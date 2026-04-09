Los goles de tiro libre de Julián Alvarez: un arma letal para Atlético de Madrid que perfeccionó viendo a Messi en la selección

Julián Alvarez parece tener mentalidad de tenista. Se desempeña en el deporte más colectivo de todos, pero lo hace como si todo dependiera de él. Lo bueno y lo malo, los aspectos positivos y las cosas para corregir. Así fue que nadie le regaló nada y a los 24 años ya había conseguido todo lo que se podía ganar, incluida la Copa del Mundo con la selección argentina en Qatar. Pero a los 26 mantiene el espíritu como si recién hubiera debutado en la primera división de River, en octubre de 2018.

Como le toca protagonizar en la publicidad que comparte con Franco Colapinto, es capaz de ponerse a correr a la par de un auto de Fórmula 1. Y si bien Colapinto tuvo una explosión deportiva posterior y es cuatro años más joven que Alvarez, es él quien lo exige todavía más. Cuando Julián le pregunta “¿listo?“, luego de un esfuerzo y subir escalones, es Colapinto el que, mientras toma unos mates, le hace señas con la mano: ”No. Hay que seguir". Y Julián sigue. ¿Es ficción?.

En las últimas horas Julián Alvarez volvió a ser viral por el golazo que le hizo de tiro libre a Barcelona, por el primer partido de los cuartos de final de la Champions League que finalizó en victoria colchonera por 2-0. Le pegó por encima de la barrera, y la pelota ingresó cerca del ángulo superior izquierdo del arquero: Joan García no lo pudo evitar. Precisión, y sobre todo, potencia para anotar uno de los mejores tantos de la competición.

“Muchas veces cuando le pegas te das cuenta que es un buen golpeo y lo sentí así. Antes de patear también me sentía con confianza. Y eso que ayer había pateado cinco o seis en el entrenamiento pero no entró ninguno. Por suerte hoy sí”, dijo el delantero argentino en declaraciones a ESPN. En la temporada suma 18 goles y 9 asistencias. Pasó por momentos de incertidumbre en la Liga local -porque estuvo varios partidos sin marcar- pero en la Champions se siente más cómodo. Como cuando patea tiros libres.

Ya le había marcado por esa vía a Real Madrid, en la victoria por 5 a 2, en septiembre de 2025, con un ejecución más esquinada pero tratando de superar la barrera y metiendo el balón en el palo derecho (diferente a lo que sucedió con Barcelona) o el que le metió a Betis, en mayo del mismo año.

Gol de tiro libre a Real Madrid

“Practicamos los tiros libres en los entrenamiento y la estoy pegando bastante bien. Estaba parado con Nico (González), le dije que si quería tirar él por fuera de la barrera, si le gustaba. Primero me dijo que sí, pero luego me dijo que me animara yo. Fue una buena decisión”, dijo entre risas Alvarez luego de aquella goleada ante Real Madrid. La anécdota quedaba entre argentinos, ambos en la actual lista de Lionel Scaloni para ir al Mundial. Y había agregado: “Practicamos las faltas a veces y sabemos que hay una o dos ocasiones de esas en cada partido. No es que tenés muchas chances. Después hay que pegarle bien”.

Técnicamente, el mejor pareció el que le convirtió a Betis, a los 9 minutos del primer tiempo de un partido que iba 0-0. Desde una distancia más lejana y con un arquero que apenas le puso tres jugadores en la barrera. ¿Todos esperaban el centro?. Hubiera sido lo más lógico. Pero el disparo fue impresionante, tomó un gran efecto e infló la red, lo hizo más espectacular pese a la posición más vertical de ejecución. Porque repitió: fue impactado el remate con precisión, pero también con violencia.

El primero que hizo de tiro libre fue a Sparta Praga, en noviembre de 2024, en la goleada 6-0 por la Champions League. Y el restante de los cinco fue a Espanyol de Barcelona, con una ejecución a colocar al primer palo, también por encima de la barrera. Como todas las cosas que Alvarez fue perfeccionando desde que debutó en la primera división de River, los tiros libres no fueron la excepción.

¿Cómo fue que perfeccionó la eficacia con los tiros libres?, le preguntaron tras el partido: “Viendo a Messi… Cuando estoy con la selección nacional, siempre me tomo el tiempo para ver cómo lo hace y luego intento hacer su técnica en los entrenamientos y partidos aquí (Atlético).”

