El canciller Felipe Solá y Jorge Ameal, el presidente de Boca, firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar en conjunto actividades que difundan la imagen argentina en el exterior. Crédito: @CancilleriaARG

16 de octubre de 2020

El ministerio de Relaciones Exteriores elaboró un convenio de cooperación con Boca Juniors para difundir conjuntamente la imagen del país fronteras afuera. "Boca es Argentina. Es un barrio al que ningún turista deja de ir. Es todo lo acumulado en sentimientos, mística e identidad durante tantos años. Si estoy en Rumania y veo Boca Juniors me voy a acercar. Es como oír un tango. Toca los sentimientos. Eso no tiene precio", comentó el canciller, Felipe Solá. Que le puso una nota curiosa al acuerdo: el funcionario es un reconocido simpatizante de River Plate.

"Este convenio es una muy buena idea porque permite que multipliquemos la difusión y los lugares donde se muestra la Argentina", comentó Solá, que estuvo en comunicación con el presidente de Boca, Jorge Ameal, desde el edificio de la cancillería, enfrente al palacio San Martín, de Retiro. El entendimiento entre el ministerio y el club consiste en desarrollar actividades en conjunto que proyecten al país en el exterior. El objetivo es que las representaciones diplomáticas y consulares de la Argentina en el extranjero coordinen actividades con el programa que el club ya desarrolla en otros países

"Cuando uno quiere mostrar un país hay dos vehículos insuperables. Uno es el cine. El otro es el deporte. Y el deporte con color, con una camiseta. Sin pasión no hay deporte, no hay multitudes ni atractivo", señaló Solá. Por su parte, Ameal apuntó: "En momentos que no son tan alegres, podemos llevar el país, nuestros sentimientos y nuestras ideas por el mundo".

En la firma del convenio participaron también la subsecretaria de Asuntos Legales e Institucionales de la Cancillería, María Inés Monzó, y el director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública, Conrado Carrasco Quintana.

