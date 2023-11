escuchar

La cuenta regresiva para ver a la selección argentina en una nueva Copa del Mundo está a punto de finalizar. Tras la consagración en Mayores en Qatar 2022 y la participación del Sub 20 en el certamen ecuménico disputado en territorio nacional el pasado mes de mayo, en el que el equipo dirigido por Javier Mascherano quedó eliminado en octavos de final a manos de Nigeria, este viernes comienza el Mundial Sub 17 en Indonesia. Y el seleccionado nacional tiene un objetivo ineludible entre ceja y ceja: levantar el trofeo de la categoría por primera vez en la historia.

La albiceleste integra el grupo D con Senegal, Japón y Polonia. Los africanos y japoneses son campeones de sus respectivos continentes por lo que, a priori, no serán rivales difíciles de batir. De obtener el primer o segundo puesto o ser uno de los cuatro mejores terceros entre los seis grupos, el combinado criollo se clasificará a octavos de final, instancia en la que se enfrentaría a un rival de las zonas A (Indonesia, Ecuador, Panamá o Marruecos), B (España, Canadá, Mali o Uzbekistán), E (Francia, Burkina Faso, Corea del Sur o Estados Unidos) o F (México, Alemania, Venezuela o Nueva Zelanda).

El encuentro ante el conjunto senegalés será este sábado y marcará el camino de los dirigidos por Diego Placente. Entre los 21 convocados destaca el 10 y capitán Claudio ‘Diablito’ Echeverri, uno de los dos integrantes del plantel que ya debutó en Primera División vistiendo la camiseta de River Plate (el otro es Santiago López, considerado como uno de los mejores proyectos de las divisiones juveniles de Independiente).

El ex defensor de la selección argentina optó por convocar a cinco futbolistas de River, tres de Vélez y Lanús, dos de Talleres de Córdoba y Rosario Central, y uno de Newell’s, Independiente, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. El gran ausente es Gianluca Prestianni quien, por el mal momento que atraviesa Vélez Sarsfield en su lucha por no descender a la Primera Nacional, no participó en los últimos meses de los entrenamientos del combinado nacional y finalmente no fue citado.

Claudio Echeverri fue el goleador de la selección argentina en el último Sudamericano Sub 17 Conmebol

Argentina vs. Senegal: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del grupo D del Mundial Sub 17 Indonesia 2023.

Día: Sábado 11 de noviembre.

Hora: 9.00 (horario argentino).

Estadio: Jalak Harupat Soreang Stadium de Java Occidental, Indonesia.

TV: TyC Sports, TV Pública y DSports.

Streaming: TyC Sports Play, DGO y Cont.ar.

Fixture de la Argentina en el grupo D

Argentina vs. Senegal - Sábado 11 de noviembre a las 9 en el estadio Jalak Harupat Soreang.

Japón vs. Argentina - Martes 14 de noviembre a las 9 en el estadio Jalak Harupat Soreang.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.