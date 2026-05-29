El golazo de Clemente Montes para la Universidad Católica que enmudeció a la Bombonera

De un tiro libre a favor de Boca, un gol de Universidad Católica. El equipo xeneize no cortó a Cristian Cuevas en el contragolpe y fue a buscar la pelota al interior de su arco. Porque el chileno galopó, luego Fernando Zuqui encontró a Eugenio Mena y el ex Racing habilitó a Clemente Montes. En lugar de habilitar al 9, Fernando Zampedri, el futbolista de la U se inventó un golazo: remató con rosca, la pelota dio en el palo y se metió en el arco de un indefenso Leandro Brey.

Todos los futbolistas del equipo trasandino gritaron el tanto de cara a la hinchada xeneize, que los insultó. De ese intercambio provino la amarilla que se ganó Cuevas, el autor intelectual de la jugada porque dejó en el camino a su marcador -Tomás Aranda- con un sutil toque de zurda. Mena y su pase, sumado al derechazo de Montes, hicieron el resto.

CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE CATÓLICA! Lo hizo Montes para el 1-0 vs. Boca en La Bombonera.



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Ni bien el árbitro colombiano Wilmar Roldán convalidó la conquista del equipo visitante, Claudio Ubeda, entrenador de Boca, acudió a la tablet para revisar qué había pasado con la defensa. La respuesta estuvo en el mal escalonamiento de sus futbolistas. Porque Mena tenía dos alternativas de pase: Cuevas, que picaba al vacío por la banda izquierda, y el propio Montes, que recibió. Después, podía haber habilitado incluso a Zampedri. Boca dejó demasiados espacios y lo pagó con un gol en contra que pesa una tonelada.

Porque ahora el conjunto xeneize está obligado a anotarle dos tantos a los cruzados. A Boca no le alcanza con empatar: si quiere quedarse en la Copa Libertadores -el gran objetivo de los hinchas y la comisión directiva para esta temporada- debe ganarle a la Universidad Católica de Chile. El 1-0 en la Bombonera, en tanto, deja a los dirigidos por Daniel Garnero como líderes del grupo. En el otro encuentro, Cruzeiro vence a Barcelona y también saca su pasaporte a los octavos de penal. La pelota, entonces, está del lado de Boca.

Clemente Montes se llena la boca de gol; detrás, lo sigue Fernando Zampedri, el 9 argentino capitán de la Universidad Católica de Chile Gonzalo Colini - La Nación

Lo más probable es que con el marcador adverso, Ubeda decida mover el banco de suplentes en el entretiempo. Ya desde el comienzo del partido mandó a calentar a Miguel Merentiel -no jugó porque se recupera de un desgarro-, a Alan Velasco y a Tomás Belmonte. Son los indicados, en principio, para revertir la historia.