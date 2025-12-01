El entusiasmo de Claudio Ubeda: “Nafta tenemos bastante y queremos dar pelea hasta el final”

Claudio Ubeda sonrió antes de responder. No fue una mueca de compromiso ni una frase lanzada al pasar. Fue el gesto de quien siente que su equipo está en un momento especial. Boca acababa de eliminar a Argentinos Juniors en una Bombonera que volvió a sostener al equipo como en otras batallas complejas y el entrenador lo resumió en una sentencia corta y contundente: “Nafta tenemos bastante y queremos dar pelea hasta el final”.

El 1-0 ante el Bicho, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, no solo depositó al Xeneize en las semifinales (espera a Racing o Tigre). También confirmó una tendencia: Boca volvió a ser un equipo confiable, competitivo y, sobre todo, convencido. De su plan, de su fortaleza defensiva y de que el título ya no es una ilusión lejana, sino un objetivo posible.

En relación al desarrollo, el entrenador resumió: “Me voy feliz por la victoria. Partido difícil, sabíamos que iba a ser complejo, pero el equipo muestra solidez y coraje cuando la mano no viene bien, saber cómo resolver y creo que lo hicieron muy bien”.

"NAFTA TENEMOS BASTANTE"



Ubeda lo sabe y lo transmite. En la conferencia de prensa posterior, insistió en la idea que viene repitiendo desde que asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo: la unión del grupo y el compromiso colectivo como cimiento del rendimiento. “El grupo está 100 por ciento compenetrado en el día a día, en ganar, en ser solidario. Se ve cuando el equipo pierde la pelota y todos hacen el esfuerzo para recuperarla”, explicó.

El partido frente a Argentinos fue áspero y difícil, como se esperaba. Boca golpeó en el momento justo y luego supo manejar un desarrollo incómodo, en el cual cedió por completo la posesión (fue 72% a 28% para los de Paternal).

El festejo de Ayrton Costa junto a sus compañeros, ante una Bombonera efervescente MARCOS BRINDICCI - AFP

“Tuvimos oportunidades en el primer tiempo para hacer algún gol más, pero no se dio y tuvimos que saber llevarlo. Argentinos tiene posesión, pero no tanta profundidad. Fue un rival duro”, analizó el DT, sin esconder la satisfacción por seguir avanzando.

Además, agregó: “Los equipos serios también tienen que aprender a no pasarla bien en algunos tramos de los partidos. Pero sí teníamos muy estudiado cómo jugaba Argentinos y cómo lastimarlos. Y sabíamos que saliendo rápido de la presión de ellos pudimos haber marcado un gol más. Pero cuando un equipo está sólido también aparece la opción de aprovechar la pelota parada, y eso hicimos hoy también".

Uno de los pilares del buen presente azul y oro volvió a ser Agustín Marchesin. El arquero acumula cuatro partidos sin recibir goles y fue clave para sostener la victoria. El DT lo destacó sin vueltas: “Hablamos mucho de la solidez defensiva. Cuando te llegan poco y el arquero responde como lo hace Agustín, nos da tranquilidad. Es un tipo súper positivo y se merece este momento”.

Ubeda, DT de Boca Marcos Brindicci - LA NACION

Lejos de reducir el juego a una cuestión de ataque, el entrenador volvió sobre una idea que atraviesa a este Boca: el equilibrio. “El fútbol no es solo atacar. Es defender, ocupar bien los espacios y saber contrarrestar las virtudes del rival. Es un fútbol en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y nosotros lo hicimos mejor en función del resultado”, remarcó.

La victoria ante Argentinos también potenció una estadística que explica gran parte del entusiasmo. Con este triunfo, Ubeda alcanzó seis victorias consecutivas en partidos oficiales, una racha que Boca no lograba desde 2017, en tiempos de Guillermo Barros Schelotto como entrenador. Aquella serie llegó a siete. El Sifón está a una de igualarla.

El recorrido reciente habla por sí solo: 3-1 a Barracas de visitante, 2-1 a Estudiantes fuera de casa, y 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres y este 1-0 ante Argentinos, todos en la Bombonera. Seis triunfos seguidos, con solidez, carácter y una identidad ya reconocible.

Desde que asumió, Ubeda apenas sufrió dos derrotas —ante Defensa y Justicia y Belgrano, ambas como visitante— y logró estabilizar a un equipo que venía golpeado y demasiado irregular. Hoy Boca se planta, sabe sufrir y compite. Y cuando no puede lucirse y debe ponerse el overol para trabajar el partido, también lo hace.

Con Racing o Tigre como próximo rival, el entrenador evitó preferencias: “Estamos preparados para jugar contra cualquiera. Será el rival que tenga que ser y trabajaremos en la semana para ganar ese partido”.

La semifinal se jugará en la Bombonera y definirá a uno de los finalistas del Clausura, que se resolverá el 13 de diciembre en Santiago del Estero. Boca ya está ahí. Con confianza, con una racha que ilusiona y con una frase que resume el clima interno: hay “nafta” para seguir soñando hasta el final.