Federico Domínguez superó un cancer de colon que le fue detectado en octubre de 2018

La vida de Federico Domínguez tuvo un quiebre absoluto en octubre de 2018: le detectaron cancer de colon y a principios de 2019 debió afrontar series de radioterapia y quimioterapia todos los días durante alrededor de tres meses . Finalmente, fue operado en mayo del año pasado, le realizaron una ileostomía provisoria y, tras sucesivos estudios de control, en julio anunció que había superado la enfermedad.

Hoy, en medio de la pandemia de coronavirus, el exfutbolista de Vélez, Independiente, River, Gimnasia La Plata y Argentinos Juniors, entre otros, decidió enviar un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter al cumplirse un año de la operación que le permitió superar el cancer.

"Hoy no es un día cualquier, al menos para mi. Hoy cumplí un año... volví a nacer, es un día lleno de emociones encontradas donde la alegría y el llanto convivían perfectamente. Es un difícil momento para manejar emociones, por eso decidí liberarlas, darles la oportunidad de expresarse y así descubrir nuevas sensaciones", escribió Domínguez en una serie de tuits.

"Ahora noto al escribir que es fácil decirlo pero muy difícil vivirlo. No paro de llorar, no puedo, todos dicen que sana... veremos! En estos momentos siento que estoy viviendo dos vidas. Un antes y un después. Todo el día pensando si comparto mis sensaciones o me las guardo, pero el mensaje que quiero dar es de esperanza y de no rendirse, siempre hay que luchar", agregó.

Tras retirarse definitivamente en 2013 del fútbol profesional, el exdefensor fue DT de Deportivo Armenio y Boca Unidos en el ascenso argentino y durante el año pasado integró el cuerpo técnico de su hermano Eduardo en Nacional de Uruguay. Este año, decidió viajar al norte de Italia para capacitarse con la idea de comenzar su carrera como entrenador. Pero, ante la pandemia, finalmente debió regresar al país de manera imprevista a fines de abril.

"No le tengan miedo al Cáncer! Sí respeto... ¡y enfrentarlo con toda la furia! El cáncer no me venció, menos lo va hacer el COVID-19. Muchas fuerza a todos los que están transitando este camino, ¡no bajen los brazos! ¡SIEMPRE PARA ADELANTE! Vamos arriba! Vamos carajo! Andiamo avanti!" , cerró Domínguez en una serie de tuits en los que recibió decenas de mensajes de aliento de sus seguidores.