Messi tampoco pudo, por ahora, ayudar a Barcelona a recuperar el protagonismo en la Liga de España Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2019 • 23:59

Barcelona no arrancó para nada bien la Liga de España. Apenas 7 puntos sobre 15 en juego, disputadas las primeras 5 fechas. Lionel Messi arrancó lesionado, aunque ingresó en el segundo tiempo ante Granada, pero tampoco pudo evitar la derrota del equipo conducido por Ernesto Valverde. "La caída en Los Nuevos Cármenes delata que hay síntomas de decadencia en el Barça. La última temporada de Rijkaard fue un calvario y también costó digerir el cuarto año de regalo de Guardiola o el tercero de Luis Enrique. Los síntomas ahora mismo son que será duro para Valverde aguantar y para la junta sostenerle después que su destitución fuera anunciada y al mismo tiempo desmentida días más tarde de la humillación de Anfield", escribe Ramón Besa en su habitual columna del diario El País. El texto hace hincapié en la última derrota ante Granada (0-2), aunque abarca un contexto más general, y fue publicado horas antes de conocerse la premiación del FIFA The Best en Milán, donde Messi recibió el trofeo al mejor jugador de la temporada.

En el análisis del rendimiento y el juego del equipo, se destaca que los cambios de nombres que se hicieron en el equipo no son suficientes: "Ya no alcanza con prescindir de Aleñá, no contar con Rakitic, administrar a Busquets o sustituir a Junior. El 2-0 exige decisiones duras que afecten al núcleo duro y apuestas inequívocas para activar a un equipo inanimado con o sin Messi. El partido del sábado fue la nada si se exceptúan dos remates fáciles para Rui Silva. A los errores individuales, manifiestos en Junior y Arturo Vidal, siguió una decepcionante actuación colectiva por la falta de espíritu y sentido de equipo en el plantel de Valverde", apunta Besa.

El análisis le dedica un párrafo al Messi jugador, el que estuvo varias semanas lesionado y que recién pudo volver a jugar el fin de semana, tras la participación del delantero con la Argentina en la Copa América de Brasil 2019. Antes de los minutos disputados ante Granada, su último encuentro había sido ante Chile, por el partido por el tercer puesto de la Copa América: "El capitán no solo ha enmascarado durante tiempo los males colectivos sino que con sus goles ha dado una imagen falsamente agrandada del Barça. A sus 32 años, retiene y conduce la pelota más de la cuenta porque acaba de salir de una lesión y todavía no puede regatear ni desequilibrar con sus cambios de ritmo y explosividad, menos rápido y sin embargo igual de absorbente, porque el equipo se ha acostumbrado a descansar y a vivir de Messi. El drama llegará si el conformismo y la falta de carácter general afectan también al 10, si dice basta o no puede más, punto y final para bien y para mal del Barça".

Mucho se habló en los últimos meses sobre la interna del plantel de Barcelona, sobre los pedidos de Messi para repatriar a Neymar (intento que al final no se pudo concretar) y la llegada de Antoine Griezmann, que no sería bien visto por Messi ni varios de sus compañeros: "A Messi le tocaría ejercer de capitán en un vestuario disgustado por el no fichaje de Neymar, fracturado por la llegada de Griezmann y conforme con Valverde. Al Txingurri, supuestamente rendido a la plantilla, le conviene hacer de entrenador si es que su apuesta era precisamente Griezmann y rezó para que no llegara Neymar. El enredo es mayúsculo ante la inanición de la secretaría técnica y el desgobierno de la directiva del presidente y vicepresidente deportivo Bartomeu. Ante la falta de autoridad, al Barça le han perdido el respeto también en la Liga. A base de intensidad y ritmo, los rivales le sacan de los partidos, falto de chispa y desalmado; plano e inocuo con la pelota; partido en la cancha, sin unidad en su juego, reiterativo en las concesiones defensivas, sin gol a pesar de juntar a cuatro delanteros".