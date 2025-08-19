Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Osasuna, en vivo

Xabi Alonso eligió a los siguientes futbolistas para jugar frente a Osasuna: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius.

En el banco de los suplentes estarán estos jugadores: Andriy Lunin; Sergio Mestre; Daniel Carvajal; David Alaba; Raúl Asencio; Fran García; Dani Ceballos; Thiago Pitarch; Franco Mastantuono; Rodrygo; Gonzalo García.