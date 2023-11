escuchar

La derrota del seleccionado argentino frente al de Uruguay entrenado por Marcelo Bielsa por 2-0 el jueves en la Bombonera por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas dejó la sensación de ser algo más que un resultado adverso. Se lamentó la caída luego de una serie invicta de 25 partidos en el certamen clasificatorio al Mundial y, también, por lo que se vivió en el campo de juego, como señaló Lionel Messi. Y el DT Lionel Scaloni dejó un análisis exento de dramatismo.

Scaloni se presentó solo en la conferencia de prensa, sin haberse cruzado con sus jugadores después del duro tropiezo. “No estuvimos nunca cómodos y ellos merecieron el triunfo. Nunca encontramos los caminos. Intentamos en el segundo tiempo corregir con algunos cambios, pero parece que no era el día. Igual, es mérito de ellos por cómo jugaron. Fueron mejores, es la realidad. Después podré analizar bien viendo el desarrollo, pero hay que felicitarlos”, comenzó su análisis el entrenador.

“Uruguay hizo lo que habíamos visto que podía hacer, pero no estuvimos finos. Todo lo que pasó sabíamos que iba a pasar, aunque parezca raro decirlo. La mayoría de las situaciones de ellos fueron por pérdidas nuestras o por no estar precisos. Eso hizo que se complique. Somos conscientes de que esto es fútbol y se puede perder... algún día se pierde, aunque estábamos acostumbrados a otra cosa. Ahora hay que levantarse”, continuó el DT.

“No nos gusta perder y menos ante nuestra gente, pero hay que corregir y pensar en lo que viene. Este equipo se categoriza por ser un equipo y es inútil pensar que fue por un rendimiento en particular. A veces hay que darle mérito al rival. No por ser campeones del mundo no vamos a perder nunca”, señaló.

“Hay que tener equilibrio, se perdió. Borrón y cuenta nueva. Este equipo dio muestras de sobra para poder salir de situaciones difíciles. Después de una derrota querés jugar mañana. Brasil no sé si es el mejor rival para levantarse, pero tenemos que ir a jugar e intentar hacer lo mejor. Vamos a encontrar a un rival que es totalmente diferente, pero tendremos que corregir cosas. Para ese partido se va a trabajar igual que después de cualquier otro partido, con calma, como lo hacemos cuando ganamos o empatamos”, amplió Scaloni. “Va a ser muy diferente. Hay que analizar errores de concepto y otras cosas que son propias de que será otro tipo de partido”.

Para el entrenador, la actitud no fue un defecto. “Nunca damos una pelota por partida, más allá de que esta vez no se dio. Las virtudes de ellos fueron estar replegados no más allá de la mitad de cancha y salir con 4 o 5 jugadores en ataque, muy rápido. Podía suceder que nos lastimaran si no estábamos finos, y eso fue lo que sucedió. Además, los rebotes le quedaban a ellos para contratacar. No creo que nos hayan dominado en la mitad de la cancha”, manifestó.

Y cerró con una sentencia: “No somos imbatibles. Quedó demostrado. Lo dije y lo voy a seguir diciendo. Aunque me gusta que la gente sepa reconocer a nuestros jugadores y ellos se sientan respaldados. Ojalá sea siempre así”.

A la salida del vestuario, De Paul minimizó la derrota: “Hoy lo hicieron mejor que nosotros y ya está. No hay que resurgir de nada. La gente entiende que a veces se puede perder. De los últimos 50 que jugamos, es el segundo que perdemos. Trabajamos para perder la menor cantidad de partidos posibles. Al final fue culpa de nosotros, porque en la dinámica del partido tenemos que contrarrestar lo que hace el rival. La mayoría de las veces nos sale, pero hoy no nos salió. No supimos cómo resolverlo, como sí lo hicimos en la mayoría de los casos. Pero no nos sentimos superados. Hicieron las cosas mejor en momentos adecuados y nada más”.

En cambio, el capitán Messi trazó un balance autocrítico. “Nos costó. Ellos son intensos, tienen gente física y rápida en la mitad. Nos costó encontrar nuestro juego. Perdimos porque no nos sentimos cómodos, no tuvimos la pelota, no hicimos posesiones largas, no pudimos acelerar y nos contagiamos de su ritmo. Uruguay es un equipo difícil, siempre cuesta. Son un equipo que trabaja bien y en las contras llevan peligro”.

Lionel Messi reconoció la superioridad de Uruguay, pero se molestó con algunos jugadores "jóvenes" LA NACION/Mauro Alfieri

En el primer tiempo, el número 10 había participado de un tumulto, tomó del cuello a un rival y se molestó por gestos de Manuel Ugarte a Rodrigo De Paul. “En esta clase de partidos, en eliminatorias, contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso, pero esta gente joven tiene que aprender a respetar a los mayores, porque este clásico fue siempre duro e intenso, pero con mucho respeto. Tienen que aprender un poquito”, sorprendió.

Enseguida, Leo miró hacia adelante: “En Uruguay se ve la mano de su entrenador, de lo que son, y en todas las selecciones que estuvo se nota su mano. Tienen una muy buena camada que juega bien. Nos tocó perder y es una prueba, podía pasar. Ahora hay que levantarse y hay que ganar en Brasil”.

