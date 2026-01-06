El fútbol argentino y un calendario a contramano del hincha: las claves del fixture del Torneo Apertura

Boca 7–Racing 0. Este no es el resultado de un partido, sino la cantidad de domingos que ambos equipos jugarán en las 12 primeras fechas del Torneo Apertura. Es, también, uno de los tantos datos llamativos y cuestionables que refleja la confirmación del fixture presentado el lunes por la Liga Profesional argentina.

Un dato llamativo: de los 30 equipos que disputan el Apertura, solo Boca tendrá siete encuentros los domingos, tres de ellos como local, mientras que Racing no disputará ninguno en ese día. La desigualdad se extiende a buena parte del calendario: entre los demás grandes, River lo hará en cinco oportunidades e Independiente y San Lorenzo solo una, ninguna en sus canchas. Otras instituciones como Talleres, Belgrano y Estudiantes cuentan con apenas un solo partido el domingo, y en todos los casos se trata del clásico platense o cordobés.

Ya desde la jornada inaugural se percibe el sesgo del calendario: nueve equipos debutarán como locales entre jueves y viernes, dos en horario antes de las 20, en una franja de acceso restringido para buena parte de los socios y abonados. La tendencia se repite en el resto del certamen, con una carga significativa de partidos en días y horarios laborales.

Racing, uno de los clubes que casi no tendrá acción los domingos por el nuevo calendario (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

A fin de que la temporada termine antes del Mundial, la AFA se vio obligada a que buena parte de las fechas se jueguen de lunes a viernes y antes de las 20: hay que hacer todo apurado para llegar a la meta, aunque en el medio se deje de lado la comodidad de los socios e hinchas. Para muestra basta un botón: ¿cuántos con los colores de Vélez podrán ir al estadio José Amalfitani el martes 27 de enero a las 17.45, día en el que el equipo de los Barros Schelotto juegue por primera vez como local en el campeonato?

De los 63 días que van desde el 22 de enero, cuando Aldosivi vs. Defensa y Justicia abran el torneo, hasta el 25 de marzo, cuando Riestra vs. San Lorenzo completen la fecha 12 —última ya programada—, solo no habrá fútbol de la Liga Profesional en 11 jornadas. O sea, la pelota rodará el 83% de los días... Y eso sin contar los partidos de Copa Argentina, Recopa Sudamericana (Lanús enfrentará a Flamengo), Copa Libertadores (Argentinos Juniors disputará el repechaje previo) y Copa Sudamericana.

Aldosivi abrirá el Torneo Apertura 2026 en el estadio José María Minella, donde recibirá a Defensa y Justicia Mauro Rizzi

Por cantidad total de partidos, habrá 17 días con cinco encuentros en la misma jornada. Aun así, las cargas concentradas representan un desafío para la televisión, las fuerzas de seguridad y los espectadores que siguen más de un club.

Frente a la escasa recaudación por derechos de televisación y premios por el torneo, los clubes de la AFA fueron ampliando la oferta de sus estadios progresivamente: no todo puede ser fútbol. Así, pese a que la Liga Profesional programó que el 1° de marzo Instituto debe recibir a Unión en su estadio, el dato choca con la realidad: esa noche, Ricardo Montaner dará un show en el estadio de Alta Córdoba. En ese marco, el partido podría cambiar de día o mudarse al estadio Mario Alberto Kempes, debido a que el cantante venezolano ya vendió la mayoría de sus entradas.

El horario de verano vs. la asistencia

La AFA confirmó la continuidad del “horario de verano” hasta la fecha 10 inclusive (marzo), por lo que ningún encuentro podrá disputarse entre las 11 y las 17, una franja horaria en la que las temperaturas suelen ser altas. Frente a ello, el ente rector del fútbol argentino determinó que 52 partidos empiecen antes de las 20 durante los días hábiles.

En la fecha 7, que se jugará entre el martes 24 de febrero y el jueves 26, 12 de los 13 partidos programados —dos todavía deben confirmarse— comenzarán en esa primera franja.

River Plate tendrá cinco encuentros los domingos en el estadio Monumental. Manuel Cortina

Lejos de ofrecer una solución, la aplicación del horario de verano derivó en una sobrecarga de partidos nocturnos entre semana. De los diez primeros capítulos del certamen, los días con mayor concentración de encuentros iniciados después de las 19.30 son jueves 22 de enero, martes 27 de enero y sábado 14 de febrero, con cuatro partidos en cada jornada. Si bien en uno de esos casos se trata de un día de fin de semana, los otros dos se ubican en pleno horario laboral, lo que restringe aún más la posibilidad de asistencia para trabajadores, estudiantes o hinchas del interior que dependen del transporte público o deben recorrer largas distancias.

La decisión comunicada por la AFA para que 106 de 180 partidos se jueguen entre lunes y viernes también despertó un fuerte malestar en los hinchas de los 30 equipos que jugará el Apertura. “San Lorenzo no jugará un solo domingo en todo el semestre, en condición de local. Es más, solo lo hará dos sábados. El resto será en día de semana y en su mayoría en horario laboral”, remarcó Agustín Muzzu, periodista partidario del club de Boedo.

San Lorenzo no jugará los domingos en el Nuevo Gasómetro en las primeras 12 jornadas del Apertura Gonzalo Colini - LA NACION

Como el 59% de los encuentros se disputarán durante los días hábiles, los hinchas quedaron en desventaja y muchos de ellos evalúan la posibilidad de no renovar sus abonos para la primera parte del año. ¿Por qué pagar por lo que no podrá usarse?

