Eduardo Conceição, la joya de 16 años que usa la cancha como “parque de diversiones” y para Palmeiras vale 100 millones de euros

SAN PABLO.- Durante varias décadas, “el rayo cae dos veces en Vila Belmiro” fue una expresión de la cual los torcedores de Santos pudieron jactarse, casi con exclusividad y sin objeciones. Las pruebas eran concluyentes y demoledoras. La frase se popularizó para describir que, a diferencia de lo que suele suceder en la naturaleza, en el Peixe los fenómenos se repiten; de Pelé a Robinho y Neymar, y de estos a Rodrygo (el Cuarto Rayo). “El rayo sí cae tres veces en el mismo lugar: Pelé, Robinho y Neymar. Tres jugadores espectaculares formados en Santos”, se animó a titular Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente del conjunto del litoral cuando el club consiguió el bicampeonato Paulista en 2011, en un equipo donde además de Neymar brillaban Paulo Henrique Ganso y Diego. “Nuestro departamento de Marketing está trabajando en esa frase y yo, por el momento, no puedo contarles mucho más”, agregó.

Cabe destacar el trabajo de los involucrados oportunamente en ese dictado de impacto porque, hasta hoy, esa frase sigue vigente como marca de la fábrica de cracks de Vila Belmiro. Sin embargo, durante la última década las tormentas parecen haberse desviado un poco de la costa para instalarse en el Parque Ecológico do Tietê, en Guarulhos, donde Palmeiras tiene su Academia de Fútbol 2, el centro de entrenamiento para las inferiores del Verdão. “Si en Santos el rayo cayó tres o cuatro veces, en Palmeiras ya cayó varias veces en el mismo lugar… y por lo visto seguirá cayendo”, comentó el perfil Opina Porco, uno de los principales canales de información sobre Palmeiras en las redes sociales, al respecto de la nueva joya del club, Eduardo Conceição, de apenas 16 años.

Sim, o raio cai no mesmo lugar.



Eduardo Conceição é CRAQUE.



📹 @informa_verdao pic.twitter.com/i9wNYhRepS — João Freire (@joaofrreire) January 8, 2026

Lo cierto es que Eduardo, también conocido como Dudú, nació en diciembre de 2009 en São Paulo y en 2018 llegó a Palmeiras, con solo nueve años de edad, para iniciarse en el futsal. Desde allí no paró de crecer como un gran valor de las inferiores del Porco, llamando la atención por su porte (mide 1,80m), su versatilidad y su capacidad prodigiosa de desequilibrio en momentos decisivos. “Yo vivía metido en el fútbol de várzea (potrero) y frecuentando algunas escuelitas, acompañando a mi papá, que era jugador amateur, de acá para allá”, recordó Eduardo, sobre sus inicios, que aún siguen frescos. “Un día, un entrenador que tenía me consiguió una prueba en Palmeiras y después de cuatro entrenamientos me ficharon. Desde allí no me moví más de aquí”, concluyó.

A pesar de su crecimiento vertiginoso, y de haberse destacado en cada torneo que disputó desde que llegó a la Academia de Fútbol, aún midiéndose con jugadores de categorías mayores, el nombre de Eduardo Conceição fue lanzado al mundo la semana pasada, tras varios videos que circularon en las redes sociales en los que se mostraba en su esplendor durante un partido ante Batalhão, por la tradicional Copinha (Sub 20), que terminó con victoria del Verdão por 9 a 0. En ese partido, el atacante de 16 años metió cuatro goles y dio dos asistencias.

Palmeiras meteu simplesmente 9x0 no Batalhão pela @Copinha.



E o destaque foi Eduardo Conceição, que balançou 4x a rede e deu 3 assistências.



Moleque de apenas 16 anos. Nova joia! pic.twitter.com/5XzQQENsm2 — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) January 9, 2026

Menos de 24 horas después de esa actuación descollante, Eduardo se presentó en la Academia de Futebol de Palmeiras, en la zona oeste de São Paulo, para firmar su primer contrato profesional, que lo unirá al club hasta enero de 2029, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. “Me siento muy feliz por haber firmado mi primer contrato profesional. Me alegra saber que Palmeiras me está valorizando y que estoy aportando para las inferiores del club”, dijo Dudú en sus primeras declaraciones como profesional. “Fue un momento más que especial, aún más con la presencia de Leila, nuestra presidente. Miro para atrás y veo a un chico que tenía el sueño de ser jugador. Ahora veo que cada esfuerzo y cada entrenamiento están valiendo la pena”, sostuvo.

A pesar de haberse realizado horas después de que los goles de Conceição dieran la vuelta al mundo, la ceremonia de la firma no tuvo nada de improvisado. Al contrario, estaba todo preparado… solo aguardaban el momento ideal para hacerlo, y éste no se hizo esperar. En la mesa y frente al contrato, como bien apuntó Eduardo, estaba nada más y nada menos que Leila Pereira, presidenta del Porco. Generalmente, las ceremonias de rúbrica de juveniles no cuentan con la presencia de la todopoderosa Leila y suelen sentarse los padres del futbolista junto a João Paulo Sampaio, coordinador de inferiores, que también estuvo en este encuentro.

