El guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, no podrá ingresar más al campo de juego en los partido de la MLS

La Major League Soccer tomó algunas medidas que ubicaron en el centro de la escena a Lionel Messi, aunque de manera indirecta: el cambio en las normas de seguridad de la MLS afectará directamente a Yassine Cheuko, el famoso guardaespaldas del capitán de la selección argentina. El efectivo fue vetado de la liga estadounidense y no podrá volver a situarse en el campo de juego durante los compromisos de Inter Miami, algo que podría llegar a motivar a más aficionados a saltar al césped para acercarse al rosarino.

“Ya no me permiten estar en el campo”, comentó Cheuko en una charla con el medio estadounidense House of Highlights. Justamente Yassine había sido contratado por su experiencia en este puesto, por su velocidad y su profesionalidad a la hora de actuar. Con las modificaciones de la MLS la seguridad de Messi quedará en las manos de los guardias de seguridad que se encargan de observar las tribunas.

Yassine Cheuko es el guardaespaldas de Lionel Messi ElCiudadano

A raíz de esta situación, Cheuko explicó que sería bueno que puedan considerar estas medidas, porque las invasiones en los campos de juego en los Estados Unidos son más frecuentes que en las canchas del Viejo Continente: “Estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, solamente seis personas se metieron al campo. Llegué a Estados Unidos, en 20 meses que estoy aquí, se han metido 16 personas”, detalló el guardaespaldas.

Y agregó: “Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar. Yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa”. De igual manera, a pesar de pedir que no lo veten de la liga, el guardaespaldas explicó que no será un problema para los organizadores de la MLS: “Entiendo la decisión de la liga”.

Cheuko quiere ir por Logan Paul

Cheuko es todo un personaje y en las redes sociales llamó la atención porque hace unos días retó a pelear al youtuber y boxeador Logan Paul: “Escucha, Logan, hago este video porque mucha gente me ha detenido en las calles y he recibido muchos mensajes y comentarios en Instagram acerca de esta pelea. Hagamos la pelea para la gente. Vamos a hacerla”.

El guardaespaldas de Messi, a través de su cuenta personal de Instagram, replicó la apuesta, con un mensaje mucho más amenazante: “Dijiste que necesito atención. Tú necesitas atención. Ahora vamos a dejar de hablar porque sé que eres producto de YouTube. Vengo de la calle”.

I hope you get this message, and after this, we stop talking on social media... pic.twitter.com/JxFmhywt9H — Yassine Cheuko (@YassineCheuko) March 25, 2025

Y finalizó con palabras todavía más inquietantes para su rival: “Soy un producto de la calle. Y la gente de la calle no habla mucho. Así que ahora deja de hablar. Nos vemos en el ring”.

Un entrenamiento viral

En diciembre del año pasado, Cheuko grabó un video de su entrenamiento extremo y dejó impactado a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de esta historia dejó sentado su resistencia y fuerza para estar siempre activo y en alerta para proteger al actual jugador del Inter Miami y la selección argentina.

Ubicados en un parque, Cheuko y Luan Aguirre Elias, un reconocido deportista brasileño dedicado a las artes marciales, dejaron entrever la rudeza de su preparación para mantenerse en forma. Con un método que dista de los convencionales, el guardaespaldas le pidió a su colega que utilice un neumático, símil al que tiene un camión, para probar la resistencia de la zona media.

El entrenamiento de Yassine Chueko, guardaespaldas de Messi

Acostado sobre una baranda, Cheuko, con su torso desnudo, sufrió los constantes embates de Luan Aguirre quien, con la rueda en su poder, empezó a golpear la zona abdominal del guardaespaldas. Con gestos de sufrimiento, el encargado de la seguridad de Messi sintió la satisfacción de soportar estos golpes secos que lo ayudan a endurecer los músculos.

Una vez superado este desafío, Cheuko puso a prueba sus habilidades en las artes marciales al combatir contra Aguirre, quien ofició de una suerte de sparring al recibir varios golpes de puño en su cuerpo, sumado a un agarre en la zona de su cuello que lo tiró al piso y lo dejó inmovilizado.

