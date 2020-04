"Como Messi no vi ninguno": el elogio de un crack uruguayo al rosarino

Lionel Messi. La leyenda del fútbol uruguayo Álvaro Recoba se deshizo en elogios con el 10 argentino Fuente: Archivo - Crédito: AFP

El exfutbolista uruguayo Álvaro Recoba dijo que como Lionel Messi no vio " ninguno nunca jamás " . "Con el tema de las redes, apretás el botón y ves cien veces lo que él hace, y los niños piensan que es fácil. Hoy, el que tiene once o doce tiene el sueño de jugar en Barcelona o Real Madrid, pero no sabe que tenés que tener un proceso de diez, doce años metiéndole pata como loco", opinó.

Además, dijo que con el paso del tiempo, tanto el crack rosarino como Cristiano Ronaldo serán valorados en su real magnitud: "Hoy son jugadores contemporáneos, entonces no nos damos cuenta la dimensión que van a tomar. Antes, había dos jugadores que eran los mejores del mundo y algún otro. Dentro de diez, quince o veinte años, van a ser Maradona, Pelé, Messi, Cristiano". En tanto, sobre su compatriota Luis Suárez , consideró: "Con los años, seguramente nos demos cuenta que haya sido el mejor jugador uruguayo de toda la historia ".

En una entrevista con TyC Sports, el Chino también rememoró los comienzos de Marcelo Gallardo como entrenador, por quien fue dirigido en Nacional entre 2011 y 2012: "Cuando él asumió, recién había dejado de jugar. Y ese cambio no era tan simple. Eso lo manejó recontra bien". Y destacó sus cualidades como DT: "Desde el primer momento que hablé con él, me pareció siempre ser una persona muy leal, muy derecha. La virtud que tiene es que te da la sensación de ser una persona correcta ". "El Vasco (Rodolfo Arruabarrena , que también lo dirigió en Nacional) lo mismo. Para mí, era un muy buen entrenador y no tuvo suerte y no pudo salir campeón", relativizó.

Para Recoba, su compatriota Luis Suárez será considerado "el mejor jugador uruguayo de la historia" Fuente: Reuters - Crédito: Sergio Perez

Finalmente, el jugador surgido en Danubio dijo que el mejor futbolista que tuvo de compañero fue el brasileño Ronaldo: "Tenía una mezcla de muchas cosas: explosión, velocidad, pero al mismo tiempo te arrancaba de cero a cien y se iba para otro lado con su velocidad de piernas".