El casi gol olímpico de Enzo Fernández que habría cambiado el partido de Chelsea contra Fulham

La Premier League siempre ofrece espectáculo, de todo tipo. Goles, emociones, suspenso hasta el final. En el contexto de la 21ª fecha se desarrollaron este miércoles ocho partidos. Manchester City desperdició otra gran oportunidad de ara arrimarse a la cúspide y Chelsea sigue hundiéndose.

En medio, jugadores argentinos; algunos, campeones del mundo. A los 10 minutos, en el clásico frente a Fulham, Enzo Fernández tomó el balón en un córner de Chelsea y le pegó con su habitual clase. El arquero Bernd Leno impidió que el número 5 de la selección consiguiera un gol espectacular, que habría viajado a los videos de colección. El resultado era 0 a 0 y, seguramente habría cambiado el destino del partido en Londres, que terminó 2-1 en favor de Fulham.

¡ERA UN GOLAZO OLÍMPICO DE ENZO FERNÁNDEZ! ¡GIGANTE SALVADA DE LENO!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DvvkDNa1Yx — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

En la visita de Manchester United a Burnley, Lisandro Martínez, sin rastros de las lesiones recurrentes y hasta con salidas del fondo, anotó un gol tras una pelota detenida, pero el tanto fue anulado por un empujón suyo anterior. Iba a ser el del 1-1, en un encuentro que terminó 2-2.

En el enorme triunfo de Bournemouth sobre Tottenham Hotspur en el cierre, Marcos Senesi, un defensor surgido en San Lorenzo que suele ser citado por Lionel Scaloni para la selección argentina, hizo una asistencia de primera y de zurda, que contribuyó al 2-1 de un partido apasionante.

¿INFRACCIÓN PREVIA DE LICHA? El gol de Lisandro Martínez para el 1-1 de Manchester United ante Burnley fue anulado. ¿Qué te parece?



📺 Mirá la #PremierLeague por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MMZRdKpejz — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

En Manchester, el City encadenó un tercer empate consecutivo en la Premier League, esta vez contra Brighton: 1-1. Y Aston Villa tampoco pudo con Crystal Palace, en un partido del que Emiliano ‘Dibu’ Martínez se retiró lesionado en el descanso. También ese 0-0 beneficia al líder, Arsenal. Los Gunners cuentan con 5 puntos de ventaja sobre el City, que está 2º y suma 43, y sobre los Villanos, terceros con la misma cantidad de unidades, antes de recibir a Liverpool (4º, con 34) este jueves en Londres, en el cierre de la 21ª jornada.

¡ASISTENCIA DE SENESI PARA REMONTAR! El argentino se la bajó a Kroupi para anotar el 2-1 de Bournemouth ante Tottenham.



📺 Mirá la #PremierLeague por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/M0aswmA7Pv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

Los Citizens habían dejado puntos ante Sunderland (0-0) y Chelsea (1-1) en sus dos partidos más recientes, y su próxima cita en la liga será contra el vecino Manchester United, el 17 de enero. Erling Haaland adelantó a los Skyblues al convertir un penal en su 20º gol en la Premier en esta temporada y su 150º con la camiseta celeste. Kaoru Mitoma estableció la igualdad con una joya personal.

En tanto, para Aston Villa el punto en Londres frente a Crystal Palace fue consecuencia del primer empate en la liga desde el 21 de septiembre. El equipo de Birmingham llegaba con 13 victorias y dos derrotas en los últimos 15 partidos.

Gesto de Eli Junior Kroupi, el autor del gol, para con Marcos Senesi, que lo asistió en el éxito de Bournemouth contra Tottenham Hotspur. GLYN KIRK - AFP

Chelsea, a su vez, perdió uno de los clásicos “menores” de Londres. Enzo Fernández estuvo entre los titulares y fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo. En la primera etapa a poco estuvo de anotar aquel gol olímpico, pero la pelota fue rechazada in extremis por el arquero Leno, a quien un adversario, Liam Delap, desplaza de espalda hacia el arco para evitar que la pelota fuera rechazada. Por poco no lo consiguió.

El partido se desarrolló en una semana compleja para Chelsea, tras el despido al entrenador Enzo Maresca y la llegada del inglés Calum McFarlane como interino. Leyendas de la institución elevaron su disconformidad a los directivos por los cambios de directores técnicos.

Lisandro Martínez apunta y dispara: su gol para Manchester United será anulado por el VAR a raíz de un empujón previo suyo, en el 2-2 frente a Burnley. Ben Roberts - Danehouse - Getty Images Europe

Las críticas apuntan al estadounidense Todd Boehly y al fondo Clearlake Capital, quen pagaron 4250 millones de libras para comprar Chelsea, el club que años atrás estuvo bajo las órdenes del empresario ruso Roman Abramovich. Los nuevos dueños gastaron 600 millones de libras para fichar a 17 futbolistas en los últimos 12 meses y en ese lapso despidieron a cuatro directores técnicos.