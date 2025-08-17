El desconsolado llanto de Neymar luego de que Santos perdiera 6 a 0

Vasco da Gama goleó a Santos, el equipo de Neymar, por 6 a 0 y la estrella del equipo lloró desconsolado en el campo de juego tras finalizado el partido. Su imagen se volvió viral. Muchos de los hinchas, que estaban viendo el encuentro como locales, se pusieron de espaldas a la cancha alrededor de los 30 minutos del segundo tiempo para demostrar la inconformidad respecto del accionar del conjunto.

El desempeño del equipo no fue gratis para el director técnico. A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el Santos informó la salida de Cleber Xavier. “El club agradece al técnico sus servicios y le desea suerte en su futura carrera”, indicaron.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier.



O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe — Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

El partido, que terminó en una histórica goleada, fue por la fecha 20 del Brasileirao y tuvo a Neymar jugando durante todo el encuentro. Si bien Vasco da Gama se fue al descanso por solo un gol de diferencia, la imponente victoria quedó plasmada en apenas 16 minutos de la etapa complementaria, cuando el equipo dirigido por el exseleccionador brasileño, Fernando Diniz, marcó los restantes cinco tantos.

Una vez que el árbitro dio por finalizado el partido, Neymar se tiró al pasto, donde permaneció algunos minutos llorando de manera desconsolada. Fue el DT Diniz, a quien conoce por su paso por la selección local, quien se acercó para contenerlo y darle un abrazo paternal.

Esta sería la peor derrota en la carrera de Neymar. Encima, recibió su tercera tarjeta amarilla y quedó suspendido para el partido contra Bahía en la próxima fecha. “Estoy avergonzado. Estoy totalmente decepcionado con nuestra actuación. La afición tiene todo el derecho a protestar, obviamente sin usar la violencia… Pero si quieren maldecir e insultar, están en su derecho”, dijo luego el crack brasileño en zona mixta. “Es una vergüenza extrema. Nunca había experimentado esto en mi vida“, prosiguió.

El decepcionante accionar de Santos, que quedó cerca de los puestos de descenso en el Brasileirao, provocó el enojo de muchos de los simpatizantes que se encontraban en su estadio. Poco antes de que se cumplieran los 30 minutos del segundo tiempo, varios hinchas se pusieron de espaldas al campo de juego.

Fans del Santos le dieron la espalda al equipo. Captura

Con este resultado, Santos tiene 21 puntos en la tabla, posición que lo pone riesgo de caer a la Serie B.