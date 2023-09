escuchar

El clásico rosarino de Reserva, previsto para las 11 de la mañana de este miércoles, no se jugó. El plantel de Newell’s salió a la cancha del Coloso Marcelo Bielsa, hizo movimientos precompetitivos, esperó...y su rival nunca apareció. Los juveniles leprosos saludaron a los casi seis mil hinchas que había en el Parque Independencia y se retiraron al vestuario. La presencia de esos simpatizantes, que según el club rojinegro estaba autorizada y consensuada, f ue lo que llevó al conjunto canalla a no presentarse . La polémica suspensión es un precedente complejo de cara al partido de primera, que se disputará el próximo sábado 30 de septiembre en Arroyito.

Rosario Central emitió un comunicado casi en simultáneo con la hora a la que debía jugarse el encuentro detallando las razones que llevaron a su no presentación: “No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que s e decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales ”, comienza el documento elaborado por la comisión directiva del club canalla. Y sigue: “La Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas”.

La enumeración de las razones que llevaron a Central a no presentarse continúa: “No se respetó el principio de reciprocidad. Para el Clásico anterior, en el que Rosario Central fue local en el predio de Arroyo Seco, se habilitó la presencia de 30 personas de cada club y que el partido se jugara sin público. Esto, teniendo en cuenta también los graves incidentes que se registraron la última vez que Central disputó un Clásico en condición de visitante”. Y Central también desconoce los detalles del operativo de seguridad para un partido de cinco mil hinchas “porque no fue informado”.

Así, el club que preside el ex delantero Gonzalo Belloso asegura que “no cuenta con garantías” para quienes acompañen a la delegación y para el plantel de futbolistas “en cuanto al ingreso, permanencia y egreso del lugar de disputa del encuentro Clásico”. Por todo esto, la entidad decidió que su equipo no se presentara a jugar en el Coloso Marcelo Bielsa. El micro que trasladaba a la delegación canalla emprendió el regreso cuando estaba a un kilómetro del estadio leproso, según confirmaron fuentes policiales.

El subsecretario de Prevención en Espectáculos Deportivos y Eventos Masivos de la Provincia de Santa Fe, Hernán Brest, contradijo el comunicado de Central. En declaraciones a Radio 2, el funcionario afirmó: “El último lunes se le comunicó, telefónicamente, a dirigentes de Central que iba a haber público”. Y añadió: “Las reuniones por seguridad de los partidos de reserva se realizan siempre solo con representantes del club local”. Brest también dijo que la presencia de hinchas locales para estos partidos se enmarca en una iniciativa que emana de la Liga Profesional. Ante la suspensión de este miércoles, la Liga estableció que el partido, que iba a tener el arbitraje de Martín Morenza y sería transmitido a través de la plataforma LPF Play, será reprogramado.

El partido entre @Newells y @RosarioCentral, por la #Fecha7 de la #CopaProyección 🏆, fue suspendido. La #LPF está trabajando en la reprogramación del mismo. — Proyeccion LPF (@ProyeccionLPF) September 20, 2023

¿Y qué dijo Newell’s? Al igual que Rosario Central, el club del Parque Independencia acudió a las redes sociales para dar su versión de los hechos. “Debido a la falta del equipo visitante, la terna arbitral se vio obligada a suspender el partido. Las condiciones fueron establecidas por La Liga y los organismos de seguridad competentes. A pesar de que el operativo se estaba desarrollando de manera normal y habitual, Central tomó la decisión unilateral de no venir a disputar el encuentro ”, consignó Newell’s.

Sharon Romero, secretaria de Newell’s, dio más detalles sobre lo ocurrido en declaraciones al canal 3, de Rosario: “El partido con público estaba acordado con la Liga Profesional y publicado. Es una sola tribuna y entran sólo socios”. También contó que la seguridad de la delegación visitante estaba garantizada: “Había alrededor de cien efectivos y 40 de seguridad interna”. Y sentenció: “ Esta situación es lamentable . Desde Central se comunicaron y les pareció que no correspondía jugar con público de esta forma. Por supuesto que estaba publicado en todas las redes, que nos motiva a que estos partidos se jueguen con público”, aseguró.

