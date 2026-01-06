Fixture del Torneo de Verano 2026: días y horarios de todos los partidos

Los 30 integrantes de la Primera División del fútbol argentino ya comenzaron la preparación para una temporada en la que todos afrontarán, como mínimo, tres torneos: Apertura, Clausura y Copa Argentina. Hay algunos, lógicamente, que también disputarán copas internacionales o incluso otros certámenes nacionales con otros títulos en juego. El caso es que la puesta a punto de todos ya está en marcha, con la mayoría de los equipos entrenándose dentro del país y otros con viajes programados al exterior.

En ese contexto, se disputarán amistosos, algunos en el marco de Torneos de Verano y otros sin nada en juego más que la preparación para la competencia oficial. La mayoría de los equipos disputará la Serie Río de la Plata frente a clubes peruanos, colombianos, uruguayos, paraguayos y chilenos: Independiente, River, Atlético Tucumán, Huracán, Unión de Santa Fe y San Lorenzo (también la jugará Colón, hoy en la Primera Nacional). Serán 22 partidos en total y en 13 de ellos habrá representantes argentinos.

River comenzó la pretemporada antes de fin de año, con el objetivo de mejorar el rendimiento X @RiverPlate

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo primero se verá las caras con Millonarios, de Colombia, el domingo 11 de enero en el estadio Campus de Maldonado, y luego con Peñarol, de Uruguay, el sábado 17 en la misma sede. El Ciclón, en tanto, chocará con Cúcuta Deportivo, de Colombia, el miércoles 14 en el estadio Luiz Franzini de Montevideo, y luego con Cerro Porteño, de Paraguay, el sábado 17 en el Parque Viera de la capital uruguaya.

El Rojo, a su vez, se enfrentará a Alianza Lima, de Perú, el sábado 10; a Everton, de Chile, el martes 13; y a Wanderers, de Uruguay, el viernes 16, todos en el Parque Viera. El primero y el último serán en el marco de la “Serie Río de la Plata”, mientras que el segundo será por la Serie Colombia, de la que también participará Huracán (jugará contra Cúcuta Deportivo el viernes 16 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo).

Boca, por su parte, afrontará dos amistosos en la Argentina. Primero jugará contra Millonarios el miércoles 14 de este mes en la Bombonera, y luego frente a Nacional, de Uruguay, el domingo 18 en el estadio Único de San Nicolás. Por último, Racing, que hará parte de la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, se enfrentará a Universidad de Chile el 18 en el Estadio Municipal de Concepción.

Boca volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia; debe ponerse a punto JAVIER GARCIA MARTINO

Calendario de la Serie Río de la Plata 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sábado 10 de enero

21: Independiente vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Domingo 11 de enero

21: River vs. Millonarios - Estadio Campus de Maldonado.

Lunes 12 de enero

21: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán - Estadio Charrúa de Montevideo.

Martes 13 de enero

18.15: Huracán vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Miércoles 14 de enero

18.15: Unión vs. Alianza Lima - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

21: San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Luiz Franzini de Montevideo.

Jueves 15 de enero

18.15: Progreso vs. Atlético Tucumán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

21.00: Olimpia vs. Colo Colo - Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Viernes 16 de enero

21.00: Wanderers vs. Independiente - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Sábado 17 de enero

18: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini de Montevideo.

20: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Viera de Montevideo.

22: Peñarol vs. River - Estadio Campus de Maldonado.

Domingo 18 de enero

18.15: Juventud de Las Piedras vs. Olimpia - Estadio Campus Maldonado.

21: Colo Colo vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Lunes 19 de enero

21: Racing (U) vs. Universidad de Concepción - Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Martes 20 de enero

20: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.

22: Nacional vs. Deportes Concepción - Estadio Parque Central de Montevideo.

Miércoles 21 de enero

21: Peñarol vs. Colo Colo - Estadio Centenario o Campeón del Siglo de Montevideo.

Jueves 22 de enero

21: Wanderers vs. Universidad de Concepción - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Viernes 23 de enero

20: Paysandú vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.

22: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción - Estadio Charrúa de Montevideo.

Lunes 26 de enero

21: Paysandú vs. Miramar Misiones - Estadio Parque Artigas de Paysandú.

Calendario de la Serie Colombia 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 9 de enero

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira - Estadio de Techo en Bogotá.

Sábado 10 de enero

20: Deportivo Cali vs. Once Caldas - Estadio Palmaseca de Cali.

Martes 13 de enero

19: América de Cali vs. Once Caldas - Estadio Pascual Guerrero de Cali.

21: Everton vs. Independiente - Parque Viera de Montevideo.

Viernes 16 de enero

18.15: Cúcuta Deportivo vs. Huracán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.