instagram.

Desde su país, también se lo acompañó. El club Plaza Colonia se expresó en Twitteren un tono más alto: "Ellos invadieron y usurparon tierras q aun poseen, persiguieron y ejecutaron gente por pensar diferente, esclavizaron, prohibieron derechos, fueron adalides de la intolerancia religiosa. Hoy son jueces de la moral, sin tener en cuenta el contexto ni lo cultural. Nosotros, Cavani", escribieron desde la cuenta oficial del equipo que milita en la primera división del fútbol uruguayo.

Con la su suspensión dispuesta por la Federación Inglesa de Fútbol, Edinson Cavani, que arribó a Manchester United en octubre de 2020, no podrá jugar este viernes ante Aston Villa. También se perderá la semifinal de la Copa de la Liga en el clásico frente a Manchester City el próximo miércoles 6 de enero y el encuentro de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra ante Watford tres días más tarde.

Desde su llegada al club, el uruguayo convirtió cuatro goles en 11 partidos disputados desde su debut el 24 de octubre de este año frente a Chelsea. Fue importante en el gran triunfo de Manchester United frente a Southamptom por 3 a 2, en el que convirtió dos tantos que sirvieron dar vuelta el partido y también frente a Everton, por los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, en el que anotó a dos minutos del final.

Luego de haber estado casi siete meses sin jugar, Cavani pudo firmar en los Reds por una temporada y por estos días, desde varios medios ingleses hablan que desde el United ya piensan en una extensión de su contrato para asegurarse al goleador uruguayo.

El atacante uruguayo se manifestó en su cuenta de Twitter por la multa recibida Crédito: @ECavaniOfficial

Conforme a los criterios de Más información