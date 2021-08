El futuro de Pep Guardiola: un descanso después de Manchester City y el sueño de conducir a una selección... ¿en Sudamérica?

El entrenador Josep Pep Guardiola anticipó este miércoles sus próximos pasos, y comentó que “después de siete años en Manchester City es momento de tomar un descanso”, y que su futuro estará “en una selección”, señalando que le gustaría dirigir “en una Copa América”.

”La verdad es que necesito tomarme un descanso después de siete años en Manchester City. Quiero detenerme y ver hacia delante, aprender de otros entrenadores y tomar otro camino. Una selección es el próximo paso en mi carrera”, reveló Guardiola, cuyo contrato con el club inglés finalizará en junio de 2023, seis meses después del Mundial de Qatar.

"Una selección es el próximo paso en mi carrera", dijo Guardiola ADRIAN DENNIS - AFP

”Me gustaría mucho entrenar un seleccionado y competir en una Eurocopa, una Copa América y un Mundial”, dijo Pep, de 50 años, durante un evento de la empresa XP Investimentos, de Brasil, que divulgó la señal ESPN de ese país.

Consultado sobre la posibilidad de conducir a la selección canarinha, un equipo candidato en cualquier competencia, explicó: “Es un equipo fantástico. Algunos jugadores han coincidido en los mismos clubes, otros fueron rivales. Es una selección maravillosa. Brasil es siempre un candidato temible, siempre lo ha sido y siempre lo será”.

Lionel Messi y Pep Guardiola construyeron una gran relación en Barcelona, cuando el DT catalán consiguió una versión exuberante del crack rosarino Jasper Juinen - Getty Images Europe

A partir de su relación con Lionel Messi, el entrenador catalán alguna vez estuvo en el foco como posible conductor del seleccionado argentino, y en ese sentido el presidente de AFA, Claudio Tapia, expresó que se había contactado con su hermano, pero que era difícil traerlo porque “haría falta una billetera muy gorda”. Al enterarse, Guardiola se enojó bastante, dijo que nadie se había comunicado con él ni con nadie de su entorno, y que no le gustó que se hablara de su salario”.

Sergio Agüero con Guardiola; según el Kun, el DT le dijo hace cinco años que tenía ganas de dirigir alguna vez a la Argentina MICHAEL STEELE - POOL

En un contexto similar, hace unos años Sergio Agüero reveló una charla que mantuvo con Guardiola en la que el exentrenador de Barcelona y Bayern Munich le confesó que siempre quiso dirigir al seleccionado argentino, y transcribió los términos de aquella conversación. ”Ustedes no me llamaron, porque a mí me encantaría dirigir a la selección argentina, pero no me llamaron”, sostuvo el “Kun” que le dijo Guardiola durante una charla que mantuvieron en un entrenamiento de Manchester City, antes de que el ex delantero de Independiente viajara hacia los Estados Unidos para participar de la Copa América Centenario de 2016.

Guardiola dirige a Manchester City desde 2016; al cumplir las siete temporadas en la Premier League, el catalán apuntará a dejar de conducir a clubes ADRIAN DENNIS - AFP

Por lo pronto, Guardiola, que conduce a Manchester City desde 2016, con la premisa de llevarlo a la conquista de la Champions League [perdió la final en mayo pasado frente a Chelsea], ya anunció que tiene la intención de dejar el día a día de los clubes para tomar una selección que le haga el camino profesional más aliviado en esa rutina de trabajo.

