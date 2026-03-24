Repechajes al Mundial 2026: formatos, días y horarios de todos los partidos

En los próximos días se jugarán los clasificatorios que terminarán de definir a los equipos que estarán en la Copa del Mundo: por América del Sur, la ilusión es de Bolivia
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El Mundial de fútbol más grande de la historia, el de Estados Unidos-México-Canadá 2026, tiene todavía seis cupos disponibles de los 48 totales y se definirán en los próximos días, durante la primera fecha FIFA del año para partidos internacionales, en los repechajes de Europa e internacionales.
La media docena de certámenes, es decir las cuatro repescas de Europa y las dos Intercontinentales, se disputarán en la última semana de marzo. Las 10 semifinales están programadas para el jueves 26 mientras que las finales serán cinco días después, el martes 31, con excepción de la definición del repechaje 2 internacional -Irak vs. Bolivia o Surinam- que tendrá lugar el 1° de abril por la diferencia horaria de la Argentina con México, sede del partido.
Cronograma de los repechajes de Europa
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Repechaje A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).
- Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).
- Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 14 en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Parken (Disney+ Premium).
- República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechajes intercontinentales
Repechaje 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
- Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Final
- Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.
El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
Cuatro boletos a la Copa del Mundo saldrán de los torneos de la UEFA. En el A competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina; en el B Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; en el C Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo; y en el D Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA que se disputarán en México. En el 1 la semifinal será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se medirá ante República Democrática del Congo en la definición mientras que en el 2 chocarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak. La República Democrática del Congo e Irak esperan rival porque tienen mejor ranking FIFA.
Los seis ganadores de cada uno de los repechajes ya tienen asignado un grupo en el Mundial, tal se definió en el sorteo que se realizó en diciembre pasado en Washington. En consiguiente, cada seleccionado que se clasifique a la cita ecuménica cuyo inicio será el 11 de junio con México vs. Sudáfrica en el estadio Azteca sabrá inmediatamente cuáles serán sus rivales y dónde los enfrentará.
A la selección argentina las repescas internacionales no le modificarán su panorama porque conforma la zona J del Mundial y tiene los tres oponentes definidos: Argelia, Austria y Jordania. En caso de avanzar a 16avos de final como primero o segundo, chocará contra un rival del Grupo H -España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde-.
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