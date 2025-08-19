LA NACION
Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Osasuna, en vivo

El equipo de Xabi Alonso hará su debut en el campeonato; el argentino integra el banco de suplentes

Kylian Mbappé, el nuevo 10 de Real Madrid, traslada la pelota en el duelo ante Osasuna
Kylian Mbappé, el nuevo 10 de Real Madrid, traslada la pelota en el duelo ante OsasunaTHOMAS COEX - AFP

Gran atajada de Herrera

Ante una defensa cerrada, Dean Huijsen, uno de los centrales del Madrid, se fue hasta la ofensiva. Recibió de lejos y probó de pierna derecha.

Tiene la pelota

Posesión absoluta de Madrid. El equipo de Xabi Alonso toca desde un costado hacia el otro y maneja las ofensivas con paciencia. Osasuna está bien cerrado en el fondo, pero a la espera de un contragolpe.

Probó de lejos

Álvaro Carreras recibió y le pegó de zurda desde larga distancia, pero su remate se fue ancho. Los locales tienen la pelota y Osasuna espera refugiado atrás

¡Se juega!

Movió el local y Real Madrid recibe a Osasuna en el duelo que culmina la primera fecha de la Liga de España. El árbitro es Adrián Cordero Vega.

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento, Real Madrid y Osasuna ya están en el campo de juego del Bernabéu de la capital española. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes.

Equipos confirmados

Xabi Alonso eligió a los siguientes futbolistas para jugar frente a Osasuna: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius.

En el banco de los suplentes estarán estos jugadores: Andriy Lunin; Sergio Mestre; Daniel Carvajal; David Alaba; Raúl Asencio; Fran García; Dani Ceballos; Thiago Pitarch; Franco Mastantuono; Rodrygo; Gonzalo García.

Cómo ver online San Lorenzo - Platense

El partido será transmitido por el el canal 1610 de DSports, una señal de DirecTV. Para esto, se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Real Madrid - Osasuna

Comenzamos el seguimiento al partido que cerrará la primera fecha de la Liga de España. El Merengue, con el argentino Franco Mastantuono en el banco de suplentes, recibe al conjunto de Pamplona. E juvenil de 18 aguardará la posibilidad de hacer su debut en su nuevo equipo. al que se integró el jueves pasado. Hay una gran expectativa en España por su estreno.

Por Andrés Fernández Ré
