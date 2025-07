El contundente diagnóstico del médico de Flamengo sobre la salud de Nicolás de la Cruz

Uno de los volantes predilectos en el primer ciclo de Marcelo Gallardo en River atraviesa una situación complicada en Brasil: Nicolás De la Cruz suma pocos minutos en el Flamengo, por culpa de las recaídas físicas, y la relación con el club carioca se deterioró aún más tras las declaraciones filtradas del jefe del departamento médico del club. En un mensaje difundido en un grupo de WhatsApp del área médica, José Luiz Runco fue contundente: “Tiene una lesión crónica e irreparable”.

Las palabras generaron revuelo tanto en Río de Janeiro como en Buenos Aires, donde el futbolista dejó un gran recuerdo en River. Con solo 28 años, siendo un jugador usualmente convocado en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, apenas acumula 46 minutos de acción en los últimos 10 partidos con el Fla.

Además, quedó relegado en la consideración del entrenador Filipe Luis, tras la llegada de refuerzos importantes de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. Con ese panorama, en Brasil comienza a hablarse de una posible salida en este mercado de pases, motivada no solo por lo expuesto, sino también por las fuertes críticas que recibió de parte de los hinchas.

En el Mundial de Clubes solo disputó el último encuentro ante Bayern Múnich, que fue derrota 4-2 y eliminación en octavos de final Jean Catuffe - Getty Images North America

“Intentaré explicarle la situación de De la Cruz. Fue fichado por una administración anterior, pero no está en condiciones de jugar, ya que tiene una lesión crónica e irreparable en la rodilla derecha y otra en la izquierda. Como bípedos, tenemos dificultades con el equilibrio y el equilibrio muscular si alguna extremidad ya está afectada. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda participar, pero es muy complicado“, explicaba Runco en esa conversación.

Las declaraciones fueron difundidas por el portal ge.globo, que accedió al contenido de un grupo privado denominado “Flamengo Barra”. Allí, el jefe médico del club decidió intervenir tras una consulta de uno de los participantes sobre la postura institucional frente al estado físico del uruguayo. El foro está integrado por directivos en funciones, socios influyentes, exdirigentes y miembros del entorno dirigencial.

De la Cruz y Gallardo construyeron una sociedad exitosa en River @CARPoficial

“Y en cuanto a la venta, solo si hubiera algún club que tuviera interés por otro motivo y no para jugar al fútbol competitivo”, sentenció al final, dejando un mensaje poco alentador para el futuro del jugador.

En lo que va del año, las lesiones le impidieron tener continuidad: solo disputó 20 partidos, incluyendo una racha de ocho titularidades consecutivas entre el 8 de marzo y el 13 de abril. En 2024, su primer año con los Rojinegros, llegó a jugar más de 3.000 minutos.

Nicolás De la Cruz fue campeón con River, bajo las órdenes de Gallardo, de la Copa Libertadores 2018, entre otros títulos

En el último cruce, el clásico ante Fluminense por el Brasileirao que terminó en victoria 1-0 del Mengão, estuvo descartado desde el inicio. Venía de jugar unos minutos frente a Santos, pero su evolución física no fue la esperada. No se entrenó en toda la semana y quedó nuevamente fuera de la convocatoria, también para el próximo duelo de mañana ante Bragantino.

El presente adverso no solo lo margina del campo. Las críticas se intensificaron en los medios locales y en las redes sociales. Parte de la torcida lo acusa de “venir roto de la Argentina” y de ser una “apuesta fallida”, mientras que periodistas especializados cuestionan su incorporación y el manejo de su recuperación. Los hinchas temen que no vuelva a alcanzar su nivel. “De La Cruz no ha podido cumplir con las expectativas. Siempre parece decaído, sin chispa ni entusiasmo por la camiseta rojinegra”, expresó en sus redes sociales Jonas Stelmann, de GoalTVBR.

Cabe recordar que Flamengo abonó 16 millones de dólares brutos por el 100% de su ficha en diciembre de 2023, monto del que River recibió ocho millones, mientras que la otra mitad fue para Liverpool, de Uruguay.

Nicolás De La Cruz, en Flamengo

Desde la Argentina, la situación también se sigue con atención. La cláusula de venta incluía un porcentaje para el Millonario, que podría verse afectado si el jugador termina rescindiendo o siendo transferido en condiciones desfavorables. En ese sentido, desde Brasil informan que Flamengo no descarta buscarle una salida anticipada, si su evolución no permite proyectarlo en el corto plazo.

El contexto es preocupante. A nivel físico, las lesiones se acumulan; a nivel institucional, las dudas sobre su estado generan ruido; y desde lo emocional, el futbolista parece atravesar un momento de inestabilidad. Esto podría abrir las puertas a un posible regreso a River, donde es muy querido. En abril de este año, su esposa, Vanesa Britos, prometió que toda la familia tiene el deseo de regresar en el futuro: "Soñar no sueño, porque sé que vamos a volver. River Plate nos dio mucho, para mí el número uno siempre es Gallardo".

El diagnóstico podría ser un punto de inflexión en una historia que, por ahora, transita más sombras que luces en Brasil.