Gol de tiro libre a Sparta Praga

Julián Álvarez es sumamente diferencial, cada vez mejor en la pegada de tiros libres. Una pintura 🎨.

pic.twitter.com/J5AC9XGPcm — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) November 26, 2024

El primer gol de tiro libre de su carrera lo marcó con la selección Sub 20 a Colombia, por el Sudamericano 2019. Fue una jugada preparada, una ejecución mucho más parecida al gol que luego le haría a Real Madrid con Atlético: hizo un par de amagos con Ortega (de perfil zurdo, pensando en el centro) y luego de pegar una vueltita distractoria, le pegó directo al arco y fuerte, al primer palo. Un juvenil Alvarez, con la camiseta 22 y la cabeza rapada, festejaba lo que -en ese momento- sería una curiosidad. Hoy ya no lo es, al punto de que no se descarta que en el Mundial el propio Messi le deje probar algún tiro libre directo cuando la falta sea más para un perfil diestro.

El gol de Álvarez fue el 15° en sus últimos 18 partidos en la máxima competición de clubes de Europa. También fue el noveno del delantero argentino en esta campaña, lo que lo convierte en el jugador del Atlético con más goles en una sola temporada de la Champions League. Marcas que Julián sigue sumando a su historial, pero lo suyo, lo superador, está en el juego, en su capacidad de adaptación para jugar como 9, como segunda punta, como volante por izquierda, siguiendo los requerimientos del entrenador para lo que el equipo necesite de él.

Gol a Colombia para el Sub 20

En Manchester City convirtió de tiro libre ante Estrella Roja y Wolverhampton. Pep en un momento no vio indispensable quedarse con él y por eso Jullián emigró a España, para sentirse “más titular”. Pero Guardiola le había dado un gran elogio mientras conivieron en Inglaterra: En enero de 2023, el técnico lo usó de ejemplo a Alvarez: “Necesitamos la pasión de Julián Álvarez, la pasión de Rico Lewis, de Nathan Aké. La necesitamos. Pelean cada duelo individual, pelean cada pelota como si fuese la última de sus vidas. Esa es la actitud. Sin esa pasión no llegaremos a ningún lado”, les dijo a su cuerpo técnico. ¿Puede entenderse como algo normal? Quizás en Lewis o Aké sí. ¡Julián Álvarez venía de ser campeón del mundo hacía apenas 32 días! Campeón del mundo y con un pleno de títulos más. Nada cambió tres años después.

“Julián le viene bien a cualquier club”, dijo alguna vez Lionel Scaloni Llegó cuando estaba a punto de pasar del City al Atlético de Madrid a mediados del 2024. Y agregó en declaraciones a la página de la FIFA: “En el City de Guardiola le venía bien a Pep (Guardiola), en el Atlético Madrid le viene bien al Cholo (Simeone), a Barcelona le vendría bien, a Real Madrid… Julián es un jugador que para cualquier entrenador es bienvenido”.

Julian Alvarez y su pegada, una pieza clave para el Atlético de Madrid del Cholo Omar Havana - AP

“Lo que vemos es producto de un chico que está muy centrado, que tiene mucho equilibrio, ya pasó eso de jugar una final de Copa Libertadores en Madrid con 18 años y pasó vaivenes de ese proceso, de sostener ese camino donde va a estar mejor o peor. Hoy se siente muy contenido por nosotros en el mundo River y también tiene una buena familia, y eso ayuda mucho. Y eso refleja el crecimiento importante que está teniendo”, había dicho Marcelo Gallardo en octubre de 2021, luego de llegar a los diez festejos para River en el torneo Apertura. Y había agregado: Se está destacando por sí mismo y toda la catarata de elogios que recibe se lo ganó porque trabaja para eso. El entrena para eso. Es muy funcional para el equipo y ahora asume el rol de N° 9 que no le pesa para nada. A nosotros, que nos sostenemos con fundamentos, tener un jugador así que mete goles es fundamental”.

Cabe recordar que Julián Alvarez fue convocado por Scaloni por primera vez para la selección cuando el delantero era suplente en el River de Gallardo. El DT de la selección lo citó el 24 de mayo de 2021, mucho antes de la “explosión” en River. Pasado el tiempo, lo disfrutó Guardiola y hoy lo hace sonreír a Diego Simeone. Afirman desde Europa que está en el radar de otros gigantes como Barcelona, Arsenal y Bayern Munich. Pase lo que pase, todos los clubes podrían dormir tranquilos. El hace dos años Alvarez fue campeón del mundo, pero nada lo marea ni lo condiciona: sigue perfeccionando la pegada para hacer más goles de tiro libre y ser más funcional -como delantero o mediocampista- a cualquier sistema y necesidad. Como diría Scaloni: “Julián le viene bien a cualquier club”.