El golazo de taco en Tottenam vs. City y el gran partido que ganó Manchester United ante Fulham

La Premier League tuvo acción este domingo con cuatro duelos por la fecha 24 y una de las joyas de la jornada la aportó Dominic Solanke, jugador de Tottenham Hotspur. En el empate como locales ante Manchester City, el delantero convirtió un gol ¡de taco! Su tanto sirvió para la remontada de su equipo, que luego de estar 0-2 terminó rescatando un punto con un 2-2 emotivo, con suspenso hasta el final. Además, Manchester United le ganó a Fulham por 3-2 en un duelo que tuvo un cierre increíble con tres goles en los nueve minutos finales. Y todo con presencia de futbolistas argentinos.

Dos de los equipos que en la semana cerraron su participación en la etapa inicial de la Champions League entre los ocho primeros, se medían por la liga en dos contextos diferentes. Tottenham, en el puesto 14, recibía con Cuti Romero como titular a Manchester City, segundo y cerca del líder Arsenal. El duelo empezó a favor del equipo mejor ubicado en la tabla. Rayan Cherki, a los 11 minutos, recibió un pase de Haaland, pero luego armó la jugada para definir y poner el 1 a 0. Al cierre de la primera parte, los de Guardiola supieron aprovechar una mala salida defensiva del rival y Antoine Semenyo la empujó para irse 2 a 0 al descanso. Parecía todo definido pero...

Llegó la remontada de Tottenham, aunque Cuti Romero fue reemplazado en el entretiempo (hasta el momento, no hubo un diagnóstico oficial del club de una eventual lesión). A los siete, la pelota fue al área en busca de Dominic Solanke, pero en el intento por querer evitar el disparo del delantero, Marc Guéhi, puso la pierna y convirtió el descuento en su propia valla. El equipo dirigido por Thomas Frank comenzó a llevarse por delante al City y a los 25, llegó la jugada del partido. Conor Gallagher robó y se fue por la derecha, envió el centro al primer palo y Dominic Solanke, que anticipó a todos, se pasó de largo, pero utilizó un gran recurso para definir: taco de derecha al segundo palo y el 2 a 2 para el delirio de todos los hinchas de Tottenham. Con ese resultado finalizó el partido y el empate no le sirvió a ninguno.

¡LOCURA DE GOLAZO DEL TOTTENHAM! SOLANKE METIÓ UN INCREÍBLE TACAZO Y MARCÓ EL 2-2 DE LOS SPURS ANTE CITY. ¿EL MEJOR DE LA FECHA?



Otro de los duelos que estuvo a la altura de lo que brinda la Premier League en todas sus fechas fue el gran triunfo de Manchester United en Old Trafford. Fue 3 a 2 ante Fulham en un partidazo. Casemiro, a los 19 minutos, estableció el 1 a 0 de cabeza para los locales. En la segunda etapa, cuando se jugaban 11, los de Londres estaban mejor, pero apareció Matheus Cunha y estableció el 2 a 0.

Los dirigidos por Michael Carrick tenían el partido casi cerrado, pero a cinco del final el mexicano Raúl Jiménez convirtió el descuento, de penal, con una gran ejecución que se metió en el ángulo superior derecho del arquero. Ese tanto mejoró el ánimo de Fulham y el brasileño Kevin marcó un golazo impresionante a los 46 para poner el 2 a 2.

Cuando parecía que se desmoronaban los sueños de Manchester City de lograr el tercer triunfo en fila, llegó el tanto del triunfo. Bruno Fernandes armó la jugada por la derecha, llegó hasta el área y lo vio a Benjamin Sesko, que giró con la pelota dominada y la clavó en un ángulo para el 3 a 2. Gran definición y victoria muy importante para el United, que contó con Lisandro Martínez -jugó todo partido-, y está cuarto en la Premier League.

En los otros partidos, cayó Aston Villa como local. Con Emiliano Martínez en el arco, el equipo de Birmingham perdió 1 a 0 contra Brentford, que jugó más de la mitad del partido con un futbolista menos por la expulsión por juego brusco de Kevin Schade. El único tanto del partido lo marcó Dango Ouattara en el descuento de la primera etapa.

Por último, Nottingham Forest y Crystal Palace empataron 1 a 1. Morgan Gibbs-White marcó el primer tanto del partido a los cinco minutos de la primera parte para los Reds, equipo en el que jugó de titular el argentino Nicolás Domínguez. A los 47 del primer tiempo, Ismaila Sarr, de penal, igualó para los de Londres, que tuvo a Walter Benítez como arquero suplente.