Edwin Cardona no volvió a Boca, se fue a Colombia y generó malestar en el DT Miguel Russo y el Consejo liderado por Riquelme

Boca no vive horas calmas. Primero porque la llegada del centrodelantero de jerarquía que tanto pretendían Miguel Ángel Russo y el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme no sólo no parece tan sencilla, sino que los tiempos se acortan, teniendo en cuenta que los partidos con Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores están a la vuelta de la esquina. El partido de ida será este martes 13, a las 19.15, en la Bombonera. Y encima se sumó un problema adicional: Edwin Cardona, en lugar de regresar directo a Buenos Aires, se fue a Colombia a ver a su familia y eso generó un malestar interno en la Ribera.

Cardona no se presentó a entrenar este sábado en el predio xeneize. Decidió no tomar el vuelo privado que le puso Boca. Se fue a Colombia con la selección cafetera que comanda Reinaldo Rueda. Volvería recién a Buenos Aires el lunes con su familia. Pero, de esa manera, rompió la burbuja. Por eso aunque regrese los primeros días de la semana, no jugará la llave con Mineiro. Y Russo y el Consejo están bastante molestos con la actitud que tomó el colombiano.

¿Por qué? Si bien iba a costar creer que Cardona iba a ser titular ante Mineiro, sí lo sentían como una pieza importante como recambio para aportar juego, sobre todo luego de la lesión que Agustín Almendra sufrió en el amistoso ante Sarmiento de Junín (un esguince del ligamento colateral interno del tobillo izquierdo). Boca, desde la salida de Tevez, tenía en mente darle la camiseta 10 a Cardona. Y además están dolidos desde el Consejo porque el pedido de Colombia para que se sume a la Copa América llegó fuera de término. Entonces, el club de la Ribera tuvo un gesto especial hacia Cardona ya en ese momento: si se amparaba en el reglamento, no lo cedía.

Edwin Cardona fue titular en la noche del viernes para Colombia ante Perú, por el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América MB Media - Getty Images South America

Como Cardona rompió la burbuja al regresar a Colombia, tampoco se sabe con seguridad cuándo vendrá a la Argentina. Y además, como cuando regrese deberá estar aislado por protocolo sanitario aplicado para todas las personas que regresan del exterior, tampoco podrá jugar la revancha en Brasil. Boca ya no contaba con Frank Fabra, que había regresado antes a Colombia por el fallecimiento de su padre. Antes de que se conociera la decisión de Cardona, Russo no había querido polemizar en conferencia de prensa de este viernes: “La idea es que vuelva. A todos les cuesta volver al país, nosotros no somos la excepción”.

La pareja del colombiano, Carolina Castaño, vio las polémicas que se generaban y se expresó en sus redes sociales. “Que rico fuera oír las dos partes. Siempre el malo va a ser el jugador. Edwin nunca se niega a jugar, ¡¡¡es lo más triste que pueden señalar!!! Lo malo del fútbol y sus fanáticos es creer que son muñecos. ¡¡¡Son humanos y merecen receso!!! No están pidiendo vacaciones, sólo pidió, por el problema de ingreso que tiene Argentina, que le pusieran el mismo avión pero desde Colombia para irnos todos, dado que Argentina no permite ingreso a nadie que llegue de Brasil. El único pedido fue poder viajar con la familia”.

Miguel Angel Russo siente que por estas horas cuenta con menos plantel del que contaba en la primera instancia de la Copa Libertadores : se fueron Carlos Tevez, Mauro Zárate, Franco Soldano, Nicolás Capaldo, Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Julio Buffarini. Pero no pierde las esperanzas en que en las próximas horas se pueda sumar algún refuerzo más (¿Luis Advíncula?).

Di Santo marcó dos goles este Sábado en el amistoso que San Lorenzo le ganó 3-0 a Aldosivi Prensa San Lorenzo

Para el puesto de N° 9 titular habían apuntado a Roger Martínez, Miguel Borja y Franco Di Santo (que este sábado marcó dos goles para San Lorenzo en un amistoso ante Aldosivi). Con respecto al primero, América de México dio vueltas y al final avisó que no negociará al jugador; con respecto al segundo, el dueño de su pase Palmeiras tampoco ve con buenos ojos que pase al xeneize y el contrato que pretende el ex jugador de Junior de Barranquilla es elevado con respecto a lo que Boca pretende abonar. Y con Di Santo, uno de los preferidos del DT Russo, hubo acuerdo entre los clubes, pero la diferencia radicó en el vínculo con el futbolista . Todavía el pase no está del todo caído, pero cada día que pasa se dificulta más.

Así las cosas y con los tiempos sin margen de maniobra, en la lista de la Copa Libertadores entrarán como cambios Nicolás Orsini, Norberto Briasco, Esteban Rolón, Marcelo Weigandt y el juvenil Valentín Barco (lateral izquierdo). Boca podría sumar futbolistas a la lista hasta antes de las 14 hs. del día del partido (13 de julio) y mandar toda la documentación para que los nuevos nombres sean habilitados para jugar, pero para la llave con Mineiro los ingresos serían los ya destacados.

Esteban Rolón, volante central de Boca Prensa Boca

De cara al primer partido con Atlético Mineiro, en la Bombonera, el equipo sería con: Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón y Diego González o Alan Varela; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa.

Russo también probó durante unos minutos la línea de 5 defensores : Weigandt, Izquierdoz, Lisandro Lopez, Rojo y Sandez. Pero sería una variante que analiza más para la revancha ante el Mineiro, en Brasil.

El refuerzo que se podría sumar en las próximas horas sería Luis Advíncula, lateral peruano que están en Rayo Vallecano, de España. Consciente de los tiempos (Atlético Mineiro llegará con rodaje de competencia) y las limitaciones para conseguir todos los refuerzos pretendidos, Russo había dicho: “Este calendario no es solo perjudicial para Boca sino para todos los equipos del fútbol argentino, no es lo ideal. Nosotros vamos a competir como se debe, ya está puesto, son situaciones anormales que tenemos sobrellevar”.

LA NACION