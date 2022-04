Facundo Campazzo, bajo la lupa de la NBA: los equipos que podrían contratarlo para la próxima temporada

Las franquicias de la NBA no descansan en el estudio de posibilidades y en ese contexto parece que se puede ubicar lo que Chicago Bulls está haciendo, en silencio, con Facundo Campazzo. En las últimas horas comenzó a circular con más fuerza la posibilidad de que el argentino pueda desembarcar en la casa en la que dominó la escena el mítico Michael Jordan.

En el portal web Fansided, la periodista Candice Evans hizo un análisis acerca de qué necesita el equipo a partir de las lesiones repetidas de Lonzo Ball y su conclusión es que el estilo de jugador que podría darle opciones similares a Chicago se encuentra en Denver Nuggets y se llama Facundo Campazzo. No se trata sólo de una mirada o un simple análisis de posibilidades, sino que Evans es una de las periodistas muy vinculadas a la organización y este tipo de notas se construyen a partir de información concreta de algunos de los integrantes de la franquicia. Y el deseo de Campazzo por seguir en la NBA es un punto central en este tipo de búsquedas.

Facundo Campazzo será agente libre cuando terminen los playoffs

“Lonzo Ball tiene un historial de lesiones , por lo que los Bulls necesitan reforzar el puesto de facilitadores de juego de perímetro. En el caso de que los Bulls se queden sin Ball por un tiempo prolongado, nuevamente la próxima temporada, necesitarán conseguir un armador de respaldo que no sólo pueda ofrecer juego, sino que también pueda bloquear a los manejadores de balones del perímetro en la defensa. Los Denver Nuggets tienen un hombre de roles que hace ambas cosas... y muy bien. Aficionados de los Bulls, conozcan al armador Facundo Campazz o”, escribió Evans.

En Fansided aseguran que Campazzo es el “agente libre que tiene como objetivo Chicago Bulls”. Conocen bien en la franquicia lo es que contar con un argentino, ya que Andrés Nocioni dejó su marca allí desde su desembarco en la temporada 2004/2005 hasta la 2008/2009. Es por eso que creen que Campazzo puede ser el tipo de jugador que contagie la energía necesaria para un equipo que no encuentra el calor para tener más peso en la Conferencia del Este.

¿Cuál será el futuro de Campazzo? Minessota Timberwolves, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers y Atlanta Hawks, aparecen en el horizonte y esta posibilidad de los Bulls abre más el abanico. Incluso, cuando algunos aseguraban que el argentino estaba más cerca de regresar a Europa que continuar en la NBA, apareció un posteo en Twitter de David Carro Funes, su representante en los Estados Unidos, en el que aclaró: “Ante rumores sin sentido, afirmamos con firmeza que el futuro de @facucampazzo está ligado a la @nba para seguir cumpliendo el sueño por el que tanto ha luchado ”, dijo el agente, integrante de Octagon, la empresa que además representa a jugadores como Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo.

Facundo Campazzo está bajo la lupa de los Bulls y los Hawks Lachlan Cunningham - Getty Images North America

Lo que Bulls ve en Campazzo

En la página vinculada a la vida deportiva de los Bulls se enfocan en los dotes que tiene Campazzo para repartir el juego y hacen un análisis de la buena tarea que cumplió en los playoffs de la temporada anterior en la serie ante Portland Trail Blazer, en especial en la defensa: “Desgasta a las estrellas. Damian Lillard y CJ McCollum, de Portland, lo sufrieron. Su rapidez le permite meter presión sobre los jugadores ofensivos rivales. Ese tipo de presión no es común en la NBA, así que cuando es constante en los playoffs, los escoltas rivales se desgastan a medida que avanza la serie”.

Evans aseguran que uno de los principales problemas que tienen los Bulls es la fortaleza defensiva en el perímetro y que los Bulls consideran a Campazzo como un elemento importante para elevar su nivel en ese rubro. Incluso, explican que el argentino podría ser parte del equipo en momentos en los que coincidan en la cancha DeMar DeRozan y Zach LaVine.

Denver Nuggets está jugando la primera ronda de los playoffs frente a Golden State Warriors, que gana la serie por 2-0. Este jueves desde las 23, hora de Argentina, se jugará el tercer punto y el equipo de Facundo Campazzo intentará descontar la serie

“Si Chicago fuera por él, los Nuggets podrían igualar la oferta. Pero con Jamal Murray regresando en la próxima temporada para Denver, el staff técnico podría no sentirse tentada a hacerlo. Campazzo es una opción viable para que los Bulls lo consideren en el puesto de armador suplente dados todos los problemas que vimos este año podrían solucionarse con su arribo a la franquicia”, finalizó Evans.

Son varios los indicios que ponen a Campazzo en la NBA en la próxima temporada. Si bien ahora Chicago apareció en la escena, hace unos días fue Atlanta Hawks el que comenzó a pensar en el argentino. Incluso, el medio Bleacher Report realizó un informe con la lista de los agentes libres para el próximo mercado, y colocaron a Campazzo en el camino de los Hawks. Allí explican que puede ser un buen complemento de Trae Young, que le daría la rudeza defensiva justa al equipo y que le permitiría a Bogdan Bogdanovic, tomar un rol más de lanzador, su especialidad, para dejarle la conducción de la segunda unidad al cordobés.

Está claro el escenario y parece que la NBA no estaría dispuesta a dejar escapar a Campazzo. Chicago Bulls y Atlanta Hawks lo estudian a cada paso. Están al acecho, sabe que los Nuggets no lo tienen como primer opción, aunque no lo liberan por completo. De todas formas, el cordobés pone su foco en el próximo paso y eso lo ubica en la liga más poderosa del planeta.