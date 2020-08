Lionel Messi, en medio de las distintas versiones que surgen por el mal momento de Barcelona Fuente: Reuters - Crédito: Manu Fernandez

La histórica derrota por 8-2 frente a Bayern Munich en los cuartos de la Champions League provocó un terremoto de consecuencias aún impredecibles en el seno de Barcelona. La debacle del conjunto catalán encendió una serie de rumores y especulaciones, que incluyen la situación de Lionel Messi. El capitán del club blaugrana no ha quedado exento de las diversas versiones en medio de la incertidumbre generalizada, entre las que se destaca una mención a una pronta salida de Catalunya, aun cuando vale recordar que la estrella rosarina tiene contrato con Barcelona hasta mediados del año próximo, sin renovación a la vista.

El sueño roto de conquistar su quinta Champions League y la falta de competitividad de este Barcelona son un dolor de cabeza para Messi. Por eso, no extrañó que una de las primeras versiones sobre su situación sea la del periodista Marcelo Bechler, residente en Barcelona, que expresó al sitio Esporte Intercativo: "Messi quiere dejar el Barcelona inmediatamente. Insatisfecho con la administración y la falta de planificación, el crack argentino ya le comunicó a la dirección su deseo de irse a otro club".

Casi de inmediato, desde el club salieron a desmentir el rumor y la directiva señaló que no se recibió ninguna comunicación de Messi en la que expresara ganas de abandonar el club. Desde el entorno del jugador tampoco hubo una confirmación o negación de esta versión.

El hartazgo de Messi no es nuevo. El argentino no es de hablar mucho, por eso, cuando se lo escucha es porque tiene algo que decir. Y ya había disparado un par de críticas hacia el presidente Josep María Bartomeu y el director deportivo Eric Abidal por las decisiones tomadas. Y hace exactamente un mes, tras perder la Liga de España a manos de Real Madrid con una estrepitosa caída en el Camp Nou ante Osasuna, fue directo al hueso: "Fuimos un equipo irregular, débil, al que le ganan por intensidad, por ganas, y al que le generan situaciones y le hacen goles. Perdimos puntos cuando no deberíamos haber perdido".

Claramente, la temporada ausente de títulos indica que Barcelona ha llegado al final de un ciclo, y ahora Barcelona deberá definir un nuevo proyecto, que el domingo tuvo un primer paso con la desvinculación del entrenador Enrique Quique Setién, que el presidente Bartomeu anunció luego de una reunión con el director deportivo Eric Abidal.

El golpe durísimo obliga a Barcelona, pero también a Messi, de 33 años, a plantearse el futuro, sin que se descarte una hipotética salida, algo que sería más viable recién a mitad del año próximo, cuando se cumpla su actual contrato multimillonario y quede en libertad de acción. Y algo más: si bien es pretendido por varios equipos, son muy pocos los que podrían pagar su sueldo. Manchester City, París Saint Germain, e Inter de asoman entre los posibles aspirantes.

El equipo inglés tiene un atractivo especial desde el punto de vista deportivo: podría ser el reencuentro entre Messi y Pep Guardiola, el DT que lo llevó a su mejor versión en Barcelona, y con el que comparte actualmente la obsesión de volver a conquistar la Champions. El diario inglés The Mirror anunció que los 'Citizens' harán un intento para fichar al rosarino.

Por otra parte, y aunque ha sido tentado en varias ocasiones, Messi se encuentra muy cómodo en Barcelona junto con su familia, mientras el contexto de la pandemia tampoco invita a emprender una aventura incierta. De hecho, tras la derrota ante Bayern en Lisboa, el astro comenzó sus vacaciones junto con su mujer y sus tres hijos cerca de los Pirineos, sin realizar declaraciones.

¿Podría firmar la renovación? Tampoco es sencillo. Si bien en Barcelona confían en convencer al seis veces ganador del Balón de Oro para que se quede, el tiempo apremia y para sumar refuerzos que le devuelvan la ilusión al equipo catalán, se requiere un dinero con el que el club no cuenta por los elevados contratos de su plantel actual. Tampoco han dado réditos las figuras que llegaron para reemplazar a Neymar, entre ellos Dembelé, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann, con una inversión cercana a los 350 millones de euros.

Por lo pronto, Bartomeu convocó para este lunes a una junta directiva de urgencia, en la que se evaluará la posibilidad de adelantar una fecha para las elecciones a la presidencia del club. El presidente es otro de los apuntados por la crisis y por la primera temporada sin títulos en el Barcelona desde hace 13 años.