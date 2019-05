El momento en el que Monzón ve la tarjeta roja por una fuerte falta sobre Klinsmann

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019 • 08:56

El exárbitro mexicano Edgardo Codesal se cruzó con Pedro Monzón en TyC Sports y rememoraron la final del Mundial 1990 en Italia, entre la Argentina y Alemania. Se podía esperar un diálogo ríspido entre ambos, pero el exjugador del seleccionado argentino, que fue entrenador en México, aclaró que hubo una buena relación entre ellos y que no hablaron sobre el penal que Codesal le dio a Alemania por una falta en el área de Roberto Sensini a Jürgen Klinsmann y que aún se discute.

"Lo conocí en una cancha y me invitó a que fuera a su oficina", contó Monzón. "No hablamos nunca de esa jugada. Tuve muchísimos encuentros y nunca hablamos. Fui respetuoso. Hablamos mucho del fútbol argentino y mexicano. En 2003 me quedé sin trabajo, como nos pasó a muchos entrenadores, y él me decía que no volviera a la Argentina, que podría conseguirme un trabajo". Y sobre la jugada justificó al exárbitro, porque se veía claramente en la TV, pero no en el campo, aunque opinó que "tenía ganas de cobrarlo".

En tanto, Codesal señaló: "Duele mucho, porque evidentemente sabiendo que nuestros pueblos son sumamente futboleros, uno sabe las consecuencias de una decisión de ese tamaño, uno sabe el dolor que causa. Se vuelve a ver muchas veces en cursos, en reuniones, entrevistas, a mí me gusta ver la toma de atrás de la portería, en la que se ve que Sensini no llega a tocar el balón y hay contacto ".

Cuando apareció en el aire de No Todo Pasa, por teléfono, Codesal coincidió en el respeto con el que se trataron con el exdefensor: "Nunca hablamos porque creo que hay un respeto mutuo, cada uno de nosotros fue profesional y en la función que teníamos nos tocó tomar ciertas decisiones. Le deseo a la distancia que siga teniendo muchos éxitos ".

Sobre la jugada que terminó con la expulsión de Monzón, recordó: "Veo la falta, doy un par de pasos y pienso 'quizás una amarilla', pero después me acerqué y pensé que no podía traicionar todo lo que aprendí y no hacerle caso a la primera impresión. Cuando doy cuatro pasos lamentablemente tuvo que salir la tarjeta. Se me quedó mirando sorprendido y no me decía nada. Es difícil sacar a alguien de la final del mundo, sobre todo cuando uno tiene mucha simpatía con ese país, con esa Selección. Fue realmente muy difícil, pero uno lo hizo convencido en ese momento".