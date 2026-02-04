Cuándo juega Boca: día y horario del próximo partido del xeneize

Boca Juniors tiene un inicio de temporada 2026 irregular, parecido a lo que mostró el año pasado con una localía fuerte -ganó los dos partidos que disputó en la Bombonera sin recibir goles- y una merma considerable en su nivel cuando le toca presentarse de visitante -derrota ante Estudiantes en La Plata 2 a 1-, siempre por el Torneo Apertura. En esa condición, de hecho, afrontará su próximo compromiso ante Vélez Sarsfield.

El encuentro entre el Fortín y el xeneize, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A, tendrá lugar el domingo 8 de febrero a las 22.15 (horario argentino) en el estadio José Amalfitani con árbitraje de Nazareno Arasa. Será el último de una jornada en la que habrá otros cuatro partidos, entre ellos el clásico Huracán vs. San Lorenzo, y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo que conduce Claudio Úbeda volvió a ganar el domingo en la Bombonera frente a Newell’s 2 a 0 y sofocó el posible incendio que hubiese significado no hacerlo. En total, tiene seis puntos porque en el debut derrotó a Deportivo Riestra 1 a 0 y está en el lote de escoltas de la clasificación junto a San Lorenzo.

Un dolor de cabeza para el DT son la gran cantidad de lesionados que tiene, sobre todo del mediocampo hacia adelante. Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente de una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho y tiene una recuperación que ronda los seis meses. El chileno Carlos Palacios arrastra una sinovitis en su rodilla derecha y Alan Velasco volverá en poco más de un mes por una dolencia en su rodilla izquierda.

Edinson Cavani todavía no sumó minutos en Boca en la temporada 2026 Gonzalo Colini

Además, Lucas Janson sufrió un desgarro tras ser titular en el debut ante el Malevo por las sabidas ausencias de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, todos con diversas dolencias y sin minutos en la temporada 2026. Lo positivo es que esta semana los uruguayos se entrenaron a la par del grupo y podrían ser convocados para visitar a Vélez.

La extensa lista de lesionados motivó que jóvenes como Iker Zufiaurre y los debutantes Gonzalo Gelini y Tomás Aranda tengan su oportunidad en la primera división y demostraron que están preparados para jugar. No obstante, es probable que cuando regresen los futbolistas más experimentados, cedan su lugar.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto es uno de los invictos que tiene el campeonato. En su debut le ganó a Instituto de Córdoba como visitante 1 a 0, luego a Talleres 2 a 1 como local y en su última presentación igualó con Independiente 1 a 1 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Así, lidera la tabla de posiciones de la zona con siete unidades junto a Lanús y Platense.

Lo negativo para el elenco de Liniers es que, finalmente, se quedó sin Maher Carrizo. La joya de las inferiores fue oficializado este martes como nuevo jugador de Ajax de Países Bajos, donde firmó un contrato hasta mediados de 2030. Antes, clubes como River y Midtjylland de Dinamarca presentaron ofertas, pero fueron rechazadas, y Boca hizo un acercamiento informal.

Vélez y Boca volverán a enfrentarse después de más de un año porque en 2025 no se vieron las caras a raíz de que conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.

El último antecedente entre ambos es el partidazo que jugaron en las semifinales de la Copa Argentina 2024, en noviembre de ese año, con victoria del Fortín 4 a 3 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con ese encuentro, el historial quedó en 197 con 96 alegrías del xeneize y 52 de Vélez. Igualaron en 349 ocasiones.