Leila Pereira, Eduardo Conceição y João Paulo Sampaio en la firma de contrato. foto: Fabio Menotti (Palmeiras).

En términos de masividad, Eduardo fue descubierto por los fanáticos del fútbol en 2026, ayer nomás. Sin embargo, el talentoso futbolista estuvo en carpeta de varios clubes europeos y es seguido de cerca por Abel Ferreira, entrenador del plantel profesional de Palmeiras. “Hay jugadores de las inferiores que con mi equipo identificamos que pueden llegar en breve. No voy a citar nombres, no hacemos eso en este club, pero hay talentos que me ilusionan como lo hicieron Endrick y Estevão en su momento. Ya están entrenando con nosotros, pero vamos a esperar”, dijo el DT portugués, haciendo alusión indirecta a Conceição tras un partido ante Sport Recife, en agosto de 2025.

Cabe recordar que Endrick fue comprado por Real Madrid en diciembre de 2022 por 60 millones de dólares, mientras que Estevao fue adquirido por Chelsea en agosto de 2025 a cambio de US$ 70.000.000. Eduardo Conceição tendrá el desafío de no dejarse condicionar por esa presión.

Eduardo Conceição y su desequilibrio con la pelota al pie Instagram @edu_conceicao09

Las comparaciones ya empezaron a hacerse. El diario español AS, en un especial sobre jóvenes talentos publicado en octubre, puso a Eduardo Conceição a la altura de Estevão, actualmente en Chelsea, en cuanto a la expectativa que genera. “Las comparaciones son odiosas, pero su capacidad ofensiva recuerda a la que ofrecía Estevão cuando se dio a conocer y que ahora brilla en la élite de la Premier League. Palmeiras tiene una nueva joya en su factoría inagotable de talento y todo marcha encaminado hacia una venta récord en los próximos meses”, dice en la nota firmada por Juan Lopesino. Según el artículo, Palmeiras ya había desechado una oferta de 16 millones de euros por el delantero cuando aún tenía 15 años.

Ya blindado con su cláusula del centenar de millones de euros, puertas adentro en Palmeiras se tejen estrategias para llevar de a poco a la nueva joya que está llamada a consolidar la “Triple E”, que completaría Eduardo después de los surgimientos de Endrick, hoy en Lyon, de Francia, y Estevão, en Chelsea. Aquellos que siguen a Conceição desde que llegó al club identifican muchas similitudes con el juego de Vinícius Junior, de Real Madrid, por la velocidad y su desequilibrio en el uno contra uno.

PUUUUUUSKAAAAS QUE P@@@@! EDUARDO, QUE GOLAÇO! 🔥



🎥 TV Palmeiras (YouTube) #CriasDaAcademia pic.twitter.com/hjApAY3w4L — Crias da Academia (@CriasDaAcademia) August 6, 2025

Antes de encandilar a todos en la Copinha Sub 20, y con apenas 15 años (cumplió los 16 en diciembre), Eduardo Conceição fue convocado al seleccionado brasileño Sub 17 y también en esa categoría, en Palmeiras, metió 13 goles en 38 partidos, aún teniendo edad para ser parte de la Sub 15. “Eduardo es quien trae la solución individual para los problemas colectivos. Creo que esa es la clave de su talento”, explicó Lucas Andrade, DT de la Sub 20 de Palmeiras, que busca el tricampeonato en la Copa São Paulo. “Muchos me preguntan de qué juega exactamente y yo suelo responder que Eduardo tiene la capacidad de adaptarse tranquilamente a tres posiciones de ataque, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y también como segundo punta”, completó el actual entrenador de la joya.

Quienes lo conocen, describen a Eduardo como un chico con “muchísimo carisma y alegría dentro y fuera de la cancha”. “A pesar de su talento no queremos que cargue toda la responsabilidad de la Copinha en sus espaldas. Tiene 16 años recién cumplidos y por eso tiene que sentirse leve, sin asumir un protagonismo innecesario”, sostuvo Andrade. “Queremos que se divierta y si le dimos la camiseta 10 es porque es la que más combina con su enorme talento, pero no es para presionarlo”, concluyó el DT en entrevista al portal Globesporte.

Eduardo Conceição, ya con la 10, junto a los torcedores Instagram @edu_conceicao09

Representado por la agencia DSA que -casualmente o no- tiene entre sus socios al padre de Endrick, el joven talento que se inició en los proyectos sociales de la Zona Sur y Este de São Paulo, cumplió su anhelo de adquirir una PC Gamer con la firma de su primer contrato y así podrá darle rienda suelta a otra de sus pasiones, los videojuegos. Fanático de las series EA FC y Call of Duty, suele pasar su tiempo libre en la casa que comparte con su padre Rosenilton, su principal consejero futbolístico, y Wanda, su madre y consultora emocional. Además de ellos, Mariana, su hermana, y sus tíos Doni y Cristina conforman el círculo íntimo, son los que no se pierden ningún partido del crack.

“Si me preguntan a mí quién es Eduardo, te diría que es un chico que entra a la cancha para divertirse y divertir a los hinchas con gambetas y goles. En la cancha no siento presión, es un parque de diversiones para mí”, dijo Eduardo Conceição cuando le tocó describirse a sí mismo, algunos días atrás.