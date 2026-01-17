El golazo de Lautaro Martínez para el triunfo de Inter ante Udinese por la Serie A de Italia

Inter de Milán sigue firme en la punta de la Serie A de Italia gracias a los goles de Lautaro Martínez. El argentino fabricó una joyita dentro del área para darle el triunfo este sábado a su equipo por 1-0 en su visita a Udinese por la fecha 21 del Calcio y lo celebró con la gente, trepado a los carteles, resbalón mediante en su carrera hacia los hinchas.

El bahiense hizo la diferencia en un partido con pocas llegadas a los 20 minutos del primer tiempo, convertido en una topadora después de recibir un pase de primera, de taco, del polaco Piotr Zielinski. Entonces, el argentino desairó al danés Thomas Kristensen, soportó la presión del sueco Jesper Karlstrom y definió con clase, con la parte externa de su botín derecho, ante el arquero nigeriano Maduka Okoye. Un golazo.

La impecable definición de Lautaro Martínez para darle la victoria a Inter de Milán en su visita a Udinese, por la Serie A de Italia ANDREA PATTARO - AFP

Fue el undécimo grito en la actual Serie A para el delantero de la selección argentina, que es el máximo anotador del certamen, con una ventaja de tres goles sobre el estadounidense Christian Pulisic. Asimismo, en este período también convirtió cuatro goles en cinco participaciones en la etapa de grupo de la Champions League.

Esas muy buenas cifras en el torneo italiano encierran números más fulgurantes. Por ejemplo, su sexto gol marcado como visitante en la vigente Serie A le permitió superar los cinco en esa condición por séptima temporada seguida, ya que el Toro venía de anotar también seis en 2019/2020, nueve en las campañas de 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023, quince en 2023/2024 y siete en 2024/2025.

Para ponerlo en contexto de lo que representa en el fútbol moderno, según las estadísticas del sitio especializado Transfermarkt, solamente el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé fueron capaces de convertir más de cinco tantos como visitante en las últimas siete temporadas en las cinco principales ligas europeas.

Así, con nuevo aporte clave de Lautaro, Inter selló su decimosexto triunfo y totaliza 49 puntos, seis más que Milan, que este domingo recibirá a Lecce con la necesidad de lograr un triunfo que lo mantenga a una corta distancia del líder. A falta de 16 jornadas, el clásicos rivales parecen acaparar la carrera por el título, con Napoli a nueve puntos, en el tercer puesto.

El equipo milanés encadenó su noveno partido consecutivo sin perder en la Serie A (ocho victorias y un empate) antes de recibir este martes al puntero e invicto Arsenal por la séptima y penúltima fecha del único grupo que conforma la Champions League. El conjunto italiano necesita seguir sumando para quedar entre los ocho mejores y al inglés le alcanza con un empate para sellar su pasaje directo a los octavos de final.