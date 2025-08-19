Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Osasuna, en vivo
El equipo de Xabi Alonso hará su debut en el campeonato; el argentino integra el banco de suplentes
Gran atajada de Herrera
Ante una defensa cerrada, Dean Huijsen, uno de los centrales del Madrid, se fue hasta la ofensiva. Recibió de lejos y probó de pierna derecha.
Tiene la pelota
Posesión absoluta de Madrid. El equipo de Xabi Alonso toca desde un costado hacia el otro y maneja las ofensivas con paciencia. Osasuna está bien cerrado en el fondo, pero a la espera de un contragolpe.
Probó de lejos
Álvaro Carreras recibió y le pegó de zurda desde larga distancia, pero su remate se fue ancho. Los locales tienen la pelota y Osasuna espera refugiado atrás
¡Se juega!
Movió el local y Real Madrid recibe a Osasuna en el duelo que culmina la primera fecha de la Liga de España. El árbitro es Adrián Cordero Vega.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Real Madrid y Osasuna ya están en el campo de juego del Bernabéu de la capital española. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes.
Equipos confirmados
Xabi Alonso eligió a los siguientes futbolistas para jugar frente a Osasuna: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius.
En el banco de los suplentes estarán estos jugadores: Andriy Lunin; Sergio Mestre; Daniel Carvajal; David Alaba; Raúl Asencio; Fran García; Dani Ceballos; Thiago Pitarch; Franco Mastantuono; Rodrygo; Gonzalo García.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025
🆚 @Osasuna
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/PCpetvw58s
Alessio Lisci dispuso la siguiente formación para visitar a Real Madrid: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena y Juan Cruz; Valentín Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torró y Abel Bretones; Rubén García, Ante Budimir y Aimar Oroz.
Cómo ver online San Lorenzo - Platense
El partido será transmitido por el el canal 1610 de DSports, una señal de DirecTV. Para esto, se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Real Madrid - Osasuna
Comenzamos el seguimiento al partido que cerrará la primera fecha de la Liga de España. El Merengue, con el argentino Franco Mastantuono en el banco de suplentes, recibe al conjunto de Pamplona. E juvenil de 18 aguardará la posibilidad de hacer su debut en su nuevo equipo. al que se integró el jueves pasado. Hay una gran expectativa en España por su estreno.
Más notas de Real Madrid
Seguí leyendo
"La libertad de hacer algo único". El descubridor de Franco Colapinto en la F.1 y su pasión secreta que lo hace ser "mejor jefe"
Sin salida. "Toman la medicina": el drama de los atletas que se dopan para ganarse la vida y cuál es la ciudad de las drogas
De Curuzú Cuatiá a Feroe. Juega en islas semivacías, casi se congela y dice que allá “es todo muy aburrido”, pero piensa quedarse
- 1
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5
- 2
Garnacho fue colgado por Manchester United, las ofertas no llegan y ahora quedó fuera de la selección
- 3
Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT