El dinero que River y Boca deben pagarle a la FIFA por amonestaciones y expulsiones n el Mundial de Clubes

Terminado el Mundial de Clubes para los equipos argentinos, tanto River como Boca repasan ahora las liquidaciones finales por su participación en el torneo ecuménico. Sabido es que la FIFA otorgará premios millonarios para todos los equipos en virtud de su rendimiento, pero tanto en las oficinas del Monumental como de la Bombonera ya saben que habrá importantes descuentos: es que ambos equipos tuvieron expulsados y amonestados durante su participación en el torneo ecuménico. Y los castigos disciplinarios acarrean multas en dólares: cada amarilla cuesta US$ 12.500; una doble amarilla vale US$ 18.770, mientras que una roja directa cotiza en US$ 25.000.

River y Boca fueron dos de los peores equipos en la tabla del Fair Play. Tanto, que las cinco expulsiones que sufrieron entre ambos (cinco) implica el ¡50%! del total de tarjetas rojas mostradas a lo largo de toda la fase de grupos del Mundial de Clubes. Conviene hacer un repaso club por club de todo lo que tendrán que pagar en concepto de multas económicas.

River sumó a lo largo de la fase de grupos once tarjetas amarillas y tres rojas, lo que lo convierte en el equipo que más dinero deberá pagarle a la FIFA en este ítem. Las once rojas equivalen a US$ 137.500. Las expulsiones fueron dos por doble amarilla (Kevin Castaño frente a Monterrey y Gonzalo Montiel ante Inter), por lo que suman US$ 37.540. El castigo económico de Lucas Martínez Quarta, echado ante el equipo italiano por roja directa, asciende a US$ 25.000. Así, el club de Núñez tendrá que pagarle a la FIFA un total de US$ 200.040.

Por el lado de Boca la cifra es un poco más baja. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo recibieron cinco tarjetas amarillas (menos de la mitad que River) y dos tarjetas rojas, ambas directas (Ander Herrera desde el banco de suplentes y Nicolás Figal por una infracción a Florentino Luis, ambas en el partido del debut ante Benfica). Así, por el primer ítem deberán pagar US$ 62.500, mientras que por el segundo la cifra ascciende a US$ 50.000. El total del conjunto xeneize, entonces, se eleva a US$112.500.

Claro que, gracias a los multimillonarios premios que la FIFA anunció por participar del Mundial de Clubes -que incluyen bonus por encuentro ganado o empatado- la excursión a los Estados Unidos de River y Boca terminará dejando un gran saldo positivo en las tesorerías de los clubes argentinos. River cobrará un total de US$ 18.210.000, mientras que Boca percibirá un millón menos (US$ 17.210.000). La diferencia está en el partido ganado: River derrotó por 3-1 a Urawa Red Diamonds en su debut, mientras que los xeneizes se despidieron de los Estados Unidos sin triunfos.

Así, a esas cifras habrá que descontarles las multas por castigos disciplinarios (US$ 200.040 en el caso de River; US$ 122.500 en el de Boca) y los gastos logísticos para determinar la ganancia final de la participación de ambos clubes argentinos en el primer Mundial de Clubes de la historia. Se descuenta un gran superávit, que podría servir, incluso, para potenciar ambos planteles de cara al torneo Clausura.

El árbitro mexicano César Ramos le muestra la tarjeta roja a Nicolás Figal, de Boca, durante el partido ante Benfica y tras una infracción a Florentino Luis Rebecca Blackwell - AP

Cuánto cobran los equipos en el Mundial de Clubes

Sólo por participar, los clubes europeos ingresaron entre 12,8 y 38 millones de dólares. Los integrantes de Conmebol, representantes del fútbol sudamericano, cobraron US$ 15,2 millones. Los equipos de Concacaf, Asia y África percibieron US$ 9,5 millones y el Auckland City, de Oceanía, 3,5 millones de la moneda estadounidense.

A esa cifra hay que sumarle el bonus por partido ganado y por encuentro empatado en la fase de grupos. El primero alcanza los US$ 2 millones; el segundo, US$ 1 millón. River sumó un triunfo (Urawa) y un empate (Monterrey), por lo que cobró US$ 3 millones por este ítem. Boca, en cambio, dos igualdades (Benfica y Auckland), así que percibió US$ 2 millones por rendimiento deportivo. Así se explica la diferencia de US$ 1 millón entre ambos.