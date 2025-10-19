El golazo y la asistencia de Nicolás Paz que sacudió a Juventus e hizo delirar a Como

Una proyección imposible de dimensionar y un talento increíble que en la Serie A de Italia domina la escena cada fin de semana. Nicolás Paz demostró, desde que desembarcó a Como cedido por Real Madrid, que puede, a pesar de tener 21 años, ser el líder de un equipo que sorprende y que tiene la personalidad como para sacudir el poder de un equipo como Juventus, ya que en el duelo ante la “Vecchia Signora” el volante de la selección argentina marcó un golazo y dio una asistencia para que su equipo pueda imponerse (2-0) después de 72 años ante uno de los poderosos del fútbol azzurro.

Su impacto en la liga italiana es rotundo, ya que en las primeras jornadas de la Serie A, Nico Paz ya acumulada cuatro goles y cuatro asistencias, unas cifras extraordinarias que lo sitúan como una de las sensaciones del campeonato. La participación de Paz resultó determinante, porque el gol que abrió la cuenta para Como lo marcó el alemán Marc Oliver Kempf, de cabeza, tras un preciso centro de Nico Paz, a la salida del primer córner del partido para Como. El central alemán ganó en las alturas y desvió el potente centro que ejecutó Paz desde el vértice derecho del área de Juventus.

Después llegó el tiempo de su gol de colección, ya que por la derecha del ataque de Como encontró una pelota que dominó con enorme categoría, ingresó al área dejó sin alcance a uno de los defensores de Juventus y sacó un zurdazo cruzado que, a pesar del esfuerzo, no pudo detener el arquero Michele Di Gregorio.

Lo de Paz es tan importante que no hay ningún futbolista más allá de Nico Paz que haya conseguido aportar más goles (4, con la particularidad que fueron todos como local) y asistencias (4) en las siete fechas que se llevan disputadas de la Serie A. Nacido en España, mientras su papá Pablo jugaba en Tenerife, eligió jugar para la selección argentina, con la que esta semana estuvo en la gira por Estados Unidos, con minutos en los triunfos frente a Venezuela y Puerto Rico.

La incidencia de Paz en el equipo dirigido por Cesc Fabregas, que también tiene a Maxi Perrone entre sus habituales titulares, llevó a Como hasta la quinta posición de la Serie A con 12 unidades, a tres de los punteros Inter, Napoli y Roma. Además, Como volvió a ganarle a Juventus después de 72 años.

¡POR FAVOR, NICO, ESTÁS ENCENDIDÍSIMO! ¡GOLAZO DE PAZ PARA EL 2-0 DE COMO ANTE JUVENTUS!



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Kr4XZngfTb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Lo que genera Nico Paz en el fútbol de Italia se traduce también en distinciones, ya que en su segunda temporada en Como recibió, antes del partido con Juventus, el premio “Rising Star Of The Month”, que destaca a la estrella en ascenso del mes.

En este contexto queda en claro que la Serie A se convirtió en el trampolín perfecto para Nico Paz, ya que no sólo le permite expandir su talento por el fútbol europeo, sino que se consolida como un recambio claro para la selección argentina, sino que también abre la puerta a un futuro en el Real Madrid, donde podría tener un espacio en el plantel desde la próxima temporada, según anuncia algunos medios españoles.

En la próxima jornada, la 8va, Como visitará a Parma, el sábado 25 de octubre. Juventus, en cambio, visitará a Lazio, el domingo 26. Unos días después de enfrentar, el 22, a Real Madrid en el Bernabéu, por la Champions League.