Lionel Messi en sus últimas vacaciones, junto a Luis Suárez, en un yate por el Mediterráneo Crédito: @FCBarcelonaFl

En el programa Fox Sports Radio se debatió sobre el futuro de Lionel Messi, que dejó Barcelona para buscar nuevos horizontes y se volcaron argumentos a favor de una hipotética llegada del ídolo a Newell´s.

El periodista Fernando Ladaga enumeró las virtudes del fútbol local con la esperanza de que el jugador pueda desempeñarse en el equipo rosarino: "La salida de Messi es Newell's. Nueve meses a préstamo, sale campeón de lo que queda del campeonato relámpago, juega la Libertadores, la Copa América y la Copa Argentina", se ilusionó el periodista.

"¿Sabés lo que es jugar con Northampton?, es como jugar con Patronato. Yo vi cuando Newell's salió campeón en la cancha de Independiente y quedé atascado en el tráfico. Tiene que venir nueve meses, se tienen que alinear la Conmebol, la AFA y los dirigentes de Newell's", sostuvo Ladaga.

Por su parte, el periodista Marcelo "Cholo" Sottile manifestó: "El Barcelona no lo quiere dejar ir, no es que a Newell's sí y al City no. Y Messi quiere ir a un club para ganar la Champions, no quiere volver a Newells, por lo menos ahora". Luego agregó irónicamente: "En el fútbol argentino no se pusieron de acuerdo para entrenar dos semanas antes, porque era ventaja deportiva.".

Inmediatamente Ladaga retomó la discusión remarcando las bondades del fútbol local: "En el fútbol argentino no se van al descenso por las apuestas, no es que el resto está todo bien y acá está todo mal. Messi decidió moverse y romper un contrato, falta el tercer milagro que es venir a Newell's".

Seguidamente Sottile ironizó: "Enumeremos... El dulce de leche. el mate... Lo que estás haciendo es demagogia". A lo que Ladaga respondió: " Me molesta que sostengan que Messi tiene que ir a Inglaterra y me pone mal que vean al fútbol argentino de la manera en que lo ven. El fútbol no es un barco en el Mediterráneo", disparó enojado.

Para distender la charla, el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo dijo: "Para mí tiene que mandar un mensaje el Chaqueño Palavecino así emparda con Gallagher", en referencia a los dichos del cantante inglés por la posible contratación del jugador. A lo que Ladaga retrucó: "¿Y vos crees que los Gallagher son más que el Chaqueño Palavecino?".

En la parte final del programa el periodista Marcelo Benedetto, que intentaba opinar pero sin éxito, expresó: "¡Cómo pegó la cuarentena acá!" y de a poco se fueron calmando los ánimos de los panelistas.