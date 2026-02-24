Eduardo Domínguez fue presentado como entrenador de Atlético Mineiro después de su salida de Estudiantes

Cuatro días después de su último partido en Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez fue confirmado como nuevo entrenador de Atlético Mineiro hasta diciembre de 2027 y debutará el próximo fin de semana ante América Mineiro por el campeonato estadual que disputan los equipos de Minas Gerais.

“Hola, aficionados del Galo, soy Eduardo Domínguez. Estoy muy contento y motivado de formar parte de un equipo tan importante. ¡Gracias por su confianza!”, destacó el entrenador argentino en las redes sociales del club donde se animó a hablar en portugués, que fue presentado como “el comandante” y con varios tuits en los que destacan su característica barba.

Domínguez contará con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó durante su estadía en el Pincha, ya que Leandro Díaz y Alan Sánchez continuarán siendo sus asistentes técnicos, mientras que Martín Frattini y Adrián Vaccarini serán sus preparadores físicos. Por su parte, Bruno Olivetti será el analista de rendimiento del club.

🎙️ O recado de Eduardo Domínguez à Massa!



O treinador encontrará a equipe em Porto Alegre para acompanhar, na Arena do Grêmio, a partida pelo Brasileiro. A primeira atividade sob seu comando acontecerá na quinta-feira, na Cidade do Galo! 🇦🇷 pic.twitter.com/WweK6WOsFt — Atlético (@Atletico) February 24, 2026

Según lo anunciado por el Atlético Mineiro, el entrenador llegará este miércoles a Belo Horizonte para presenciar el encuentro entre Gremio y su nuevo equipo por la cuarta fecha del Brasileirão.

Asimismo, el jueves dirigirá su primer entrenamiento de cara al encuentro que tendrá lugar el domingo 1 de marzo por el Campeonato Mineiro. Allí, el Atlético enfrentará al América en busca de llegar a la final de la competencia estadual (el encuentro de ida finalizó 1-1).

En la actualidad, el equipo brasileño se encuentra en la 15ª posición del Brasileirão donde sumó dos puntos de nueve posibles. Este rendimiento causó el despido de Jorge Sampaoli, que recibió 4 millones de dólares como indemnización por su salida del club en plena temporada.

Frente a ello, Atlético Mineiro salió en busca de un nuevo entrenador, se fijó en Domínguez y pagó la cláusula de rescisión de 1,5 millones de dólares para que el argentino pudiese salir de Estudiantes, donde había renovado su contrato hace dos meses hasta diciembre de 2027.

En el club brasileño, afrontará una temporada llena de competencias: disputará el Campeonato Mineiro, la Copa de Brasil, el Brasileirão y la Copa Sudamericana. El desafío es inmediato y de alto vuelo, por lo que el club lo presentó con un mensaje contundente en redes: “O Barba agora é Galo”.

𝑶 𝑩𝑨𝑹𝑩𝑨 𝑨𝑮𝑶𝑹𝑨 𝑬́ 𝑮𝑨𝑳𝑶!🧔🏻‍♂️🐔



Atual campeão argentino, com grandes títulos no currículo e sólida trajetória no futebol Sul-Americano, Eduardo Domínguez é o novo comandante Atleticano!



Com 47 anos, o treinador chega ao Galo após trabalho longo e vitorioso pelo… pic.twitter.com/FrdNISlGHH — Atlético (@Atletico) February 24, 2026

Una salida trabajada

Dominguez no pensaba en dejar el Pincha y reconoció estar a gusto en La Plata, aunque la sugerente oferta del club brasileño lo terminó de convencer sobre la idea de abandonar el cargo después de casi tres años al frente. En Brasil, el Barba cobraría 7,5 millones de dólares por año, muy por encima de los 2,5 millones anuales que cobraba en la Argentina.

A su vez, el exdefensor de Huracán mantenía una deuda con Estudiantes de La Plata por premios que no habían sido cobrados. Cabe señalar que, durante su estadía en el club platense, ganó cinco títulos y cortó una racha de 13 años sin que el equipo levantase un trofeo.

“Las grandes cosas, se hacen en la sumatoria de las pequeñas”. Gracias Eduardo ❤️🇦🇹 pic.twitter.com/XMFh4ApEEw — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 21, 2026

“Será un hasta luego, no lo sabemos. Jamás imaginé un escenario como este. Soy muy agradecido a Estudiantes”, fueron las palabras de Domínguez en su última conferencia de prensa como entrenador del Pincha.

El ciclo de Domínguez era uno de los más largos en el fútbol argentino ya que estuvo dos años, 11 meses y 13 días al frente del equipo platense, donde dirigió 164 partidos. Sin embargo, el sueño del Barba de dirigir en el fútbol del extranjero pudo más y en las próximas horas estará arribando a Belo Horizonte para tener su segunda experiencia afuera del país (en 2019 tuvo un ciclo breve en Nacional de Uruguay).