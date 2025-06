El caso Mykhailo Mudryk: Chelsea lo pagó en 118 millones de dólares pero podría ser suspendido por cuatro años

Un momento crucial en la vida deportiva de Mykhailo Mudryk: el extremo de Chelsea fue acusado de violar las normas antidoping de la Asociación de Fútbol Inglesa (FA) y se enfrenta a una larga prohibición de jugar al fútbol. El internacional ucraniano, de 24 años, fue suspendido provisionalmente después de obtener un “resultado adverso en una prueba de orina de rutina” en diciembre y no jugó para el club desde entonces.

Mudryk continuó afirmando su inocencia: “Nunca usé conscientemente ninguna sustancia prohibida ni rompí alguna regla. Y habló de una colaboración de su parte: “Estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo pudo haber sucedido esto”.

Una infracción de las normas antidoping de la FA conlleva una pena máxima de cuatro años de suspensión. La sanción puede ser de entre dos años y un mes, según las circunstancias atenuantes. Un comunicado de la FA explica: “Podemos confirmar que Mykhailo Mudryk fue acusado de infracciones de las normas antidoping, alegando la presencia o el uso de una sustancia prohibida, de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento Antidopaje de la FA. Dado que este es un caso en curso, no podemos hacer más comentarios en este momento”.

Mykhailo Mudryk enfrenta una posible pena de 4 años Zac Goodwin - PA Wire

Mudryk no fue incluido en la convocatoria del Chelsea para el Mundial de Clubes que se está disputando en Estados Unidos, mientras que, antes del torneo, su dorsal número 10 le fue otorgado a Cole Palmer. Mudryk no fue mencionado en el comunicado del Chelsea que anunció la noticia.

The Athletic, la sección de Deportes perteneciente a The New York Times, informó en diciembre que varias fuentes, que desean permanecer anónimas ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto, habían dicho que Mudryk dio positivo por meldonium después del partido internacional con Ucrania en noviembre.

El meldonio es un medicamento antiisquémico cuyo uso no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), pero se prescribe en algunas zonas de Europa del Este. Según la USADA (Agencia Antidopaje de los Estados Unidos), se suele utilizar clínicamente para tratar a personas con afecciones cardíacas, como bajo flujo sanguíneo al corazón y angina de pecho. En los atletas, puede mejorar la resistencia y la capacidad de recuperación tras el ejercicio.