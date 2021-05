“El fútbol argentino, sin Boca, no existe”: la frase de Claudio Borghi y qué impresión tiene de Marcelo Gallardo

“El que gana campeonatos es el mejor. Ya no se mide en jugar bien, sino en ganar. Los números te tapan la boca”, dijo Claudio Borghi, en una entrevista radial desde Chile. Bajo ese fundamento, el entrenador elevó la apuesta y reconoció que coincide con Juan Román Riquelme, respecto de que “Boca es el mejor equipo del país”. En simultáneo, destacó el trabajo de su colega Marcelo Gallardo en River, pero una sentencia suya resultó de alto impacto: “El fútbol argentino, sin Boca, no existe”.

En una entrevista con Súper Mitre Deportivo, el exjugador de Argentinos Juniors, Milan, River e Independiente, entre otros, recordó la etapa que vivió en el club xeneize, donde dirigió entre mayo y noviembre de 2010, luego de haber sido campeón con Argentinos. “La presión yo la tuve más en los medios que en la hinchada. El hincha de Boca es popular, pero no irrespetuoso, jamás me insultaron”, diferenció. Había estado en el banco de Colo Colo e Independiente; luego llegaría hasta la conducción de la selección chilena.

El Mundo Boca lo maravilló, aunque en su pasado había estado también River, en su etapa como futbolista. “Entiendo que el fútbol argentino, sin Boca, no existe, me da la sensación. Es como acá con Colo Colo, que si desaparece de Chile, desaparece medio campeonato porque es el que más convoca”, explicó Borghi, de 56 años, integrante del seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986, un año después de haber logrado la Copa Libertadores con el equipo de La Paternal.

Claudio Borghi, siempre picante en sus declaraciones.

La frase generó un revuelo en el ambiente del fútbol, siempre tan exitista y desmedido. Con su calma habitual, como cuando tiraba rabonas en los partidos, Borghi recordó: “Me cautivó el mundo Boca. Me acuerdo que una vez fuimos a Australia y aparecieron dos hinchas. Les pregunté si vivían ahí y me respondieron que no, pero que estaban cerca y se acercaron. ¡Vivían en Japón! Tuvieron 10 horas de vuelo. Hay un fanatismo muy especial. Había gente que lloraba, que rogaba entrar a ver un entrenamiento”.

Sin embargo, su ciclo en Boca no fue positivo en los resultados: ganó 5 partidos, empató dos y perdió 7. Se fue tras una derrota con River, por 1-0. “Apenas llegué me dijeron ‘acá no se juega con línea de 3′, y fue raro porque yo venía de ser campeón con Colo-Colo y con Argentinos jugando con línea de tres. Era como yo jugaba porque me había ido bien con eso y quise convencerlos, pero no lo logré. Entonces, di un paso al costado”, amplió, respecto de aquellos tiempos.

“Cuando yo llegaba al entrenamiento, una hora y media, dos horas antes para preparar las cosas, estar tranquilo, para tomar mi mate y fumar mi cigarro, ya había móviles de televisión. Y yo pensaba, ¿tan importante es lo que pasa en un entrenamiento? ¿o es porque hay que hablar de Boca?”, rememoró.

Claudio Borghi, durante su período en la selección de Chile. Archivo

Consultado sobre el actual DT de River, Borghi señaló: “Tengo una admiración especial por Gallardo, me gusta. Nunca lo vi entrenar, pero este pibe desde las instrucciones ya me da la sensación que transmite una seguridad, una paz en sus jugadores que les hace bien. Eso sí, nadie puede pretender que siempre le vaya bien, alguna vez le tiene que ir mal”.

“Una vez, ya como entrenador, vino a Chile a ver un par de partidos y me quedé helado porque me describió situaciones de jugadores que yo veo todos los días; me habló de defectos y virtudes que en un partido pudo sacar, lo bueno y lo malo. Yo me dije ‘este sabe de verdad’, ve cosas que a nosotros nos lleva mucho más tiempo. Estos tipos son sabios que saben ver las cosas más inmediatamente”, subrayó.

Y justificó los dichos de Riquelme: “Sabe perfectamente si el equipo está jugando bien o regular porque dentro de la cancha también era un entrenador, pero sabe que el peor mensaje que puede dar es decir que Boca juega mal porque iría contra los hinchas, la misma institución y los jugadores. Declara sabiendo el poder de sus palabras. Por cómo es Riquelme, debe haber sólo dos equipos en el mundo que le gusten”.

