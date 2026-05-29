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El golazo de Clemente Montes para la Universidad Católica que enmudeció a la Bombonera
De un tiro libre a favor, Boca está en desventaja y ahora tiene que hacer dos goles para seguir en la Copa Libertadores
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De un tiro libre a favor de Boca, un gol de Universidad Católica. El equipo xeneize no cortó a Cristian Cuevas en el contragolpe y fue a buscar la pelota al interior de su arco. Porque el chileno galopó, luego Fernando Zuqui encontró a Eugenio Mena y el ex Racing habilitó a Clemente Montes. En lugar de habilitar al 9, Fernando Zampedri, el futbolista de la U se inventó un golazo: remató con rosca, la pelota dio en el palo y se metió en el arco de un indefenso Leandro Brey.
Todos los futbolistas del equipo trasandino gritaron el tanto de cara a la hinchada xeneize, que los insultó. De ese intercambio provino la amarilla que se ganó Cuevas, el autor intelectual de la jugada porque dejó en el camino a su marcador -Tomás Aranda- con un sutil toque de zurda. Mena y su pase, sumado al derechazo de Montes, hicieron el resto.
CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE CATÓLICA! Lo hizo Montes para el 1-0 vs. Boca en La Bombonera.— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 29, 2026
Viví lo mejor de la CONMEBOL Libertadores por Fox Sports, con los relatos de @hernandelorenzi y los comentarios de @MiguelOsovi pic.twitter.com/isOgapIydb
Ni bien el árbitro colombiano Wilmar Roldán convalidó la conquista del equipo visitante, Claudio Ubeda, entrenador de Boca, acudió a la tablet para revisar qué había pasado con la defensa. La respuesta estuvo en el mal escalonamiento de sus futbolistas. Porque Mena tenía dos alternativas de pase: Cuevas, que picaba al vacío por la banda izquierda, y el propio Montes, que recibió. Después, podía haber habilitado incluso a Zampedri. Boca dejó demasiados espacios y lo pagó con un gol en contra que pesa una tonelada.
Porque ahora el conjunto xeneize está obligado a anotarle dos tantos a los cruzados. A Boca no le alcanza con empatar: si quiere quedarse en la Copa Libertadores -el gran objetivo de los hinchas y la comisión directiva para esta temporada- debe ganarle a la Universidad Católica de Chile. El 1-0 en la Bombonera, en tanto, deja a los dirigidos por Daniel Garnero como líderes del grupo. En el otro encuentro, Cruzeiro vence a Barcelona y también saca su pasaporte a los octavos de penal. La pelota, entonces, está del lado de Boca.
Lo más probable es que con el marcador adverso, Ubeda decida mover el banco de suplentes en el entretiempo. Ya desde el comienzo del partido mandó a calentar a Miguel Merentiel -no jugó porque se recupera de un desgarro-, a Alan Velasco y a Tomás Belmonte. Son los indicados, en principio, para revertir la historia.
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