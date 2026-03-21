El fuerte cruce de Demichelis con un periodista tras la derrota de Mallorca: “Ocupate de lo tuyo”

Como visitante, Mallorca parece sentir el peso de los partidos. Hace dos semanas, el conjunto dirigido por Martín Demichelis vencía por 2-0 y Osasuna le empató con dos goles en el final. Este sábado, en Elche, se puso en ventaja y el local lo dio vuelta, pero el equipo del argentino tuvo la posibilidad de empatarlo en el descuento y falló un penal. Así, perdió por 2-1 y quedó en la zona de descenso de la Liga de España. Y el entrenador, más tarde, confrontó con un periodista en la conferencia de prensa.

Sufre el ex DT de River con el conjunto al que llegó hace tres fechas. Cuando parecía que el éxito por 2-1 sobre Espanyol el domingo pasado resultaba un impulso para la recta final del certamen, este sábado la decimoquinta caída que sufrió Mallorca en la vigente liga lo dejó en una situación delicada, a la espera de que se complete la fecha 29. Su vencedor llegó a los 29 puntos, lo superó y le sacó uno, mientras que Alavés, con 28 como Mallorca, será visitante de Celta el domingo.

José "Tete" Morente hizo el 2-1 para Elche y dejó a Mallorca sin puntos en el partido entre ellos y en zona de descenso en la Liga de España getty images - Europa Press

Tras un primer tiempo con escasas situaciones de peligro, en la segunda etapa pasó de todo. A los 13 minutos, Zito Luvumbo se enredó en un avance por derecha al enganchar en el ingreso al área grande y parecía diluirse el ataque, pero no se rindió, dio un pase hacia atrás y terminó dejando en soledad a Pablo Torre de frente al arco. El número 20 sacó el derechazo a colocar antes de que pudieran obstaculizarlo y abrió el marcador para Mallorca.

No obstante, la ventaja no duró mucho. Sólo cuatro minutos después, Rafa Mir participó de la elaboración de una jugada por derecha y segundos más tarde se encontró en el área solo con la pelota, tras un rebote y un mal despeje hacia el centro. Entonces, el delantero local no perdonó para el 1-1, con algo de suspenso porque el balón dio en el palo y entró.

Aleix Febas conduce para Elche ante Mallorca; el habilidoso jugador generó con un taco la acción previa al gol del triunfo de su equipo getty images - Europa Press

A los 26, Elche lo dio vuelta, gracias a la definición de cabeza de José “Tete” Morente, en una jugada que incluyó un taco en su creación por izquierda, antes del desborde y el centro de Germán Valera. Con el 2-1, el local pasaba al frente en el duelo en el que los tres puntos se cotizaban más que nunca. Desde el banco, para cuidar el resultado, ingresó Federico Redondo, que más tarde se cruzó en un abrazo con Demichelis.

Mallorca insistió en busca del empate y el final fue a puros nervios. Reclamó un penal por una mano mientras el juego seguía, llegó el llamado desde el VAR para que el árbitro observara la acción y, ya con dos minutos de descuento, Vedat Muriqi fue a rematar. El delantero se perfiló, le dio de zurda y, al tomarla tan abajo, la envió por encima del travesaño. Ni el tiro del final le salió a los dirigidos por Demichelis, quien encuentra respaldo en las palabras más allá de los resultados.

“Llevamos tres partidos jugando muy bien con el nuevo entrenador, queriendo la pelota. No como antes que íbamos siempre corriendo detrás del balón”, sostuvo Muriqi, en medio del dolor personal por haber fallado el penal que pudo haberle dado a su equipo un 2-2 que le hubiese permitido mantenerse fuera de la zona del descenso, dos puntos por encima del Elche, el equipo que dejó “Chacho” Coudet para irse a River.

Lo mejor de Elche - Mallorca

La tensión continuó fuera de la cancha, ya en la rueda de prensa, cuando Demichelis expuso a un periodista. “No hay secretos y soy frontal, y te lo digo porque sos mallorquín. Ocupate de lo tuyo y no de lo mío, porque hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos. Le dijiste que no iba a jugar, y sabés a quién me refiero perfectamente".

Y continuó: “Tu tarea por un lado, mi tarea por otro lado, ¿está claro? La formación ni siquiera mi staff la sabía, la di hoy en el vestuario. ¿Con qué tutela, con qué certeza te da la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Sabés de lo que hablamos porque yo vi hasta los mensajes. Así que no me influyas a un jugador emocionalmente para mal. Sabés de lo que hablamos. Vos sos grande y yo también. Me podés criticar cualquier sistema, pero la frontalidad no la voy a negociar nunca. Yo no me meto en tu trabajo".

El mensaje de Demichelis a @JUANMISB97 en rueda de prensa ha sido muy tenso. pic.twitter.com/ubLKwOeko7 — Marc Pons (@mponsm) March 21, 2026

En la reanudación del certamen tras la doble fecha FIFA, el 4 de abril Mallorca recibirá a Real Madrid, uno de los poderosos del torneo, que no puede dejar puntos en el camino si quiere seguir dándole pelea al líder Barcelona y afrontará esa semana la ida de los cuartos de final de la Champions League.