Las críticas a la programación llegan, además, en un momento especialmente delicado para la AFA. El organismo atraviesa semanas de fuerte exposición pública luego de las denuncias que involucran a allegados a la conducción, lo que incrementó la sensibilidad social frente a cualquier decisión institucional. En ese contexto, la confección del calendario quedó bajo una lupa más exigente que en temporadas anteriores: para muchos hinchas, la combinación de horarios laborales, escasa cantidad de domingos y distribución desigual entre clubes alimenta la percepción de un manejo discrecional, por parte del presidente Claudio Chiqui Tapia, que no contribuye a recomponer la confianza en la administración del fútbol argentino.

Fixture de la fecha 1 a la 12 del Torneo Apertura 2026

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión vs. Platense (Zona A)

20.00 Banfield vs. Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

22.15 Instituto vs. Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo vs. Lanús (Zona A)

20.00 Independiente vs. Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres vs. Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central vs. River (Zona B)

19.30 Gimnasia vs. Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central vs. Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.00 Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B)

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense vs. Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez vs. Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

22.15 Newell’s vs. Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi vs. Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing vs. Rosario Central (Zona B)

20.00 River vs. Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes vs. Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús vs. Unión (Zona A)

19.15 Belgrano vs. Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors (Zona B)

21.30 Sarmiento vs. Banfield (Zona A)

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente vs. Vélez (Zona A)

22.00 Talleres vs. Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central vs. Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca vs. Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central vs. River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia vs. Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre vs. Racing (Zona B)

22.00 Unión vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

22.00 Argentinos Juniors vs. Belgrano (Zona B)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia vs. Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto vs. Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba vs. Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi vs. Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing vs. Argentinos Juniors (Zona B)

20.00 River vs. Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s vs. Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano vs. Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense vs. Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento vs. Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán vs. San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia de Mendoza vs. Instituto (Zona A)

22.15 Vélez vs. Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central vs. Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes vs. Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús vs. Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre vs. Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos Juniors vs. River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

18.00 Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A)

20.00 Independiente vs. Lanús (Zona A)

22.15 Unión vs. San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield vs. Racing (Zona B)

19.45 Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

19.45 Huracán vs. Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca vs. Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto vs. Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A)

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia vs. Belgrano

17.15 San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

19.30 Independiente Rivadavia vs. Independiente

19.30 Instituto vs. Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes vs. Sarmiento

20.00 Boca vs. Racing

22.15 Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia

22.15 Rosario Central vs. Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense vs. Barracas Central

17.00 Banfield vs. Newell’s

19.15 Deportivo Riestra vs. Huracán

21.30 Central Córdoba vs. Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez vs. River

21.00 Unión vs. Aldosivi

A confirmar

Argentinos Juniors vs. Lanús

Vélez y River se enfrentarán en uno de los interzonales de la sexta fecha Marcos Brindicci - LA NACION

Fecha 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense vs. Defensa y Justicia (Zona A)

17.30 San Lorenzo vs. Instituto (Zona A)

19.45 Belgrano vs. Atlético Tucumán (Zona B)

19.45 Central Córdoba vs. Talleres (Zona A)

22.00 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central vs. Tigre (Zona B)

17.00 Gimnasia vs. Rosario Central (Zona B)

19.30 Vélez vs. Deportivo Riestra (Zona A)

19.30 Newell’s vs. Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento vs. Unión (Interzonal)

17.15 Racing vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

19.30 Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán (Zona B)

19.30 River vs. Banfield (Zona B)

A confirmar

Lanús vs. Boca (Zona A)

Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona B)

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

20.00 Independiente vs. Central Córdoba (Zona A)

22.15 Talleres vs. San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s vs. Rosario Central (Interzonal)

19.15 Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Zona B)

19.15 Defensa y Justicia vs. Lanús (Zona A)

21.30 Tigre vs. Gimnasia (Zona B)

21.30 Instituto vs. Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

17.00 Banfield vs. Aldosivi (Zona B)

19.15 Deportivo Riestra vs. Platense (Zona A)

19.15 Estudiantes vs. Vélez (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia vs. River (Zona B)

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán vs. Belgrano (Zona B)

19.00 Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán vs. Racing (Zona B)

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

18.30 Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

17.00 Platense vs. Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez vs. Newell’s (Zona A)

22.00 Unión vs. Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central vs. Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

21.30 Racing vs. Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia vs. Argentinos Juniors (Zona B)

17.00 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba vs. Boca (Zona A)

21.15 River vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Fecha 10

Martes 10 de marzo

17.30 Tigre vs. Vélez (Interzonal)

17.30 Newell’s vs. Platense (Zona A)

19.45 Independiente vs. Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento vs. Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield vs. Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos Juniors vs. Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca vs. San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia vs. Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres vs. Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán vs. River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes vs. Lanús (Zona A)

Fecha 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense vs. Vélez (Zona A)

20.00 Rosario Central vs. Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B)

15.15 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17.30 Belgrano vs. Talleres (Interzonal)

19.45 River vs. Sarmiento (Zona B)

22.00 Unión vs. Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central vs. Atlético Tucumán (Zona B)

15.30 Aldosivi vs. Huracán (Zona B)

17.45 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

22.15 Instituto vs. Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús vs. Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes (Zona A)

Fecha 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield vs. Tigre (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán vs. Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez vs. Lanús (Zona A)

17.45 Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

17.45 Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A)

20.00 Independiente vs. Talleres (Zona A)

22.15 Belgrano vs. Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B)

17.45 Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B)

20.00 Boca vs. Instituto (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona A)

22.15 Argentinos Juniors vs. Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes vs. Central Córdoba (Zona A)

21.15 Huracán vs. Barracas Central (Zona B)

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A)