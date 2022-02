El fatídico cameo de Kepa: entró para los penales, no atajó ni uno, erró el suyo y Chelsea perdió la Copa de la Liga

La final de la League Cup entre Chelsea y Liverpool tuvo todos los condimentos para quedar para la historia. A pesar de que el resultado final fue de 0-0, nadie que haya visto el encuentro puede decir que el trámite fue aburrido. Ambos equipos fueron por todo: tuvieron incontables oportunidades de gol, hicieron lucir a los arqueros Édouard Mendy y Caoimhin Kelleher, marcaron cuatro goles que fueron anulados a instancias del VAR y forzaron los penales.

Sin embargo, la definición tuvo un protagonista insospechado: el arquero suplente de los Blues, Kepa Arrizabalaga. Basándose en su alta efectividad en la pena máxima y en éxitos en tandas anteriores, el DT Thomas Tuchel decidió darle entrada al español en lugar del senegalés cuando terminaba el tiempo extra, creyendo que sería la clave para torcer la serie frente a un Kelleher de mucha menor experiencia en esta instancia.

Las mejores jugadas de una final emocionante

No obstante, el movimiento entrenador alemán estuvo muy lejos de tener el efecto esperado. En una tanda que se hizo interminable, todos los jugadores de campo convirtieron sus penales, incluyendo ocasiones en que Kepa podría haber hecho un mayor esfuerzo por taparlos, como el que anotó Ibrahima Konaté. Y luego llegó el momento en que ambos arqueros tuvieron que patear. Kelleher pudo engañar al español y anotar, pero él disparó muy por encima del travesaño, dándole el título a Liverpool por un resultado de 11-10.

Además del resultado negativo en sí de que Arrizabalaga entró, no pudo salvar ni uno de los tiros de sus rivales y malogró el suyo, el cambio también llamó la atención por la reputación que había construido Mendy. El senegalés no solo había demostrado un nivel descomunal a lo largo del encuentro, en particular en una doble atajada inverosímil en el primer tiempo a Sadio Mané, sino que hace tres semanas se había consagrado campeón de África con su selección gracias a una enorme actuación en los penales, tapando uno de los tiros de Egipto.

La tanda de penales que consagró a Liverpool

Con el campeonato conseguido hoy, Liverpool superó a Manchester City para convertirse en el club que más ha ganado la League Cup, con nueve festejos contra los ocho de los Sky Blues. Cabe recordar que el campeón de la competición se asegura la clasificación a la UEFA Europa Conference League, el tercer torneo en importancia del continente, pero en el caso que los dos finalistas clasifiquen a la Champions la plaza irá al sexto o séptimo clasificado de la Premier League, dependiendo también de lo que ocurra en la FA Cup, que garantiza una plaza a la Europa League.

Por su parte, Arrizabalaga había llegado a Chelsea en 2018, inmediatamente después de que saliera del club su arquero titular, Thibaut Courtois, por su cláusula de rescisión de US$42 millones a Real Madrid. Esta baja inesperada forzó en aquel entonces al club londinense a pagar a Athletic de Bilbao la cláusula completa del español, de US$96,5 millones, convirtiéndolo hasta el día de hoy en el arquero más caro de la historia del fútbol. Sin embargo, Arrizabalaga no demostró un nivel que contentara al club o sus hinchas, perdiendo el puesto primero con Willy Caballero y luego con Édouard Mendy, que llegó en 2020 por US$29 millones.

El festejo de Liverpool después de salir victoriosos en la tanda de penales contra Chelsea. Alastair Grant - AP

En su primer año en Chelsea, Kepa también había tenido otro incidente en una final anterior de League Cup. Cuando su equipo enfrentaba a Manchester City en 2019, el entrenador Blue en aquel entonces, Maurizio Sarri, también intentó cambiar al arquero sobre el final del encuentro para la tanda de penales, pero en aquella ocasión era Kepa quien tenía que darle lugar a Caballero. No obstante, el vasco se negó a salir, ante la furia del italiano, y se mantuvo en el terreno de juego hasta el final. En la tanda, Arrizabalaga salvó el penal de Leroy Sané, pero no fue suficiente para evitar el triunfo de los dirigidos por Pep Guardiola por 4-3.